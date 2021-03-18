Ankara’nın Suriye çıkmazı

Cumhurbaşkanı’nın Suriye’yi bölüp parçalama peşindeki Batıya ve ABD’ye “müdahale çağrısı”, AKP iktidarında Ankara’nın ciddi yanlışlarla muallel zikzaklı “Suriye politikası”nın mesnetsizliğini ele veriyor.

Batı’yı “Suriye’de yardım”a çağıran Cumhurbaşkanı’nın “Biden yönetimi Suriye’deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa için bizimle birlikte çalışmalı” cümlesi çelişkili çarpıklığı ele veriyor.

“Astana-Soçi süreçleri”ne tek kelime atıfta bulunmayan Cumhurbaşkanı’nın yakınmasıyla, Fırat’ın doğusunda elli bin TIR dolusu silâh ve mühimmatı sevk ettiği, conilerin birlikte devriye gezdiği PYD/YPG’ye her türlü desteği veren ABD’ye “bu ülkedeki insani krizi sonlandırma” çağrısı garabeti sergileniyor.

İŞGALCİLERDEN “ÇÖZÜM” BEKLENİYOR

Saddam’ın devrilmesiyle Irak’ın parçalanıp çökertilmesi gibi Şam yönetimini tasfiyeyle Suriye’nin de bölünüp parçalanmak istendiği ortada.

En son Amerikan bayraklı zırhlılar, tanklar, İHA’larla kontrol alan Fırat’ın doğusunu, Deyrizor ve diğer petrol bölgelerini kontrolüne alan, “uydu devlet”e alan oluşturan, taşeron terör örgütleri üzerinden Türkiye’nin yanıbaşındaki Suriye’yi bölüp parçalama peşindeki ABD ile Ortadoğu’daki peyklerinden çözüm beklenmesi Ankara’nın içine düştüğü çıkmazı su yüzüne çıkarıyor.

Bu garabetle “tüm Suriyelileri temsil kabiliyetine sahip siyasi sistemin kurulup barış ve istikrarın yeniden tesisinin şart olduğunu” söyleyen Cumhurbaşkanı’nın ifadesinin aksine, “Astana - Soçi mutâbakatları” âdeta ıskartaya çıkarılıyor. Tam da Trump’ın Savunma Bakanlarından Esper’in o süreçler için “çöpe atılmalı” çıkışına uygun olarak.

Kısacası, Amerikan yönetimlerinin değişmez “kaos danışmanı”, Dışişleri eski Bakanı Kissinger’in “hedef ülkeler”de terörü, sefâleti, kitlesel ölümleri, iç savaşları, darbeleri, katliamları, kargaşa ve kaosu ateşleyen “kaos stratejisi”yle “tefrika plânı”nın senaryoları Suriye’de sahneleniyor.

ASTANA - SOÇİ MUTABAKATI HAYATA GEÇİRİLMELİ

Oysa yapılacak olan, Türkiye’nin komşu ülkeler İran ve Rusya ile sağladığı “ateşkes”in ardından Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini hedefleyen ve ülkedeki bütün tarafların katıldığı anayasal süreçle barış ve istikrarın teminini için başta El Kaide’den kalma radikal örgütler olmak üzere bütün terör örgütlerinin tasfiyesini esas alan “Astana - Soçi mutâbakatları”nın canlandırılması.

Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel’le dönemin Suriye Devlet Başkanı Hâfız Esad arasında 20 Ekim 1998’de Adana’da imzalanan, terörle ortak mücadeleyi, topraklarında birbirlerine yönelik terör örgütlerini barındırmamayı, eylemlerine müsaade etmemeyi taahhüd altına alan, 2011’e kadar iki ülke arasında barışı sağlayan “Adana mutâbakatı”nın hayata geçirilmesi.

Zira Suriye’nin barışı ve istikrarı, bütün bölgede ve Suriye’de tefrikasını alevlendiren, Türkiye’yi “savaş ve cephe ülkesi” haline getirerek fitne ateşinin içine atan işgalci emperyal ecnebilerin tuzak ve projeleri değil, başta “birbirine komşu ve kardeş” Türkiye ve Suriye olmak üzere bölge ülkelerinin kapsamlı “stratejik işbirliği”nden geçiyor.

Ankara’nın bu handikaptan kurtulması; Müslüman komşu Suriye ile düşürülen tuzaktan çıkılması ve savaş fitnesi ateşi kıvılcımlarının bütün bölgeyi sarıp yakmaması, Suriye’nin barışı, toprak bütünlüğü, bölgenin istikrarı için çıkmazdan çıkıp artık gerçeğe odaklanması gerekiyor.

Aksi halde on yıldır kanayan Suriye yarası, yanlış politikalarla kanamaya devam eder.