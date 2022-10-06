“Başörtüsü istismarı”na karşı…

Demokratik muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter sistem”le demokratikleşme çalışmalarını millete deklâre ettiği vasatta ana muhalefet liderinin “evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içerisinde kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıp yasal güvenceye alma” amaçlı kanun teklifini partisi adına “eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice arkasında durarak” Meclis’e sunması iktidar cenâhını rahatsız etti.

Belli ki başta başörtüsü olmak üzere din ve vicdan hürriyeti alanındaki bütün kazanımların ve hakların korunacağı” taahhüdünü kanunla teminat altına alma çağrısı, “helâlleşme” kapsamında atılacak adımların “ilki” olarak, baştan beri dini değerleri ve mukaddesleri istismarla siyasette suiistimal eden siyasi iktidarı köşeye sıkıştırmış.

Seçim sath-ı mailinde alttan alta topluma “bunlar gelse dini özgürlükleri kaybedeceksiniz, başörtüsü yasaklanacak!” korkusunu telkin eden kara propagandasını etkisiz kılmış.

Bu siyasi sâikle Cumhurbaşkanı, CHP’ye “birkaç tane başörtülüyü nerden buluyorsa buluyor, gidiyor yakasına rozet takıyor” tepkisiyle muhalefete veryansın ediyor; başörtülülere “tane”, “vitrin mankeni” benzeri tahkirler savuruyor.

HAK VE HÜRRİYETLERE TEMİNATIN ANLAMI

Görünen o ki “din tekelciliği”ne soyunan, siyasî rakiplerinin dine sahip çıkmasından gocunan ve “dini dahilde menfî bir surette istimal eden” iktidarın rakiplerini “din düşmanlığı”yla ithamı, siyasi rant uğruna muhaliflerini “dine aleyhtarlık tavrını almaya” sevk eden kutuplaştırıcı siyaseti bir defa daha sırıtıyor.

Aslında kadınların giyimleriyle ilgili hiçbir yasa ve yasak yok. Geçmişteki “başörtüsü yasağı” temel hak ve hürriyetleri gasbeden tamamen hukuk dışı bir dayatma. Bu bakımdan “başörtüsünün kamuda serbestiyeti”ne dair herhangi bir kanuni çerçeve gerekmiyor.

Ama iktidarın bu alandaki istismarını da sona erdirmek gerekiyor.

“İSTİSMAR MALZEMESİ”NİN ALINMASI TEHEVVÜRÜ

“AKP Genel Başkanı istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suiistimal edebilsin, ‘ben gidersem özgürlükler kısıtlanır’ diye propaganda yapabilsin!” saptırmasını nazara veren DP Genel Başkanı Uysal’ın ifadesiyle “AKP istismar argümanının elinden alınması”ndan endişeli.

Seçimlere doğru “tek kişilik yönetim”in kullanabileceği hiçbir “malzeme” kalmamış; kala kala her fırsatta yaptığı gibi dini değerleri istismar kalmış. İktidardakiler, en çok istimal ettikleri “istismar malzemesi”nin ellerinden alınmasından rahatsız.

Ve bu tavrı, dini hassasiyetleri siyasetine ve politik rantlarına âlet eden veballe toplumda kutuplaştırmayı pompalayan, din üzerinden çatışmayı tahrik eden, “menfaat üzerine dönen canavarca ‘menfi siyaset”in “dini himâyet”le hiçbir alâkasının olmadığı, dahası en çok dine, mukaddeslere zarar verip hürmeti zedelediği vakıasını bir defa daha ortaya çıkarıyor.

İbret-i âlem olarak…