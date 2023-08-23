Ankara’nın Suriye çıkmazı...

Her defasında saptırılan “Suriye meselesi” bütün ağırlığıyla sürüyor; ve iki ülkeye ve bölgeye tdlâfisi imkânsız ağır bedeller ödetiyor.

En son Suriye Devlet Başkanı Esad’ın Türkiye’nin İran ve Rusya ile imzaladığı “Astana mutabakatı”nda “bütün yabancı güçlerin Suriye topraklarından çekilmesi” ile “ülkedeki radikal terörist gruplara desteklerini çekmeleri” ön şautlarına atıfla “ Türkiye’nin Suriye’den çekilmesini bekliyoruz, Erdoğan işgalini meşrulaştırma peşinde. Bu şartlarda bir görüşme gerçekleşemez” deyip, “Neden Erdoğan’la buluşacakmışım? Bir şeyler içmek için mi?” tepkisi Suriye’deki çıkmazı gösteriyor. (Suriye Arap Haber Ajansı, 9.8.23)

Her ne kadar Cumhurbaşkanı, “Biz Esad’la görüşmeye kapalı değiliz, görüşürüz” dese de “Esed, Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor, böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz” çıkışı, inadına Suriye saplantısının sebebini ifşa ediyor.

SURİYE’DE YIKIMIN SEBEBİ…

Restleşmeler, çözümsüzlüğün AKP iktidarında “Şam yönetiminin devrilmesi”yle başlayıp, hâlâ Suriye’nin kuzeyinde kalmakta direterek emperyal ecnebilerin “vekâlet savaşı”nda istimal ettiği taşeron örgütlerle Suriye’nin parçalanması projesinde Ankara’nın aktif yer aldığını bir defa daha ortaya çıkarıyor.

ABD’nin Fırat’ın doğusunda silâhlandırarak eğittiği 100 bin militanına ordu ve “devlet” kurdurmaya çalıştığı işbirlikçisi terör örgütü PYD/YPG’in korunması için Mehmetçiğin Conilerle ortak devriye gezmesi sürerken, Amerikan askerlerinin Türkiye sınırında Kamışlı’da uçak savarların, zırhlı muharebe araçlarıyla çeşitli ağır silahların kullanıldığı ortak tatbikatı da bunun son tezâhürü. (gazeteler, 18.8.23)

Yine Fırat’ın batısında özellikle İdlib’de “terörle mücadele” perdesinde kangrene dönüşen El Kaide’den kopma IŞİD’den El Nusra ve HTŞ’ye radikal terör örgütlerine Ankara’nın desteğini çekmediği haberlerinin gelmesi.

Bütün bunlar, küresel güçlerin “İsrail’in güvenliği” ile hegemonya ve çıkarları hesâbına dayattıkları “tefrika projeleri”ne âlet olunduğunu ele veriyor.

TÜRKİYE’NİN BAŞINA GAİLELER

Yüzbinlerce insanın katledilip yaralandığı, tahrip edilen ülkenin kaynaklarının yağmalandığı “Suriye krizi”nde Ankara’nın ecnebilerin projelerine teşne hali devam ediyor.

“Şam’la diyalog” iddiaları tamamen propagandadan ibâret kalırken, “tek kişilik otoriter yönetim”in “şahsileştirilen dış politikası” girdabında Ankara’nın iç savaşı alevlendirerek terörü azdıran dış mihrakların “Suriye politikaları”na ortak olması Türkiye’ye hep kaybettiriyor.

Suriye’nin iç savaş fitnesiyle itildiği kargaşa, yanıbaşında türetilen terör ve milyonlarca sığınmacı yükü olmak üzere Türkiye’nin başına büyük gaileler ve belâlar açıyor.