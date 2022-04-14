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14 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Başarısızlığa karşı “2053 hedefi”

Cevher İLHAN
14 Nisan 2022, Perşembe
Başta ekonomik kriz çöküşü olmak üzere ülkenin gerçek problemlerine çözüm getiremeyen siyasi iktidar, bir dizi politik atraksiyona devam ediyor.

Bu garabetle “tâlimatlı” resmi rakamlarla yüzde 61, gerçekte yüzde 150’leri aşan, gıdada yüzde 200’lere varan enflasyona ve pahalılığa hiçbir çâre getirilmezken, Cumhurbaşkanı’nının “2053, 2071 vizyonlarını da bizden sonraki nesillere emanet edeceğimizi söylüyoruz. Artık 2023’ün eşiğindeyiz. Bir sonraki sürecimiz olan 2053’e de hazırlığımıza başlıyoruz” vaadleriyle 31 yıl sonrasını adres vermesi tuhaflığı sergileniyor. 

TAM BİR KARA KOMEDİ…

Hatırlanacağı üzere daha önce de Cumhurbaşkanı, vatandaşların karşı karşıya kaldığı problemlere çözüm programlarını göstermek yerine “Türkiye’yi 2023 hedefleriyle buluşturarak, 2053’e ve 2071’e hazır hale getirmeyi amaçladıklarını” söylemişti.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın tâlimatıyla orman yangınlarını söndürmeye başladık” diyen günün Orman Bakanı, “yangın söndürme uçağımız yok, birçok ülkeden uçak kiraladık” itirafında bulunurken, Cumhurbaşkanı “2023 sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Şu anda en önemli eksiğimiz fırlatma konusudur” müjdesiyle kamuoyunu oyalamayı denemişti.

Son süreçte, Türkiye’yi dünyanın en büyük 16. ekonomisi olarak devralan AKP iktidarının ülkeyi ekonomide 21. sıraya geriletip G-20’den düşürürken, Türkiye’nin kalkınacağını ve 21. yüzyılda hak ettiği seviyeyi yakalayacağını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı’nın “Bizim iddiamız Türkiye’yi en büyük on ekonominin içine sokmaktır. Son yirmi yılda bu ülkenin nereden nereye geldiğini net rakamlarla ortaya koyduk. Yirmi yıl öncesinin Türkiye’si değiliz, 21. yüzyıla damgasını vuran bir Türkiye’yiz” cümleleriyle kendinden menkul övgülerinin ardından “geçici olduğunu” bildirdiği enflasyonda 2022 için sabır istemesi ve yılsonunu tarih vermesi dikkat çekici oldu. 

Tarım ürünlerinde dünyada kendi kendine yeten yedi ülkeden biri olan Türkiye’yi tarımda ve enerjide nasıl dışa bağımlı hale getirdiklerinin hesâbını vermeden Bakan’ın “Bizim hedefimiz, tarımda ve enerjide dışarıya bağımlı olmayan bir ülke konumuna gelmek” sözü de tam bir kara komedi olarak kayıtlara geçti.

ÇÖKÜŞÜN ÜSTÜ ÖRTÜLEMİYOR

Bu arada doların 7 liradan kısa sürede 18 liraya fırlayıp ardından 14 lirada “tutulması”na, “politika faizleri” denilen bankaların Merkez Bankası’ndan aldıkları faizler yüzde 24’lerde tutulurken kredi ve borçlanma faizlerinin kat kat katlanmasına bakmadan “Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir” sözü, “tek kişilik hükûmet”tin fiyaskosunu ele veriyor.  

Uzun süredir ekonomik krizi kabul etmeyen Cumhurbaşkanı’nın “Dengesiz fiyat artışları, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın refah seviyelerinin geçici olarak bir nebze gerilemesine sebebiyet verebilir” itirafı da. “Geçici olarak ve bir nebze” kayıtlarıyla sıkıntıyı küçültmeye çalışsa da.

Velhasıl çöküş o kadar vahim ki mızrak çuvala sığmıyor; artık politik atraksiyonlarla, algı operasyonlarıyla başarısızlığın üstü örtülemiyor. Medyanın yüzde 95’ini oluşturan “yandaş medya”nın “başarı propagandası” da vahameti kapatmaya yetmiyor…

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