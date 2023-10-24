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27 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

AP, DP, DYP hükûmetlerinin İsrail’e ciddi tavrı

Cevher İLHAN
24 Ekim 2023, Salı
İsrail’in Hamas rehine operasyonu bahanesiyle Gazze’nin üçte birini ağır bombardımanla yakıp yıkarak 700 bin sivili yurtlarından, evlerinden etmesine, özellikle “hedef” alınan iki bine yakını çocuk olmak üzere beş bine varan sivili katledip, bu bölgeyi de işgalle Filistin topraklarına ilhak etme plânıyla on yedi gündür aralıksız sürdürdüğü soykırıma Ankara’nın çekingenliği dikkat çekici.

BM’nin raporlarında 1.6 milyondan fazla insanın su, gıda ilâç-sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığı, hastanelere, camilere, kiliselere, okullara, mülteci kamplarına bombaların yağdırıldığı dehşet verici vahşet ve felâkete karşı Ankara’dakilerin yine “kuru kınamalar”la geçiştirmesi çarpıcı.

En çarpıcısı, son yıllarda “normalleşme” paravanında oldukça ilerletilen anlaşma, ihale, işbirliklerinden bir tekinin dahi iptal edilmemesine “reel politik” benzeri bahaneler ileri sürülürken, iktidar mahfilleriyle “iktidara iliştirilmiş yandaş medya” tarafından sanki İsrail’le ilişkileri kesmenin imkânsız olduğu, şimdiye kadar hiçbir hükûmetin bu kararlılığı göstermediği havasının pompalanması.

Oysa Türkiye’nin siyasi tarihinde, bilhassa Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi iktidarlarında BM ve beynelmilel zeminlerde Ankara Filistin davasında birçok caydırıcı kararların alınmasına etkin bir diplomasiyle öncülük etti. İsrail’in Filistin’deki işgal ve zulmüne, Doğu Kudüs’le Mescid-i Aksa’daki şirretliğine karşı etkili yaptırımlar uyguladı.

İSRAİL’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİ GERİ ÇEKİLDİ

Öncelikle 1955’te Bağdat Paktı kurulurken, İsrail’e ilk resmî tepkiyi veren merhum Menderes’in Başvekil olduğu DP hükûmeti, İsrail’in 1947’deki sınırlarına çekilmesini bildirdi. 1956’da Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesiyle, İsrail, İngiltere ve Fransa’nın kanal bölgesini işgali ve İsrail askerlerinin Sina Yarımadasına girip Mısır’a saldırması üzerine Ankara, Telaviv’deki diplomatik temsilciyi geri çekti ve Ankara’daki İsrail temsilcisinin de gitmesini istedi.

Akabinde merhum Demirel’in Başbakan olduğu AP hükûmetinde, 1967’deki “Altı Gün Savaşı”nda Türkiye İsrail’e karşı açıkça Arap dünyasını destekledi. BM’de Filistin’den yana tavır aldı. ABD’nin Arap ülkelerine karşı Türkiye’deki başta İncirlik olmak üzere üsleri kullanmasına izin verilmedi. Uluslararası zeminlerde İsrail’in 1967’deki sınırlarına çekilmesi talebi ısrarla tekrarlandı.

Bu arada BM Genel Kurulunda Pakistan’ın sunduğu “İsrail’i Kudüs’ün statüsünü değiştirebilecek her türlü oldubittiden sakınmayı” ikaz eden ve “hukuksuzlukların geçersiz olacağını” karar altına alan tasarının kabul edilmesinde Türkiye önayak oldu. BM Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngören 242 sayılı kararının kabulüne çalıştı.

Keza 1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine, İslâm ülkelerinin toplantısına katılan dönemin Dışişleri Bakanı merhum İhsan Sabri Çağlayangil’in yoğun diplomatik çabalarıyla Türkiye İsrail’i kınayan grubun başında yer aldı.

İSRAİL’E NEDEN HİÇBİR YAPTIRIM YOK?

1975’te Demirel’in Başbakanı olduğu koalisyonda, BM’de Arap ülkeleri tarafından hazırlanan “Siyonizmin ırkçılıkla eşdeğer olduğu”nu belirten tasarısı açıkça desteklendi.

Ardından Ankara, Türkiye Filistin Kurtuluş Örgütü’nü (FKÖ) Filistin halkının temsilcisi olarak tanıdığını açıklandı. 1978’deki Camp David barış anlaşmasının ardından Arap ülkeleriyle ilişkiler geliştirildi. İsrail’in itirazına rağmen FKÖ’nün Ankara’da temsilcilik açmasına izin verildi.

Ve 12 Eylül darbesinden iki hafta önce, 28 Ağustos 1980’de İsrail Kudüs’ü ilhak edip “başkent” ilân ettiğini açıklayınca, yine Demirel’in başında bulunduğu Adalet Partisi azınlık hükûmeti, Kudüs Başkonsolosluğunu kapattı; Telaviv’deki temsilciliğini ikinci kâtiplik seviyesine düşürdü.

Peki, şimdi neden Ankara’dakiler İsrail’e karşı hiçbir yaptırıma başvurmuyor?

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Yorumlar

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  • S.topuz

    24.10.2023 22:04:54

    Salih kullar ve cümle Kutsallar ve Gazze Şehidleri hürmetine Allah c.c Kahhar ismi celâliyle bu muhteris ve ZALİM Siyonistleri kahru perişan etsin inşaallah, Amiiin. İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve FİLİSTİNLİ ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL GİBİ ZULÜMLERİN, Katliamların ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN BU ZULMÜNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE.

  • Hüseyin İlhan

    24.10.2023 10:08:49

    Muhterem ağabeyim neden deme,nedeni belli .'YAHUDİ CESARET ÖDÜLÜ,verilen 10 musevi var.11.cisi ise kim belli ve ne görevi olduğu bu yazınızdaki sitem ve ikazınızda görülüyor.

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