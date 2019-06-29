Bağımsız ve tarafsız yargı ikazı...

23 HAZİRAN SONUÇLARI - 5

Seçimden sonra her ne kadar “iktidar cephesi”nce “Bu sadece yerel seçimdi” denilse de, 23 Haziran seçimleri, bir yılını dolduran “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”ni tartışmaya açtı.

Zira tam da 24 Haziran’da “Türk tipi partili cumhurbaşkanı rejimi”nde ekonomiden dış politikaya bütün alanlarda Türkiye daha da geriye gitmiş. Enflasyon, işsizlik, faiz, döviz kat kat artmış.

Ancak otoriter demokratik yönetimde en çok tahrip edilen konuların başında, yürütme ve yasamanın yanı sıra yargının da Saray’ın otoritesi altına sokulması, demokrasinin ve hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı zeminini peşinen berhava etmiş.

Özellikle OHAL KHK’larıyla, sahte ihbarlarla, “gizli istihbarat raporları” jurnalleriyle, tek kelime savunmaları alınmadan yüz binlerin kamu hizmetinden ihracı, aralarında binlerce çocuğun ve bebeğin bulunduğu on binlerce vatandaşın yıllardır yargısız infazla tutukluluklarının devam ettirilmesi ve binlerce özel eğitim ve sağlık kurumunun kapatılması “yargının bağımsızlığı”na gölge düşürmüş.

YARGI SİYASETİN CENDERESİNDE…

Keza O siyasî iktidarın “OHAL’ı kalıcılaştıran”, “OHAL’sız OHAL yasaları”yla, vatandaşların haklarını aramaları için müracaat edecekleri Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) önüne -“bariyer” olarak konulan “OHAL komisyonu”yla haksızlıkların ve mağduriyetlerin sürdürülmesiyle yargının adâlet işlevi ortadan kaldırılmış.

Araştırmalara göre, Türkiye’de adalete/yargıya güven oranı yüzde 5’lerde. Yargıtay Başkanı’nın ikrarıyla, yargının yürütmenin başı Cumhurbaşkanı’nın bağlanmasıyla, “Geçmişte yüzde 70 olan yargıya güven yüzde 30’lara düşmüş.” (gazeteler, 3. 12.11; Milliyet, 29.4.16)

Bağımsız ve tarafsız olmayan bir yargıda güçlünün güçsüzü ezeceğini söyleyen, “Saraylar yaptık, ama adâlete - yargıya duyulan güveni arttıramadık” diye hayıflanan dönemin AKP hükûmeti sözcüsünün itirafıyla, “On kurum içinde sondan dördüncü olan yargıya güven bitmiş.” (Gazeteler, 11.5.15)

AKP’li Meclis eski Başkanı’nın, “hiçbir organ, makam, merci veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremeyeceğini, tavsiye ve telkinde bulunamayacağını” teminat altına alan “Anayasanın 138. maddesi ölmüş.” (Milliyet, 16.5.15)

Yine AYM eski Başkanı’nın yakınmasıyla, “Toplumda yargıya güven azalmış”; yargının en üst kurulu Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekilinin tesciliyle “Yargıya güven gerilemiş.” (gazeteler, 22.4.16, DHA, 22.4.16) Neticede, demokrasilerin temel vasfı olan “kuvvetler ayrılığı”nın ortadan kaldırılmasıyla millet egemenliğinin kayıtsız ve şartsız temsilcisi Meclis’in bütçe, kanun ve denetim yetkisi gasbedilirken, yargı bütünüyle “partili cumhurbaşkanı”na bağlanarak “sıfırlanmış.”

Prof. Kemal Gözler’in “Hukuk, siyasetin ‘longa manus’u (siyasetin hukuka uzanmış eli) hâline geldi. Artık hukuk, siyaseti çerçevelendirmiyor; tersine siyasetin cenderesinde. Hâkimler ‘hukuk dışı faktörler’ altında” tahliliyle hukukun temel esasları çiğnenmiş. (Türk Anayasa Hukuk Sitesi, 7.12.18)

AYM’nin on beş üyesinden on ikisi ile yüksek yargı organları başkan ve üyelerinin büyük oranda cumhurbaşkanınca atanması, hâkim ve savcı atamalarını yapan HSK’nın dörtte birini doğrudan, geri kalanını bürokratlar arasından ataması, yargıda da “tek şahıs”ı mutlak otorite sahibi yapıyor.

“REY-İ VAHİD’ SİSTEM”E GÜVENSİZLİK

Özetle, yürütme, yasama ve yargının içiçe geçip bütün yetkinin “tek kişi”ye verilmesiyle, 110 sene önceki “Heyet-i Mebusânın feshi münhasıran (tek başına) yed-i iktidarı hazret-i padişahidedir” maddesindeki garabete geri gidilmiş. Türkiye’nin 145 yıllık demokratik parlamenter demokrasi deneyimi ile birlikte yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ıskartaya çıkarılmış.

Hülâsa, her ne kadar Cumhurbaşkanı, Bahçeli’nin desteğiyle sürdürmek istese de daha ilk yılında “sistem” her haliyle iflâs etmiş. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleriyle millet “cumhurbaşkanlığı sistemi”nin yürümediğine hükmetmiş; bir dizi manipülasyon ve çarpıtmayla kılpayı geçirilen “tek kişilik mutlak otoriter sistem”e onayını geri almış; güvensizlik oyu vermiştir.

Bediüzzaman’ın tesbitiyle, “rey-i vâhid (tek kişilik) yönetimi”, artık devleti taşıyamıyor” gerçeği tebârüz etmiş; demokrasi ile birlikte yargı da büyük yara almış; “Cumhuriyet ve demokrat mânâsındakimeşrûtiyetin sırrı, kuvvet kanundadır, şahıs hiçtir, istibdâdın esâsı, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfine tâbî edebilir” ikazının hakikati tecelli etmiştir. (Sünûhat, 50-51; Münâzarât, 27, 80)

Bu bakımdan, demokratik değerlerle güçlendirilmiş hürriyetçi parlamenter/Meclis sistemiyle, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla hukukun üstünlüğünün hayata geçirilmesi, seçimin en önemli mesaj ve ikazı olmuştur.