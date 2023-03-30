Ankara Şam’a yanaşmıyor

Seçime doğru halka karşı “Suriye ile barışılıyor” havası pompalanırken, on iki yıldır dayatılan “savaş politikası”na tam gaz devam ediliyor.

O denli ki Türkiye’deki deprem bölgesine bitişik, hâlen kara operasyonlarıyla on binlerce Mehmetçiğin konuşlandığı Suriye’nin kuzeyinde binlerce insanın can verdiği ve büyük bir yıkımın olduğu deprem de insanî bir zemin oluşturamamış.

“Millet ittifakı”nın Cumhurbaşkanı adayı ana muhalefet lideri Suriye Devlet Başkanı Esad’ı arayıp tâziyelerini iletirken, Cumhurbaşkanı tek kelime etmedi.

Bütün komşu bölge Müslüman Arap ülkeleri bilhassa deprem ortak âfeti münasebetiyle Suriye ile diyaloga girer ve Şam-ı Şerif bölgesinde ortak inanç, tarih ve kültürden gelen Müslüman komşu iki ülkenin kader birliğini bir defa daha ortaya koyarken, Ankara’nın hâlâ bigâne kalması dikkat çekici.

DEPREM DE “SURİYE KAPISI”NI AÇAMADI

Her ne kadar iki ülkenin Dışişleri ve Savunma bakanları Rusya’nın arabuluculuğunda zaman zaman bir araya gelseler de Ankara’nın Şam’la işbirliğinde hâlâ bir mesâfe alınmış değil.

Oysa bu ülkedeki iç savaş ve kargaşanın sürmesinde Türkiye en fazla zarardide olan ülke.

Tesbit şu ki başta Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini, meşru muhalefetin katılacağı seçimlerle barış ve istikrara geçişini, bütün yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesini, emperyal ecnebilerin küresel hegemonya ve çıkarlarında maşa olarak istimal ettikleri taşeron örgütlerin tasfiyesini esas alan “Astana mutâbakatı”nı Türkiye ile birlikte imzalayan Rusya ve İran’ın çabalarına rağmen, Ankara’dakiler hâlâ ciddi işbirliğine ayak sürüyor…

Depremde bile “Suriye kapısı”nın açılmasına “izin” verilmiyor…

MİLLET İTTİFAKINA KALIYOR

Ve Ankara, Suriye’nin kuzeyinde -ülkenin yüzde 10’unu bulan- bölgedeki askerini çekmeye yanaşmıyor.

Şam’ın “ön şart” olarak koştuğu, TSK’nin kontrolündeki bölgede işbirlikçi terör örgütlerinden desteğini çekmesi talepleri yerine getirilmiyor. PYD/YPG’nin korunması uğruna Mehmetçiğin Conilerle ortak askeri devriye gezdirilmesi çarpıklığı bundan.

Halbuki Türkiye ve bütün bölge için fevkalâde ehemmiyetli olan Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin temini, küresel mihrakların tefrika projelerinde tahrik ettikleri terörün tasfiyesiyle istikrarın sağlanması, milyonlarca sığınmacının yurtlarına evlerine dönmesi için Ankara’nın artık doğrudan Şam’la işbirliğine gitmesi gerekiyor.

Görünen o ki Ankara’dakiler Suriye ile barış ve işbirliği adımını atamıyor: ve Suriye ile barış ve istikrar da seçim sonrasına, “millet ittifakı” iktidarına kalıyor…