"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Ankara’nın Suriye çıkmazı

Cevher İLHAN
18 Mart 2021, Perşembe
Cumhurbaşkanı’nın Suriye’yi bölüp parçalama peşindeki Batıya ve ABD’ye “müdahale çağrısı”, AKP iktidarında Ankara’nın ciddi yanlışlarla muallel zikzaklı “Suriye politikası”nın mesnetsizliğini ele veriyor.

Batı’yı “Suriye’de yardım”a çağıran Cumhurbaşkanı’nın “Biden yönetimi Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa için bizimle birlikte çalışmalı” cümlesi çelişkili çarpıklığı ele veriyor. 

“Astana-Soçi süreçleri”ne tek kelime atıfta bulunmayan Cumhurbaşkanı’nın yakınmasıyla, Fırat’ın doğusunda elli bin TIR dolusu silâh ve mühimmatı sevk ettiği, conilerin birlikte devriye gezdiği PYD/YPG’ye her türlü desteği veren ABD’ye “bu ülkedeki insani krizi sonlandırma” çağrısı garabeti sergileniyor. 

İŞGALCİLERDEN “ÇÖZÜM” BEKLENİYOR

Saddam’ın devrilmesiyle Irak’ın parçalanıp çökertilmesi gibi Şam yönetimini tasfiyeyle Suriye’nin de bölünüp parçalanmak istendiği ortada.

En son Amerikan bayraklı zırhlılar, tanklar, İHA’larla kontrol alan Fırat’ın doğusunu, Deyrizor ve diğer petrol bölgelerini kontrolüne alan, “uydu devlet”e alan oluşturan, taşeron terör örgütleri üzerinden Türkiye’nin yanıbaşındaki Suriye’yi bölüp parçalama peşindeki ABD ile Ortadoğu’daki peyklerinden çözüm beklenmesi Ankara’nın içine düştüğü çıkmazı su yüzüne çıkarıyor. 

Bu garabetle “tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip siyasi sistemin kurulup barış ve istikrarın yeniden tesisinin şart olduğunu” söyleyen Cumhurbaşkanı’nın ifadesinin aksine, “Astana - Soçi mutâbakatları” âdeta ıskartaya çıkarılıyor. Tam da Trump’ın Savunma Bakanlarından Esper’in o süreçler için “çöpe atılmalı” çıkışına uygun olarak. 

Kısacası, Amerikan yönetimlerinin değişmez “kaos danışmanı”, Dışişleri eski Bakanı Kissinger’in “hedef ülkeler”de terörü, sefâleti, kitlesel ölümleri, iç savaşları, darbeleri, katliamları, kargaşa ve kaosu ateşleyen “kaos stratejisi”yle “tefrika plânı”nın senaryoları Suriye’de sahneleniyor.

ASTANA - SOÇİ MUTABAKATI HAYATA GEÇİRİLMELİ

Oysa yapılacak olan, Türkiye’nin komşu ülkeler İran ve Rusya ile sağladığı “ateşkes”in ardından Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini hedefleyen ve ülkedeki bütün tarafların katıldığı anayasal süreçle barış ve istikrarın teminini için başta El Kaide’den kalma radikal örgütler olmak üzere bütün terör örgütlerinin tasfiyesini esas alan “Astana - Soçi mutâbakatları”nın canlandırılması.  

Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’le dönemin Suriye Devlet Başkanı Hâfız Esad arasında 20 Ekim 1998’de Adana’da imzalanan, terörle ortak mücadeleyi, topraklarında birbirlerine yönelik terör örgütlerini barındırmamayı, eylemlerine müsaade etmemeyi taahhüd altına alan, 2011’e kadar iki ülke arasında barışı sağlayan “Adana mutâbakatı”nın hayata geçirilmesi.  

Zira Suriye’nin barışı ve istikrarı, bütün bölgede ve Suriye’de tefrikasını alevlendiren, Türkiye’yi “savaş ve cephe ülkesi” haline getirerek fitne ateşinin içine atan işgalci emperyal ecnebilerin tuzak ve projeleri değil, başta “birbirine komşu ve kardeş” Türkiye ve Suriye olmak üzere bölge ülkelerinin kapsamlı “stratejik işbirliği”nden geçiyor. 

Ankara’nın bu handikaptan kurtulması; Müslüman komşu Suriye ile düşürülen tuzaktan çıkılması ve savaş fitnesi ateşi kıvılcımlarının bütün bölgeyi sarıp yakmaması, Suriye’nin barışı, toprak bütünlüğü, bölgenin istikrarı için çıkmazdan çıkıp artık gerçeğe odaklanması gerekiyor. 

Aksi halde on yıldır kanayan Suriye yarası, yanlış politikalarla kanamaya devam eder.

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgının son 24 saati

    Koca'dan Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: '60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak'

    Demokrasi güçleri birlik olmalı

    Kuyumcular tepkili

    Polis intiharları niye önlenemiyor?

    Hollanda'da seçim sonuçları belli oldu

    Biden: Putin bedel ödeyecek

    BM Genel Sekreteri: Medya Müslümanlara karşı tek tip ön yargıyı artırıyor

    Türkiye'de 18 bin 912 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Washington'daki Rus Büyükelçisi Moskova'ya çağırıldı

    HDP'nin kapatılması istemiyle AYM'ye dava açıldı

    Almanya: Türkiye güvenilir bir ortak olduğunu ispatladı

    AB'den Çin'e yaptırım kararı

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde yangın çıktı

    Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü

    ‘Bir tık altında’ diplomasisi

    Meclisi terk etmem

    'Hindistan barış için ilk adımı atmalı'

    Kovid-19 Rehberi'nin bazı bölümlerindeki güncellemeler ne getiriyor?

    Kısa çalışma ödeneği bu ay sona eriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gergerlioğlu yalnız değildir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’a love, öbürüne…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bize Kur’ân yeter” diyenlerin derdi ne?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Düstûrlar daima rehberimiz olsun
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Koca'dan Bilim Kurulu sonrası yazılı açıklama: '60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak'
    Faruk ÇAKIR

    Devletteki israf biter mi?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mikail YAPRAK

    “Ecel elinden terhis tezkeresi”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.