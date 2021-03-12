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12 MART 2021 CUMA - YIL: 52

“Başarılıysa” neden “görevden affedildi”?

Cevher İLHAN
12 Mart 2021, Cuma

SORMAK LAZIM

Gündemin hayhuyunda Hazine eski Bakanı Albayrak’ın “dönüşü” âdeta karambola geldi.  

Çarpıcı olan, Saray’dan bir işâret alamadığı için Bakanın istifasını 27 saat ver(e)meyen “havuz medyası”yla siyasi iktidarın kontrolündeki “merkez medya”nın Cumhurbaşkanı’nın “başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar” çıkışı üzerine övgüleri sıralamaları. 

O denli ki dört ay boyunca hakkında tek kelime haber yapmayan mâlum medyanın Cumhurbaşkanı’nın “Berat Bey’in en büyük talihsizliği, ‘damat’ sıfatının, bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır” yakınmasının ardından yere göğe sığdıramamaları.

Dahası Bakan için “kimsesizleri kimsesi”, “yerliliğin ve milliliğin temsilcisi” hatta “Al-Bayrak”tan hakaretle “Türk Bayrağının simgesi” medhiyelerini dizmeleri. 

Döneminde, alây-ı vâlâ ile açıkladığı “ekonomi paketleri”yle verdiği onca vaade rağmen doların 7, euronun 8 lirayı aşması, elektrikten doğalgaza her şeyin kat kat zamlanmasıyla enflasyonun yüzde 50’lerden gıdada yüzde 80’lere tırmanması, işsizliğin 15 milyona çıkması, yüz binlerce işyerinin kapanması, mahkemelerde 27 milyon icra dosyasının yığılmasıyla ekonominin ağır krizle çöküşüne bakmadan. 

Gerçekten sormak lazım; Albayrak’ın Instagram hesabında istifasında “at izinin it izine karıştı”, “hak ve batılı ayırt etmek zorlaştı” tarizinden kastı neydi? Neden “Allah, sonumuzu hayreylesin!” diye hayıflandı? Sonra muhalefeti kıskandıracak, “çıldırtacak”-“kudurtacak” kadar “başarılı” ise neden istifa etti, ettirildi ya da “görevden affı” kabul edildi?

Bu soruların cevap bekliyor…

TESBİT

128 milyar dolara ne oldu?

Üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlâ Merkez Bankası’nın 128 milyar dolar rezervine dair sorular hâlâ havada. 

Öncelikle Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz’ın, “MB’de otuz beş yıl çalıştım, döviz kıtlığını yaşadım, ama eksi rezervi hiçbir zaman görmedim. Bu iktidar bunu da becerdi! Merkez Bankası’nın yirmi iki aylık dönemde sattığı 133 milyar doların hiçbiri ‘Merkez Bankası sattı’ diye görünmüyor. Bu döviz nasıl satıldı, kim tarafından satıldı, niçin satıldı, kim bundan yararlandı?” sorularına doğru dürüst cevap verilmiş değil.

Bu hususta hâlâ bu konuda bir açıklama yapılmadığını, Merkez Bankası rezervlerindeki 128 milyarın nasıl eridiğinin bilinmediğini, erimenin evrensel ölçeklerin dışında bir usul ile eritildiğini ve bu paraların pandemide kullanılmadığına, bu konuda halkın aldatıldığına dikkat çeken muhalefetten, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı’na 128 milyar doların pandemi döneminde hangi kalemlerde kullanıldığı soruları sorulmaya devam ediyor.

Özellikle Cumhurbaşkanı’nın daha evvel “128 milyar doları Pandemi için kullandı” demesinden sonra partisinin son grubunda “para, Merkez Bankası ve Hazine kasasında” ifadesinin akabinde aynı konuşmanın sonunda “rezervler toparlanıyor” demesi bu konudaki istifhamları daha da arttırıyor.

Bundandır ki buharlaşan 128 milyar dolar rezerv iktidardakilerin şahsi dövizi olmadığı, tüyü bitmedik yetimin hakkı olduğu; esnafa, çiftçiye, memura, emekliye, işsize, işini kaybeden ne kadar rezervin gittiğinin hesâbının verilmesi isteniyor. 

Hâlen Merkez Bankası’nın 2020’nin Mart ayından itibaren sürekli açık verdiği döviz açığının 42,5 milyar dolar olduğu nazara verilerek “Kedi buradaysa, ciğer nerede? Ciğer buradaysa, kedi nerede?” soruları tekrarlanarak iddia edildiği gibi “kasada 128 milyar doların olmadığı” belirtiliyor. 

Ve ana muhalefet sözcüsünün yinelediği “128 milyar dolarla ilgili satış hangi yöntemle yapıldı? Bu satış hangi tarihlerde yapıldı? Hangi kurdan satıldı, ne kadar satıldı? Bu ticaretin alıcıları kimlerdir?” sorularının da cevabı bekleniyor…

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