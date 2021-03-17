Ankara’nın on yıllık Suriye yanlışı

Suriye savaşının onuncu yılında AKP iktidarının yanlış Suriye politikalarının acı akıbeti ortada.

Bir yandan Fırat’ın batısında İdlib’de Rusya ile işbirliğine gidilirken diğer yandan Fırat’ın doğusu Amerikan askerlerine bırakıldı.

Fırat’ın batısında kurulan ve yüzlerce şehidin verildiği İdlib ve M-4 karayolu çevresindeki on iki “askeri gözlem noktası”ndan sadece dördü kalırken, radikal grupların, terör örgütlerinin bölgeyi boşaltmaları sağlanamadı. Türkiye, âlây-ı vâlâ ile girdiği ve terör örgütlerinden tasfiye sözü verdiği İdlib’den sessiz sedâsız çekildi.

Bölge başta IŞİD gibi El Kaide’den kopan Heyet Tahrir’üş Şam ve El Nusra gibi örgütler olmak üzere sözde “yerel” taşeronlara, işbirlikçilere bırakılarak Suriye’nin parçalanmasına zemin hazırlandı.

ECNEBİLERİN PLÂNLARI DEVREYE SOKULDU

Diğer yandan küresel güçlerin tefrika ve işgal plânlarına uygun olarak Kuzey Irak gibi “Kuzey Suriye devletçiği”nin türetilmesine alan oluşturuldu.

Bizzat Cumhurbaşkanı’nın yakınmasıyla 50 bin TIR dolusu her türlü silâh ve mühimmatla Türkiye’nin yanıbaşında 70-80 bin silâhlı militan yetiştiren PYD/YPG’nin, ülke topraklarının yüzde 30’unu, enerji kaynaklarının yüzde 80’ini kontrolüne alarak “uydu bir devlet”in kurmasının önü açıldı.

İsrail Savunma eski Bakanı Moşe Yaalon’un, “Suriye’nin bütünlüğü federalizmle; ‘Alevistan’, ‘Kürdistan’, ‘Dürzistan’la bölünmeli” ifşaatındaki emperyal oyuna âlet olundu.

Bush’un Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice’nin duyurduğu, Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini bölüp parçalama maksatlı “büyük Ortadoğu projesi (BOP) versiyonuyla ABD Dışişleri Konseyi kıdemli üyesi Philip Gordon’un Irak ve Libya gibi Suriye’nin de bölünmesini amaçlayan “Gordon plânı”na fırsat verildi.

Özetle, Birinci Dünya Savaşında İsrail’i kurdurup Ortadoğu’daki Müslüman ülkeleri taksim eden İngiliz-Fransız mâmulü menhus “Sykes-Picot anlaşması” ve Bediüzzaman’ın “âlem-i İslâma ve merkez-i hilâfete suikast” olarak takbih ettiği “gaddarâne Sevr muâhedesi” güncellenip devreye sokuldu.

Bu arada Ankara’nın kurdurup parasını verdiği, silâh ve her türlü ihtiyaçlarını temin ettiği, dolar üzerinden maaş isteyen “paralı askerler”den oluşan “Özgür Suriye Ordusu (ÖSO)”nun yer yer mâlum örgütlere katılımı Ankara’dakilerin “Suriye milli ordusu” dedikleri “proje”nin iflasını ortaya çıkardı.

ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE ZEMİN HAZIRLANDI

Düşülen vartada, ufuksuz ve tutarsız “politikalar”la, ülke nüfusunun yarısını bulan on bir milyon Suriyelinin alevlendirilen iç savaşla perişan edilip göçe zorlanmasıyla evini, yurdunu terk ettiği ülkenin tahribi, çöküşü ve tükenişiyle ifnasına, Irak’tan sonra Suriye’nin de tasfiyesiyle bölgede İsrail’in karşısında başka güçlü bir ülkenin kalmamasına hizmet edildi; BOP’un asıl amaçlarının başında gelen “İsrail’in güvenliği” sağlandı.

Suriye’yi iç savaş kargaşa ve kaosunda mezhebî ve etnik tefrika üzerinden bölüp parçalama plânı tam gaz sürerken, İsrail’in Ortadoğu hâkimiyetine, İsrail’in hâmisi Amerika ve işgalci-istilâcı Batılı güçlerin, uluslararası ifsad şebekelerinin bölgedeki hegemonya ve çıkarlarına hizmet edildi.

En çarpıcısı, Cumhurbaşkanı’nın “son ve en makul seçenek Batı’nın Türkiye’yi desteklemesi” diyerek Biden yönetimi’ni “Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için birlikte çalışmaya” çağırması, Rusya ve İran’la birlikte başarılan, ülkede “ateşkes”i sağlayan, başta Şam olmak üzere Suriye’deki bütün meşru tarafların katılımıyla ülkenin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü ekseninde çözümü esas alan “Astana - Soçi süreçleri”ni de harcaması. ABD’nin yanısıra güdümündeki Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi emperyal “Batı bağımlısı” ülkeleri işe katmaya kalkışması…

Yanlışlar zincirine bir yanlış daha eklemesi...