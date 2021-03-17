"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Ankara’nın on yıllık Suriye yanlışı

Cevher İLHAN
17 Mart 2021, Çarşamba
Suriye savaşının onuncu yılında AKP iktidarının yanlış Suriye politikalarının acı akıbeti ortada.

Bir yandan Fırat’ın batısında İdlib’de Rusya ile işbirliğine gidilirken diğer yandan Fırat’ın doğusu Amerikan askerlerine bırakıldı. 

Fırat’ın batısında kurulan ve yüzlerce şehidin verildiği İdlib ve M-4 karayolu çevresindeki on iki “askeri gözlem noktası”ndan sadece dördü kalırken, radikal grupların, terör örgütlerinin bölgeyi boşaltmaları sağlanamadı. Türkiye, âlây-ı vâlâ ile girdiği ve terör örgütlerinden tasfiye sözü verdiği İdlib’den sessiz sedâsız çekildi. 

Bölge başta IŞİD gibi El Kaide’den kopan Heyet Tahrir’üş Şam ve El Nusra gibi örgütler olmak üzere sözde “yerel” taşeronlara, işbirlikçilere bırakılarak Suriye’nin parçalanmasına zemin hazırlandı. 

ECNEBİLERİN PLÂNLARI DEVREYE SOKULDU

Diğer yandan küresel güçlerin tefrika ve işgal plânlarına uygun olarak Kuzey Irak gibi “Kuzey Suriye devletçiği”nin türetilmesine alan oluşturuldu.    

Bizzat Cumhurbaşkanı’nın yakınmasıyla 50 bin TIR dolusu her türlü silâh ve mühimmatla Türkiye’nin yanıbaşında 70-80 bin silâhlı militan yetiştiren PYD/YPG’nin, ülke topraklarının yüzde 30’unu, enerji kaynaklarının yüzde 80’ini kontrolüne alarak “uydu bir devlet”in kurmasının önü açıldı. 

İsrail Savunma eski Bakanı Moşe Yaalon’un, “Suriye’nin bütünlüğü federalizmle; ‘Alevistan’, ‘Kürdistan’, ‘Dürzistan’la bölünmeli” ifşaatındaki emperyal oyuna âlet olundu. 

Bush’un Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’nin duyurduğu, Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini bölüp parçalama maksatlı “büyük Ortadoğu projesi (BOP) versiyonuyla ABD Dışişleri Konseyi kıdemli üyesi Philip Gordon’un Irak ve Libya gibi Suriye’nin de bölünmesini amaçlayan “Gordon plânı”na fırsat verildi.

Özetle, Birinci Dünya Savaşında İsrail’i kurdurup Ortadoğu’daki Müslüman ülkeleri taksim eden İngiliz-Fransız mâmulü menhus “Sykes-Picot anlaşması” ve Bediüzzaman’ın “âlem-i İslâma ve merkez-i hilâfete suikast” olarak takbih ettiği “gaddarâne Sevr muâhedesi” güncellenip devreye sokuldu. 

Bu arada Ankara’nın kurdurup parasını verdiği, silâh ve her türlü ihtiyaçlarını temin ettiği, dolar üzerinden maaş isteyen “paralı askerler”den oluşan “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)”nun yer yer mâlum örgütlere katılımı Ankara’dakilerin “Suriye milli ordusu” dedikleri “proje”nin iflasını ortaya çıkardı. 

ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE ZEMİN HAZIRLANDI

Düşülen vartada, ufuksuz ve tutarsız “politikalar”la, ülke nüfusunun yarısını bulan on bir milyon Suriyelinin alevlendirilen iç savaşla perişan edilip göçe zorlanmasıyla evini, yurdunu terk ettiği ülkenin tahribi, çöküşü ve tükenişiyle ifnasına, Irak’tan sonra Suriye’nin de tasfiyesiyle bölgede İsrail’in karşısında başka güçlü bir ülkenin kalmamasına hizmet edildi; BOP’un asıl amaçlarının başında gelen “İsrail’in güvenliği” sağlandı.

Suriye’yi iç savaş kargaşa ve kaosunda mezhebî ve etnik tefrika üzerinden bölüp parçalama plânı tam gaz sürerken, İsrail’in Ortadoğu hâkimiyetine, İsrail’in hâmisi Amerika ve işgalci-istilâcı Batılı güçlerin, uluslararası ifsad şebekelerinin bölgedeki hegemonya ve çıkarlarına hizmet edildi. 

En çarpıcısı, Cumhurbaşkanı’nın “son ve en makul seçenek Batı’nın Türkiye’yi desteklemesi” diyerek Biden yönetimi’ni “Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için birlikte çalışmaya” çağırması, Rusya ve İran’la birlikte başarılan, ülkede “ateşkes”i sağlayan, başta Şam olmak üzere Suriye’deki bütün meşru tarafların katılımıyla ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ekseninde çözümü esas alan “Astana - Soçi süreçleri”ni de harcaması. ABD’nin yanısıra güdümündeki Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi emperyal “Batı bağımlısı” ülkeleri işe katmaya kalkışması…

Yanlışlar zincirine bir yanlış daha eklemesi...

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'nin gündemi öğrenci andı olmamalı

    Meclise bir gölge daha düşmesin

    İktidar, Suriye için vicdan muhasebesi yapsın

    Doğu Türkistanlı kadınlar çocukları için yürüyor

    Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş oldu

    İngiltere, Rusya'yı 'aktif tehdit', Çin'i ise 'sistemik zorluk' olarak gördü

    AB'den üye ülkelere çağrı: Elinizdeki aşıları saklamayın, kullanın

    Azerbaycanlı 2 kişi daha Ermenilerin döşediği mayınlar sebebiyle vefat etti

    Ürdün'deki Suriyeliler gıda güvenliği açısından 'en kötü dönemde'

    Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

    Batan teknede vefat etmişti: Şehit Toykuyu dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Ev kazalarına dikkat: 5 yılda 2 bin çocuk öldü!

    100 bin nüfusta vakası en fazla artan ve azalan illeri açıklandı

    Kod-29’la atılanların oranı % 70 arttı

    Beşşar Esad hesap versin

    Kamu bankalarına 500 gr altın yatırın

    En ağır bedeli yine çocuklar ödüyor: İdlibli Muhammed o günden bu yana hep korkuyor

    Avustralya'da emsal niteliğinde gelişme: Facebook, haber kuruluşlarına ödeme yapacak

    Güneş'ten 3 milyon kat büyük kara deliğin hareket ettiği gözlemlendi

    Selçuk, okulların 'tam açık' ve 'kısmen açık' olduğu ülkeleri paylaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Rabia da geride kalırken
    Ali FERŞADOĞLU

    “Keşke, keşke!..” dememek için…
    Ahmet BATTAL

    Sazanın yayın tercihi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İslâmköy’ün kahramanı: Hafız Ali
    İrfan Yıldırım

    İbretlik bir hatıra
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İmbiklerden süzülen üç nur damlası
    Risale-i Nur'dan

    Yetmiş bin perdeyi geçmek ne demek?
    Süleyman KÖSMENE

    İmtihan insanın yaratılış gayesidir
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın on yıllık Suriye yanlışı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.