Ankara’nın “ihlâl kararları” kırılması

Avrupa Konseyi’nin Türkiye’nin AİHM’nin kararını uygulamadığı tespitiyle “ihlâl prosedürü”nü AİHM’e havalesi tartışmaları sürüyor.

Gerçek şu ki AKP iktidarının, AB’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetlerle ifâde özgürlüğüne ilişkin çağrı ve uyarılarını hep kulak ardı ettiği vetirede iş tam bir çıkmaza sürükleniyor.

Yargıya müdahale ile AİHM ile Anayasa Mahkemesi kararlarının dinlenilmemesi Türkiye’yi otokratik ülkeler arasına düşürürken, Avrupa Konseyi üyeliğimiz askıya alınıp bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalıyoruz.

Çarpıcı olan, Dışişleri Bakanlığı’nın, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının berhava edildiğine bakmadan, sanki “Türkiye’de yargının bağımsızlığı varmış” tecâhül-ü ârifliğiyle Avrupa Konseyi’nin “Türkiye’de bağımsız yargı sürecine saygı ilkesine müdahale ettiği”ni ileri sürmesi.

“Ülkemizin AİHM kararının gereğini yerine getirdiği” iddiasıyla hiçbir gerekçesi ve hukukî mesnedi olmadan politik önyargılarla bile bile beş yıldır dayatılan haksız ve hukuksuz tutuklulukları savunması. “Başka bir yargı süreci” uyduruk çarpıklığına başvurması.

ANKARA’NIN “AİHM TAAHHÜDÜ”NE RAĞMEN

Ancak daha da vahimi, Türkiye’nin Anayasasındaki taahhüdüne rağmen Cumhurbaşkanı’nın söz konusu AİHM kararına “mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız” tuhaf tepkisini göstermesi.

Oysa Ankara, Ocak 1949’da Türkiye’nin kurucularından olduğu Avrupa Konseyi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bağlamında AİHM’in hukukî otoritesini esas almış.

Keza Anayasanın 90. maddesinde “temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalara bağlılık” taahhüdüyle AİHM’i iç hukukun bir parçası kabul etmiş. Hatta kanunlarla uyuşmazlıklarda AİHM ve mümasil mahkeme kararlarının yerel mahkemeleri, iç hukuku bağladığını deklare etmiş. Ayrıca Ocak 1987’de Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu’na bireysel başvuru hakkını, Ocak 1990’da Avrupa İnsan Hakları Divanı’nın zorunlu yargı yetkisini tanımış.

Bu bakımdan “AİHM bir emperyal mahkeme” değil; millet irâdesinin temsilcisi TBMM’de kanunlaşan, demokratik ülkelerin tanıdığı bir beynelmilel yargı mercii olarak Türkiye’nin Anayasasına koyduğu taahhüdle Ankara’ya yükümlülüğünü bildiriyor.

Vakıa şu ki Cumhurbaşkanı’nın defalarca “yargıya zaten gerekenleri söyledik, hepsinin tâlimatını verdik, yargı gereğini yapıyor” ifadeleri, yargının tepeden tâlimatlarla siyasallaştırılıp “siyasetin sopası” haline getirilmesiyle bağımsızlık ve tarafsızlığının berhava edildiğinin açık ikrarı oldu.

Özellikle 15 Temmuz Hâdisesinin akabinde 20 Temmuz sürecinde OHAL KHK’leriyle hiçbir hukukta olmayan gizli istihbarat jurnalli yargısız infazlarla, yüz binlerce vatandaş haksızlık ve hukuksuzluklara uğratıldı. Beş bin hâkim ve savcının yine “iltisak”la görevlerinden alınıp yerlerine partililerin atanması sonucu, siyasi iktidardan gelen “direktifler”le muhalifleri ezme, iktidara en ufak bir eleştiride bulunanları cezâlandırma dayatmalarına devam ediliyor.

Aslında Cumhurbaşkanı’nın daha önce (1999-2000 yılları arasında) “hak ihlâline uğradığı” iddiasıyla “hakkını aramak” için üç kez müracaat ettiği “AİHM için “Ne demiş, bizi çok ilgilendirmiyor. Mahkemelerimize saygı duymayanlara bizim saygımız olmayacaktır” çıkışıyla “AİHM’i tanımama” yaman çelişkisi vahameti ele veriyor.

Bundandır ki içeride başı sıkışınca uluslararası mahkemelere sığınıp, işine gelmediğinde sırf siyasi sâiklerle ‘bu mahkemeler bizi bağlamaz’ garabeti sergileniyor.

ABD’YE TEMENNA, AB VE AİHM’E REST!

Trump’ın attığı “ekonominizi tahrip ederim!” tweetleri üzerine Cumhurbaşkanı’nın “bu fakir bu görevde olduğu müddetçe o teröristi alamazsın!” dediği casusluktan 35 yıl hapisle yargılanan Amerikalı Brunson bilâhare apar topar tahliye edilirken; “bu adam gazeteci değil terörist, ben bu makamda olduğum sürece hiçbir suretle iâde edilmeyecek” restini çektiği gazeteci Deniz Yücel, Merkel’in telefonuyla alelâcele hapisten çıkarılıp Almanya’ya iâde edilirken, Avrupa Konseyi ile AİHM’nin kararlarına neden bu kadar abartılı tepkilerle efelenip rest çekiliyor?

Doğrusu, “akıllı ol, aptal olma!” tahkirini savuran Amerikan Başkanı’nın “istekleri” derhal yerine getirilirken, iktidardakilerin AİHM kararlarına diretmesi, samimiyetsizliği bir defa daha deşifre ediyor.