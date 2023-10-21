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21 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Ankara’nın İsrail’e neden yaptırımı yok?

Cevher İLHAN
21 Ekim 2023, Cumartesi
VAZİYET

Ankara’nın, İsrail’in işgali altındaki Filistin’de hastane, cami ve kilise bombalamasına varan, son saldırılarla en az bin beş yüz çocuğu katleden vahşet, zulüm ve devlet terörüne karşı yine sadece “kuru kınama”yla kalıp hâlâ hiçbir etkili ve caydırıcı yaptırımda bulunmaması artık “pes” ettiriyor.

Zira İsrail 1947’de o zamanki adıyla “Cemiyet-i Akvam” olan BM’ye dayatmasından bu yana İsrail, Filistin ve Kudüs ile ilgili onlarca karardan hiçbirine uymuş değil. En son 1980’de Kudüs’ün tamamını başkenti ilânına varan oldubittiyle BM kararlarını takmıyor.

Keza BM’nin 11 Aralık 1948 tarihli 194 sayılı kararına rağmen, İsrail çatışmalarla 1967 savaşıyla işgalini dört  kat genişletmekle bir milyon Filistinliyi baskı ve zulümle göçe zorlayarak evlerinden, yurtlarından edip mülteci durumuna düşüren İsrail, başta Mescid-i Aksa olmak üzere  “Filistin’deki kutsal mekânların korunması ve özgürce ibadet edilmesi” esasını çiğniyor.  

Keza 9 Aralık 1949’da 303 sayılı BM Genel Kurulu’nun 181 ve 194 nolu “Kudüs’ün kalıcı olarak uluslararası bir sistemin kontrolünde ayrı bir yönetimle yönetilmesi” kararlarını engelleyen İsrail 1967 Arap-İsrail Savaşı’nda Doğu Kudüs’ün yanı sıra Gazze Şeridi, Batı Şeria, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri’ni işgalle kalmadı. Buna mukabil BM’nin 4 Temmuz 1967’de alınan 2253 sayılı “İsrail’in Kudüs’ün statüsünü değiştirme faaliyetlerini durdurması” kararını dinlemedi.

Yine 19 Aralık 1983’teki 38/180 sayılı BM Genel Kurulu’nun kararında yer alan BM Sözleşmesi’ne uymayan İsrail başta Kudüs, Şeria, Gazze Şeridi ve Golan Tepeleri’ni işgalle “uluslararası hukuku hiçe saydı.

Yasadışı olarak Filistin’de evlerinden zorla çıkardığı Filistinlilerin yerine hiçbir hukuk tanımadan “Yahudi yerleşimleri” yerleştirme emrivakisini sürdüren İsrail, Trump’un “Kudüs’ü İsrail’in başkenti” çıkışının ardından en son -21 Aralık 2017’deki- 10/22 sayılı BM Genel Kurulu kararını hiçe sayarak “Kudüs’ün statüsünü, karakterini veya demografik yapısını değiştirme oldubittisini dayatıyor.

Özetle AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik rejim”de İsrail’in BM kararlarına, uluslararası anlaşmalara, savaş hukukuna aykırı pervâsızca sergilediği yasa dışı insanlık suçu soykırıma karşı siyasi iktidarın diplomatik, ekonomik-ticari, savunma sanayi-askerî ilişkilerini kesmemesi, anlaşma ve işbirliklerini iptali bir yana tek birini dahi askıya almaması, sanki bir şey yokmuş gibi ilişkilerini tam gaz sürdürmesi sorgulanıyor.

Gerçekten İsrail’in başta BM’nin ve İslâm İşbirliği Teşkilâtı’nın kararları olmak üzere uluslararası hukuka uyması için Ankara neden harekete geçmiyor?

SÖZÜN ÖZÜ

“Zulmedenlere en ufak bir meyil dahi göstermeyin, yoksa Cehenhnem ateşi size de dokunur!” (Hûd Sûresi, 113)

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