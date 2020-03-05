Astana - Soçi mutabakatlarına dönülmeli

Ankara’nın hava desteği olmadan “gözlem noktaları”na yığdığı Mehmetçiğin bombalandığı vartada, Fırat’ın doğusunda işbirlikçisi PYD/YPG’ye 50 binden fazla TIR ve binlerce kargo uçağı dolusu ağır silâh ve mühimmat sevk eden ve hâlen “ortak devriye gezen” ABD, Fırat’ın batısında El Kaide’nin kolu Heyet Tahrir’üş Şam benzeri taşeron maşa örgütleri “vekâlet savaşı”nda kullanıyor.

Her fırsatta Türkiye’nin NATO’da müttefiki olduklarını dile getirip “Astana mutâbakatı çöpe atılmalı” diyen ABD Savunma Bakanı Esper’in NATO çerçevesinde askeri desteği spekülasyonlarla geçiştirip hava desteği vermeyeceğini, Türkiye’nin ihtiyacı olan “hava savunma kalkanı”nı sağlamayacağını belirtmesi ABD’nin samimiyetsizliğini ortaya koyuyor.

Belli ki Saddam’ın devrilmesiyle Irak’ın parçalanıp çökertildiği, Kaddafi’nin linç edilmesiyle Libya’nın iç savaşa sürüklendiği gibi, ABD ve küresel işgal ortakları bu kez Suriye’nin bölünmesi uğruna Şam yönetimini tasfiye peşinde. En son “insanî yardım”dan dem vuran Trump’ın Suriye özel temsilcisi Jeffrey’nin âdeta “savaşınız!” dercesine “Size mühimmat verebiliriz” ifadesinin maksadı bu.

TEFRİKA SENARYOLARINA KARŞI…

Aslında Ankara’dakilerin her fırsatta hamasetle duyurdukları “Suriye’nin askerî gücünün tahribi”, alt yapısının ve ekonomisinin tüketilmesiyle Irak’ın ardından bu ülkenin de ifnası, sonuçta işgalci küresel güçlerin bölgede İsrail karşısında güçlü bir Müslüman ülke bırakmama hedefine yarıyor.

Geçen asrın başlarında emperyal ecnebilerin İsrail’i kurdurma hesâbına Ortadoğu’yu bölüp parçalayan İngiliz-Fransız mâmulü menhus “Sykes-Picot”nın günceli dayatılıyor. Bediüzzaman’ın “âlem-i İslâma ve merkez-i hilâfete bir suikast” dediği “gaddarâne Sevr muâhedesi”nin yeni versiyonuyla Ortadoğu üzerinden İslâm coğrafyasında “ifsad ve tefrika plânları” uygulanıyor.

Ve Amerikan yönetimlerinin değişmez “kaos danışmanı”, Dışişleri eski Bakanı Kissinger’in “hedef ülkeler”in başına terör, sefâlet, kitlesel ölümler, iç savaşlar, darbeler, kargaşa ve kaos getiren, yoluna çıkanların katledildiği menhus “kaos stratejisi”yle “tefrika senaryoları” sahneleniyor.

Neticede, “Astana - Soçi süreçleri”yle sağlanan “ateşkes”in ülke genelinde bütünüyle bozulmasıyla kalınmayıp; küresel güçlerin taşeronu terör örgütlerinin alevlendirecekleri kaos ve kargaşada ülkeyi etnik ve mezhebî iftiraklarla perişan etme projesi devreye sokuluyor.

İDLİB MUTABAKATI GÜNCELLENMELİ

Kısacası, Fas’tan Afganistan’a 22 İslâm ülkesini bölüp parçalama maksatlı genişletilmiş büyük Ortadoğu projesinde (BOP) “ikinci CIA” denilen Amerikan Rand Corporation’a çalışan ABD Dışişleri Konseyi kıdemlisi Philip Gordon’un “plânı”yla, Irak ve Libya gibi Suriye’yi de bölme komplosuyla İsrail Savunma eski Bakanı Moşe Yaalon’un, Washington’da “Suriye’nin bütünlüğü federalizmle ‘Alevistan’, ‘Kürdistan’, ‘Dürzistan’la bölünmesi”ne ortam oluşturuluyor. (AA, 16.3.16)

Bu açıdan, her şeye rağmen bugün Moskova’da yapılacak zirvede, daha büyük fecaatlere meydan verilmemesi için, El Kaide’den kalma örgütlerin tasfiyesini esas alan “İdlib mutabakatı”nın güncellenmesiyle yeniden Astana - Soçi mutâbakatlarının hayata geçirilmesi icâb ediyor.

Ankara’dakiler tahriklere gelmemeli; Suriye’nin barışı, toprak bütünlüğü, bölgenin istikrarı, Türkiye’nin “cephe ülkesi” haline gelmemesi, Müslüman komşu Suriye ile düşürülen tuzaktan çıkılması ve savaş fitnesi ateşi kıvılcımlarının bütün bölgeyi sarıp yakmaması için, bölge ülkeleriyle kapsamlı “stratejik işbirliği”ne gitmeli.