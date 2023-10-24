AP, DP, DYP hükûmetlerinin İsrail’e ciddi tavrı

İsrail’in Hamas rehine operasyonu bahanesiyle Gazze’nin üçte birini ağır bombardımanla yakıp yıkarak 700 bin sivili yurtlarından, evlerinden etmesine, özellikle “hedef” alınan iki bine yakını çocuk olmak üzere beş bine varan sivili katledip, bu bölgeyi de işgalle Filistin topraklarına ilhak etme plânıyla on yedi gündür aralıksız sürdürdüğü soykırıma Ankara’nın çekingenliği dikkat çekici.

BM’nin raporlarında 1.6 milyondan fazla insanın su, gıda ilâç-sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı, hastanelere, camilere, kiliselere, okullara, mülteci kamplarına bombaların yağdırıldığı dehşet verici vahşet ve felâkete karşı Ankara’dakilerin yine “kuru kınamalar”la geçiştirmesi çarpıcı.

En çarpıcısı, son yıllarda “normalleşme” paravanında oldukça ilerletilen anlaşma, ihale, işbirliklerinden bir tekinin dahi iptal edilmemesine “reel politik” benzeri bahaneler ileri sürülürken, iktidar mahfilleriyle “iktidara iliştirilmiş yandaş medya” tarafından sanki İsrail’le ilişkileri kesmenin imkânsız olduğu, şimdiye kadar hiçbir hükûmetin bu kararlılığı göstermediği havasının pompalanması.

Oysa Türkiye’nin siyasi tarihinde, bilhassa Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi iktidarlarında BM ve beynelmilel zeminlerde Ankara Filistin davasında birçok caydırıcı kararların alınmasına etkin bir diplomasiyle öncülük etti. İsrail’in Filistin’deki işgal ve zulmüne, Doğu Kudüs’le Mescid-i Aksa’daki şirretliğine karşı etkili yaptırımlar uyguladı.

İSRAİL’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİ GERİ ÇEKİLDİ

Öncelikle 1955’te Bağdat Paktı kurulurken, İsrail’e ilk resmî tepkiyi veren merhum Menderes’in Başvekil olduğu DP hükûmeti, İsrail’in 1947’deki sınırlarına çekilmesini bildirdi. 1956’da Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesiyle, İsrail, İngiltere ve Fransa’nın kanal bölgesini işgali ve İsrail askerlerinin Sina Yarımadasına girip Mısır’a saldırması üzerine Ankara, Telaviv’deki diplomatik temsilciyi geri çekti ve Ankara’daki İsrail temsilcisinin de gitmesini istedi.

Akabinde merhum Demirel’in Başbakan olduğu AP hükûmetinde, 1967’deki “Altı Gün Savaşı”nda Türkiye İsrail’e karşı açıkça Arap dünyasını destekledi. BM’de Filistin’den yana tavır aldı. ABD’nin Arap ülkelerine karşı Türkiye’deki başta İncirlik olmak üzere üsleri kullanmasına izin verilmedi. Uluslararası zeminlerde İsrail’in 1967’deki sınırlarına çekilmesi talebi ısrarla tekrarlandı.

Bu arada BM Genel Kurulunda Pakistan’ın sunduğu “İsrail’i Kudüs’ün statüsünü değiştirebilecek her türlü oldubittiden sakınmayı” ikaz eden ve “hukuksuzlukların geçersiz olacağını” karar altına alan tasarının kabul edilmesinde Türkiye önayak oldu. BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngören 242 sayılı kararının kabulüne çalıştı.

Keza 1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine, İslâm ülkelerinin toplantısına katılan dönemin Dışişleri Bakanı merhum İhsan Sabri Çağlayangil’in yoğun diplomatik çabalarıyla Türkiye İsrail’i kınayan grubun başında yer aldı.

İSRAİL’E NEDEN HİÇBİR YAPTIRIM YOK?

1975’te Demirel’in Başbakanı olduğu koalisyonda, BM’de Arap ülkeleri tarafından hazırlanan “Siyonizmin ırkçılıkla eşdeğer olduğu”nu belirten tasarısı açıkça desteklendi.

Ardından Ankara, Türkiye Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ) Filistin halkının temsilcisi olarak tanıdığını açıklandı. 1978’deki Camp David barış anlaşmasının ardından Arap ülkeleriyle ilişkiler geliştirildi. İsrail’in itirazına rağmen FKÖ’nün Ankara’da temsilcilik açmasına izin verildi.

Ve 12 Eylül darbesinden iki hafta önce, 28 Ağustos 1980’de İsrail Kudüs’ü ilhak edip “başkent” ilân ettiğini açıklayınca, yine Demirel’in başında bulunduğu Adalet Partisi azınlık hükûmeti, Kudüs Başkonsolosluğunu kapattı; Telaviv’deki temsilciliğini ikinci kâtiplik seviyesine düşürdü.

Peki, şimdi neden Ankara’dakiler İsrail’e karşı hiçbir yaptırıma başvurmuyor?