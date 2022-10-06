"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Başörtüsü istismarı”na karşı…

Cevher İLHAN
06 Ekim 2022, Perşembe
Demokratik muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter sistem”le demokratikleşme çalışmalarını millete deklâre ettiği vasatta ana muhalefet liderinin “evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içerisinde kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkarıp yasal güvenceye alma” amaçlı kanun teklifini partisi adına “eksiksiz, amasız, fakatsız ve yüreklice arkasında durarak” Meclis’e sunması iktidar cenâhını rahatsız etti.

Belli ki başta başörtüsü olmak üzere din ve vicdan hürriyeti alanındaki bütün kazanımların ve hakların korunacağı” taahhüdünü kanunla teminat altına alma çağrısı, “helâlleşme” kapsamında atılacak adımların “ilki” olarak, baştan beri dini değerleri ve mukaddesleri istismarla siyasette suiistimal eden siyasi iktidarı köşeye sıkıştırmış. 

Seçim sath-ı mailinde alttan alta topluma “bunlar gelse dini özgürlükleri kaybedeceksiniz, başörtüsü yasaklanacak!” korkusunu telkin eden kara propagandasını etkisiz kılmış. 

Bu siyasi sâikle Cumhurbaşkanı, CHP’ye “birkaç tane başörtülüyü nerden buluyorsa buluyor, gidiyor yakasına rozet takıyor” tepkisiyle muhalefete veryansın ediyor; başörtülülere “tane”, “vitrin mankeni” benzeri tahkirler savuruyor. 

HAK VE HÜRRİYETLERE TEMİNATIN ANLAMI

Görünen o ki “din tekelciliği”ne soyunan, siyasî rakiplerinin dine sahip çıkmasından gocunan ve “dini dahilde menfî bir surette istimal eden” iktidarın rakiplerini “din düşmanlığı”yla ithamı, siyasi rant uğruna muhaliflerini “dine aleyhtarlık tavrını almaya” sevk eden kutuplaştırıcı siyaseti bir defa daha sırıtıyor.  

Aslında kadınların giyimleriyle ilgili hiçbir yasa ve yasak yok. Geçmişteki “başörtüsü yasağı” temel hak ve hürriyetleri gasbeden tamamen hukuk dışı bir dayatma. Bu bakımdan “başörtüsünün kamuda serbestiyeti”ne dair herhangi bir kanuni çerçeve gerekmiyor. 

Ama iktidarın bu alandaki istismarını da sona erdirmek gerekiyor.

“İSTİSMAR MALZEMESİ”NİN ALINMASI TEHEVVÜRÜ 

“AKP Genel Başkanı istiyor ki CHP başörtüsüne itiraz etsin ki seçimlerde kendisi suiistimal edebilsin, ‘ben gidersem özgürlükler kısıtlanır’ diye propaganda yapabilsin!” saptırmasını nazara veren DP Genel Başkanı Uysal’ın ifadesiyle “AKP istismar argümanının elinden alınması”ndan endişeli. 

Seçimlere doğru “tek kişilik yönetim”in kullanabileceği hiçbir “malzeme” kalmamış; kala kala her fırsatta yaptığı gibi dini değerleri istismar kalmış. İktidardakiler, en çok istimal ettikleri “istismar malzemesi”nin ellerinden alınmasından rahatsız.

Ve bu tavrı, dini hassasiyetleri siyasetine ve politik rantlarına âlet eden veballe toplumda kutuplaştırmayı pompalayan, din üzerinden çatışmayı tahrik eden, “menfaat üzerine dönen canavarca ‘menfi siyaset”in “dini himâyet”le hiçbir alâkasının olmadığı, dahası en çok dine, mukaddeslere zarar verip hürmeti zedelediği vakıasını bir defa daha ortaya çıkarıyor.

İbret-i âlem olarak…

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran'daki depremde 50 ev yıkıldı, 528 kişi yaralandı

    Fransa'da sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı kalabilir

    Tek tabutta defnedilecekler...

    Seçim öncesi hedef herkesi susturmak

    Ampute Milli Takımı Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

    Putin'den Zaporijya Nükleer Santrali'ne ilişkin tartışmalı yeni adım

    Katar tezkeresi kabul edildi

    Keyfî bir suç uyduruluyor

    Dezenformasyon bahane, istibdat düzeni şahane

    Başörtüsü yasağı bir daha yaşanmasın

    Kimin gazeteci olduğuna bürokratlar karar verecek

    Artık işimiz daha zor

    Şimdi de zorunlu emeklilik dayatması

    'Twitter dahi kapanabilir'

    PTT Genel Müdürlüğü’nden ayrımcılık iddiası

    ABD'nin borcu ilk kez 31 trilyon doların üzerine çıktı

    Beyaz Saray'dan 'stratejik rezerv' açıklaması

    Estonya: Savaşın sonunun başlangıcını görüyoruz

    ABD, Japonya ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

    "Ezanın yankılandığı yer şüphesiz Müslüman yurdudur"

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ezber bozan hamle
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Ziyaret, siyadet ve siyaset rahatsızlığı
    Genel

    Seçim öncesi hedef herkesi susturmak
    Mikail YAPRAK

    En büyük tesellinin tecelli ettiği gece
    Süleyman KÖSMENE

    Günlük zikirlerimiz sevap kazandırır mı?
    Genel

    Fransa'da sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı kalabilir
    Cevher İLHAN

    “Başörtüsü istismarı”na karşı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tecrübe ile sağlıklı beslenme
    Ahmet Cemil Çökren

    Teknoloji ve çocuk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.