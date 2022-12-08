Ankara’nın Suriye saplantısı

Gelinen noktada fiyaskolu “Suriye politikası”yla Müslüman komşu ülkenin ve Türkiye’nin ne denli maddi ve manevî zarara uğratılarak bölgede emperyal ecnebilerin tefrika fitnesi projesinin bir parçası olunduğu bir defa daha ortaya çıkıyor.

Mâlum, on bir yıldır inadına Esad’ı tahkirlerle dışlamanın Türkiye’ye verdiği ağır kayıplar karşısında daha evvel “zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için Suriye’ye girdik, başka bir şey için değil” sözünü sarfeden Cumhurbaşkanı, peşinden “Zâlim Esad’ı, Şam yönetimini devirmeyi asla düşünmedik” dedi. Ardından da “Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz, adımlarımızı atarız” çarkında bulundu.

Ne var ki bir milyon sivilin katledildiği, milyonlarcasının yaralandığı, ülkeyi baştanbaşa tahriple en az beş milyonu Türkiye’ye olmak üzere nüfusunun üçte birini bulan on milyon insanın yurdunu terk ederek “sığınmacı” durumuna düşürüldüğü Suriye’yi ve bölgeyi etnik ve mezhebi iftiraklar üzerinden bölüp parçalamada kullanılan maşa radikal terör örgütlerince ülke terör bataklığı haline getirildi. Türkiye kara ve hava harekâtlarıyla yüzlerce şehid verdi, 100 milyarlarca dolar harcadı.

ŞAM’IN KOŞTUĞU ŞARTLAR…

Suriye Devlet Başkanı olarak Esad “Türkiye’den laf değil, icraat bekliyoruz” çıkışında bulunurken, Şam’ın doğrudan görüşmek için ileri sürdüğü şartlarla Ankara’dakilerin çağrılarını reddetmesi vahameti ele veriyor.

Gerçek şu ki Türk askerinin Suriye’nin -ülkenin yüzde 10’unu bulan- topraklarından çekilmesi, bir kısmı Ankara’da kurulup Suriye ordusu ile savaştırılan, Türkiye’nin on binlerce militanını dolar üzerinden maaşa bağladığı, en son “Suriye milli ordusu” ismi verilen -Şam’ın “terör örgütü” olarak gördüğü- başta ÖSO olmak üzere üzere radikal örgütlerden desteğini çekmesi ve İdlib’de bulunan El Kaide’den kalma El Nusra’yı desteklemekten vazgeçmesi şartlarını koşmasına karşı Ankara’nın suskunluğu Türkiye’nin Suriye üzerinden ne denli dehşetli bir çıkmaza sürüklendiğimiz fecaatini deşifre ediyor.

Aslında daha 2013’te bir televizyonda “Başta Katar ve Suudi Arabistan olmak üzere ‘ABD’nin bölgedeki rolü’yle Suriyeli muhaliflere destek verdiklerini söyleyen Katar eski Başbakanı Hamad Bin Casim’in, 2017’de Suudilerin Suriye’yi Katar’a bıraktıkları ve başta ABD olmak üzere diğer güçlerle işbirliği yaparak silâhlı gruplara askeri destek verdikleri” açıklaması vahameti ifşa ediyor. (İndependedent, 28.10.2017)

Daha da vahimi, Katar Başbakanı’nın Suriye’de küresel güçlerin hegemonya ve çıkarlarına hizmet eden radikal gruplara devşirilen yabancı militanların geçişinin, askeri destek ve eğitimin ABD ile işbirliğiyle Türkiye üzerinden yapıldığı” ikrarıydı.

ŞAM’LA DİYALOG YOLU

Ve Ortadoğu’daki terör örgütlerinin öncelikle ABD’nin BOP projesi, İngiltere ve diğer emperyal devletlerin bölge üzerindeki menhus emelleri uğruna tetiklenen iç savaş kargaşasında Suriye devletiyle ve birbirleriyle çatıştırıldığına dikkat çekip “Katar olarak Türkiye ile birlikte dünyanın her tarafından binlerce teröristi Türkiye üzerinden Suriye’ye yığdık, bir yığın para harcadık” sözü fecaatin itirafı oldu.

Gerçek şu ki baştan beri Şam yönetimi defalarca “Suriye’de durumu istikrara kavuşturmanın tek yolu yabancı işgalci güçlerin ülkeyi terk etmesi ve TSK’nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesi”ni öncelikli şart olarak iletiliyor.

Bütün bunlara rağmen, Cumhurbaşkanı’nın akabinde “bir gece ansızın gelebiliriz” retoriği ile seçim öncesi iç kamuoyuna propaganda amaçlı “kara harekâtı”ndan dem vurması; buna karşı Esad’ın “seçim öncesi Erdoğan’ın elini güçlendirmemek adına görüşmeyeceği”ni açıklaması ve Şam’ın “şartlarında olumlu bir yaklaşım olmadığı sürece görüşmenin yararsız olduğunu deklâre etmesi “Suriye meselesi”ndeki saplantıyı su yüzüne çıkarıyor.

Hâsılı, barış ve istikrar çâresinin Ankara’nın Şam’la diyalog yolunun açılması olduğu her haliyle ortada. Peki Ankara’dakiler neden çözüme yanaşmıyor?