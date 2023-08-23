"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ankara’nın Suriye çıkmazı...

Cevher İLHAN
23 Ağustos 2023, Çarşamba
Her defasında saptırılan “Suriye meselesi” bütün ağırlığıyla sürüyor; ve iki ülkeye ve bölgeye tdlâfisi imkânsız ağır bedeller ödetiyor.

En son Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Türkiye’nin İran ve Rusya ile imzaladığı “Astana mutabakatı”nda “bütün yabancı güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi” ile “ülkedeki radikal terörist gruplara desteklerini çekmeleri” ön şautlarına atıfla “ Türkiye’nin Suriye’den çekilmesini bekliyoruz, Erdoğan işgalini meşrulaştırma peşinde. Bu şartlarda bir görüşme gerçekleşemez” deyip, “Neden Erdoğan’la buluşacakmışım? Bir şeyler içmek için mi?” tepkisi Suriye’deki çıkmazı gösteriyor. (Suriye Arap Haber Ajansı, 9.8.23)

Her ne kadar Cumhurbaşkanı, “Biz Esad’la görüşmeye kapalı değiliz, görüşürüz” dese de “Esed, Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor, böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz” çıkışı, inadına Suriye saplantısının sebebini ifşa ediyor.

SURİYE’DE YIKIMIN SEBEBİ…

Restleşmeler, çözümsüzlüğün AKP iktidarında “Şam yönetiminin devrilmesi”yle başlayıp, hâlâ Suriye’nin kuzeyinde kalmakta direterek emperyal ecnebilerin “vekâlet savaşı”nda istimal ettiği taşeron örgütlerle Suriye’nin parçalanması projesinde Ankara’nın aktif yer aldığını bir defa daha ortaya çıkarıyor. 

ABD’nin Fırat’ın doğusunda silâhlandırarak eğittiği 100 bin militanına ordu ve “devlet” kurdurmaya çalıştığı işbirlikçisi terör örgütü PYD/YPG’in korunması için Mehmetçiğin Conilerle ortak devriye gezmesi sürerken, Amerikan askerlerinin Türkiye sınırında Kamışlı’da uçak savarların, zırhlı muharebe araçlarıyla çeşitli ağır silahların kullanıldığı ortak tatbikatı da bunun son tezâhürü. (gazeteler, 18.8.23)

Yine Fırat’ın batısında özellikle İdlib’de “terörle mücadele” perdesinde kangrene dönüşen El Kaide’den kopma IŞİD’den El Nusra ve HTŞ’ye radikal terör örgütlerine Ankara’nın desteğini çekmediği haberlerinin gelmesi.

Bütün bunlar, küresel güçlerin “İsrail’in güvenliği” ile hegemonya ve çıkarları hesâbına dayattıkları “tefrika projeleri”ne âlet olunduğunu ele veriyor. 

TÜRKİYE’NİN BAŞINA GAİLELER

Yüzbinlerce insanın katledilip yaralandığı, tahrip edilen ülkenin kaynaklarının yağmalandığı “Suriye krizi”nde Ankara’nın ecnebilerin projelerine teşne hali devam ediyor.

“Şam’la diyalog” iddiaları tamamen propagandadan ibâret kalırken, “tek kişilik otoriter yönetim”in “şahsileştirilen dış politikası” girdabında Ankara’nın iç savaşı alevlendirerek terörü azdıran dış mihrakların “Suriye politikaları”na ortak olması Türkiye’ye hep kaybettiriyor.

Suriye’nin iç savaş fitnesiyle itildiği kargaşa, yanıbaşında türetilen terör ve milyonlarca sığınmacı yükü olmak üzere Türkiye’nin başına büyük gaileler ve belâlar açıyor. 

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitim sisteminin iki eksiği: Eğitim ve Sistem

    İsrail askerleri silahsız Filistinliyi başından vurdu

    Kamu-Sen masadan çekildi

    'Dolar 32 lira olur'

    KKM’den hızlı çıkış zor

    Cezayir, Fransa’nın Nijer talebini reddetti

    İngiltere'de on binlerce sığınmacı başvuru sonucunu bekliyor

    9 yerleşim yeri tahliye edildi - Çanakkale'deki büyük yangında son durum?

    'Çanakkale'deki yangın şehir merkezini teğet geçer halde ilerliyor'

    Ormanı yakan zanlı 79 saatlik görüntü incelenerek bulundu

    Veteriner hekimler de şiddetten şikâyetçi

    Hava sıcaklıkları bu hafta boyunca da mevsim normalleri üzerinde

    Karadenizli balıkçılar 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyecek

    DSÖ'den Kovid-19 için daha fazla test çağrısı

    "Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon sağlanmasına ilişkin çalışmalar sürüyor"

    Pakistan'da 914 metre yükseklikte saatlerdir mahsur durumdalar

    Mısır fiyatları da üreticiyi endişelendiriyor

    KKM kara deliğe dönüştü

    Türkiye’de 33 ultra zengin var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Model ülke”den bu hale...
    Genel

    'Dolar 32 lira olur'
    Genel

    Kamu-Sen masadan çekildi
    M. Latif SALİHOĞLU

    “İhvânı” kışkırtmak, müflis bir tecrübe oldu
    Genel

    KKM’den hızlı çıkış zor
    Genel

    İsrail askerleri silahsız Filistinliyi başından vurdu
    Risale-i Nur'dan

    “Neden kâfir Müslime, kuvvet hakka galiptir?”
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın Suriye çıkmazı...
    Genel

    Eğitim sisteminin iki eksiği: Eğitim ve Sistem
    Faruk ÇAKIR

    Daha binalar yıkılacak...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.