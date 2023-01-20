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20 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

“Başörtüsü istismarı” boşa çıkarılmalı

Cevher İLHAN
20 Ocak 2023, Cuma
Sona doğru bütün anayasal ve yasal hükümleri, topyekûn demokratik kuraları ve teâmülleri çiğneyen AKP-MHP iktidarı, özellikle ekonomideki çöküşü perdeleme ve gerçek gündemi saptırmakla milleti karambola getirme senaryoları sahneliyor.

Görünen o ki her fırsatta dini değerleri ve mukaddesleri siyasette istismar eden, seçim sath-ı mâilinde “bunlar gelse başörtüsünü yasaklayacaklar, dinî kazanımlarda geri gidilecek” asparagasına “altılı işbirliği”nin teminatıyla “başörtüsünü yasal teminat alma” teşebbüsünü reddeden “iktidar cephesi” başörtüsü üzerinden saptırmada da ısrarcı. 

Belli ki bütün kamuoyu yoklamalarında “güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği”ndeki “millet ittifakı”na - “altılı masa”ya karşı Cumhurbaşkanlığını ve Meclis çoğunluğunu açık ara ile kaybettiğini gören “tek kişilik yönetim”, “vatandaşların kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetler” “din ve vicdan hürriyeti” ve “herkesin dinini serbestçe yaşama özgürlüğü”  kapsamında zaten anayasal güvence altına alınan başörtüsünü “gollük pas” görüp yeniden istismar aracı olarak kullanma peşinde.

“YİRMİ YILDIR NEDEN YAPILMADI?”

Bu açıdan “altılı masa”nın son “ortak açıklaması”nda, insan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü ‘gollük pas’ olarak gören zihniyetin meseleyi “seçim malzemesi” olarak kullanma katakullisini boşa çıkarma irâdesi önemli.

Maksat, “altılı masa”nın ve muhalefetin kafasını karıştırmak, birbirlerine düşürmek. Seçim sürecinde sürekli istismar ve propaganda malzemesi haline getirmek. Seçimlerde “üçüncü bir sandık” olarak halkın önüne koyup oy devşirmede kullanmak. Referandumda bir “siyasi kaldıraç” olarak istimal etmek…

Bu hususta, partisinin grup toplantısında “Sayın Erdoğan’ın istismar etmediği tek bir alan, tahkir etmediği tek bir kesim kalmadı ve bugün, geldiğimiz noktada döndü dolaştı, başladığı yere geri döndü” diyen İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in “AKP’nin yirmi yılın sonunda, siyaset pazarında, konuyu oy devşirilecek bir ‘gollük pas’ olarak gören AKP’nin son siyasi çıkışının seçim arifesinde ortaya saçılan çirkin bir bilinçaltı olduğu”nu nazara vermesi dikkat çekici.

“Harun gibi gelip, Karun olanların tıpış tıpış gidecekleri”ni gören “tek kişilik yönetim”in başörtüsünü bir “seçim kozu” olarak kullanacağını nazara veren Akşener’in “başörtü meselesinin tekrar gündeme gelmesi iyi olmuş, bunun seçimde çok faydası olurmuş. Yok eğer seçimi kaybederlerse Anayasa Mahkemesi’nden bu metni iptal ettirirlermiş. Seçim sonrasında da bunun ekmeğini yemeye devam ederlermiş; neymiş ‘bu pastadan pay vermezlermiş” ifşaatı çarpıcı.

Bundandır ki siyasi rakiplerine her türlü tuzağı kuran, isnad ve iftirayı atmaktan çekinmeyen, Akşener’in ifadesiyle, siyaseti “kurnazlık yarışı” olarak gören, seçim kazanmak için de her şeyi mübah bilen, seçmene “istismar edilecek marabalar” olarak bakan muallel zihniyete şu sorular soruluyor: Gerçekten, Anayasada bir değişiklik gerekliyse neden yirmi yıldır yapılmadı? Niçin 2008’deki düzenlemede gündeme getirilmedi? Neden 2010’daki anayasa referandumunda sorulmadı?

YİNE “SİYASET KALPAZANLIĞI”

Belli ki yine bir “siyaset kalpazanlığı”na tevessül ediliyor. Yine dinî değerler üzerinden politik kumar oynanıyor. Yine bir dümen çevriliyor. 28 Şubat “postmodern darbe”sinden kalma “inanç hürriyeti” ve “inancını yaşama hürriyeti”yle “başörtüsü yasağı”nın kaldırılmasında önayak olanların tam tersine “başörtüsü serbestiyetini engellemek”le itham edilmesi insafsızlığı yapılıyor.

Bunun içindir ki “altılı işbirliği”nin onuncu toplantısında kararı alınan “sade, yalın, yoruma kapalı, kısa cümlelerle” hazırlanacak “yeni bir başörtüsü teklifi çalışması”yla siyasi iktidarın istismarının önünün alması gerekiyor. “Erdoğan’ın seçimden önce bana bir referandum bulun” dediğini ve “nihayetinde en çok beslendikleri din ve inanç havuzunu kullanarak başörtüsünü ortaya attıklarını belirten Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal’ın tesbitiyle, “altılı masa”nın başörtüsü ile ilgili bir anayasa değişikliği teklifiyle karşılık vermesi önemli.

“Altılı işbirliği”,“tek kişilik hükûmet”in başörtüsünü referandum konusu olarak milletin önüne koyup seçimlerde “siyasi istismar malzemesi” olarak kullanmasına fırsat vermemeli.

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