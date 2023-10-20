Ankara’nın İsrail’e garip tavrı

İsrail’in son insanlık dışı bombardıman ve katliamına karşı Ankara’nın düşük profilli, ikircikli ve çelişkili tavırları çarpıcı.

Anlaşılan baştan beri Dışişleri’nin, diplomasinin dışlanıp dış politikadaki her meselenin iç politikada suiistimalini sürdüren “tek kişilik rejim” yine siyasi rantın ardına düşmüş, bundandır ki bir dizi zikzak yapıyor.

Tesbit şu ki tam da ertelenen Netanyahu’nun Ankara’ya gelişi öncesi patlak veren vahşete karşı ekonomik bunalımı ABD ve İngiltere güdümündeki Körfez ülkelerinden para bulmayla öteleme amacını güden siyasi iktidar, Amerika ve dünyadaki “Yahudi lobisi”nin desteğini kaybetmeme telâşında.

YİNE “KINAMALAR”LA KALINIYOR

Belli ki “tek kişilik hükûmet”te Ankara, yine “kuru kınamalar”la geçiştirme ve gözboyama taktiğinde. Ağır ekonomik krizde dayatılan zamlarla bunalan toplumu hiçbir sonucu olmayan “söylemler”le oyalama ve “savaş”ı “fırsat” bilerek gündemi saptırmada kullanma peşinde.

Özetle, bütün “tek kişilik rejimler”de görüldüğü gibi tek adam rejiminin ülkeyi sürüklediği ekonomik çöküşün üstünü örtme ve karambola getirme oyunu sergileniyor.

Bu açıdan Cumhurbaşkanı’nın “soykırım derecesine varan saldırının fâillerini lânetliyoruz” ifadesiyle kalınıp, AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik yönetim”de İsrail’le kat kat ilerletilen ekonomik mutâbakat zabıtlarından, tarımdan telekomünikasyona ticari anlaşmalardan, enerji ihaleleriyle savunma sanayii işbirlikleri ve silâh alımı ihalelerinden bir tekinin dahi iptaline, en azından askıya alınmasına yanaşılmaması dikkat çekici.

Ankara, yıllardır bir açık hava hapishanesi haline getirilen Gazze’de amansız ambargo altındaki iki buçuk milyon insanın İsrail savaş uçaklarınca, füzelerince vurulmasına, on üç gündür binlerce roket ve fosfor bombasıyla binlerce Filistinlinin katledilmesine karşı yine “vahşet durdurulsun” çağrısıyla yetiniyor. Cumhurbaşkanı, sosyal medyada tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyor. Dışişleri Bakanlığı, saldırıları kınarken, İletişim Başkanlığı İngilizce mesajla “Dünya akan kana bir son vermelidir” çağrısıyla iktifa ediyor.

İŞBİRLİKLERİNİN İPTALİ GEREKİYOR

Bu yüzden medyatik propaganda ve algı operasyonları paravanında tam gaz süren ilişkiler ve işbirlikleri ilerletilirken, Filistin’de her türlü zulüm ve katliamı yapan İsrail’e karşı Cumhurbaşkanı’nın demeçleri hep havada kalıyor.

Zira Davos’taki “one minute” çıkışından sonra İsrail’in Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) üyeliğinin onaylanmasında, Türkiye’nin vetoyu kaldırmasıyla İsrail’in OECD’ye alınmasında, ilk kez İsrail Cumhurbaşkanının Ankara’ya dâvet edilerek TBMM’de alkışlarla karşılanıp konuşturulmasında ve Türkiye’nin “blokajını çekmesi”yle İsrail’in NATO üyeliğinin önü açılmasında olduğu gibi İsrail’e kıyak üstüne kıyaklar sunuluyor.

Oysa Ankara’nın uluslararası mercilerde İsrail’in Filistin’i işgal ettiğine ve soykırım yaptığına dair yüzlerce raporu ve yetmişe varan kararı esas alıp İsrail’in uluslararası zeminlerde doğrudan sorgulanmasına önayak olması icâb ediyor.

İnandırıcı olması için de öncelikle ekonomik-ticari anlaşmalarla savunma-askeri işbirliklerini iptal etmesi, en azından askıya alması, İsrail’deki Türkiye Büyükelçisini çekmesi ve İsrail’in Ankara’daki Büyükelçiliğini kapatması gerekiyor.