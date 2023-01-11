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11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Başörtüsünün “siyasî istismarı”na karşı

Cevher İLHAN
11 Ocak 2023, Çarşamba
“Altılı masa”nın son toplantısında mutabakata bağlanan bir önemli husus da iktidar partisinin baştan beri başörtüsünü bir “siyasi seçim malzemesi” olarak kullanma atraksiyonunun “demokratik ortak tutum”la boşa çıkarılmalsı.

AKP ve MHP’nin hazırladığı başörtüsüne anayasal güvence içeren anayasa değişikliği önerisi konusunda iktidarın müzâkereye açık olması ve muhalefetin önerilerini dikkate alması halinde değişikliğe destek olunacağı açık teklifi ve mesajı istismarın önünü alan önemli bir karar oldu.

“İKTİDAR SAMİMİ İSE…”

Belli ki “güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği”ndeki “altılı masa”ya karşı bütün anketlerde ve kamuoyu yoklamalarında Cumhurbaşkanlığını ve Meclis çoğunluğunu açık ara ile kaybeme paniğine kapılan “tek kişilik hükûmet”, esasen Anayasanın birçok maddesinde “vatandaşların kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetleri” il,e “din ve vicdan hürriyeti”yle “herkesin dinini serbestçe yaşama özgürlüğü”  kapsamında zaten teminat altına alınan başörtüsünü “anayasa formatı”na sokmakla bir siyasi propagandayı amaçlıyor.

Maksat, muhalefetin “ortada kanun teklifi var, başörtüsü bütün temel hak ve özgürlüklerle din ve vicdan hürriyeti kapsamında zaten anayasada var” diye karşı çıkmasını, halka karşı “bakın başörtüsünü anayasal güvence altına almamıza karşı çıktılar, bunlar başörtüsüne karşı!” asparagasıyla seçim kampanyasında politik polemiklerin aracı haline getirmekti.

Beklenti, İyi Parti’den HDP’ye muhalefette açılacak bir gedikle 360 oyu bulup seçimde “cumhurbaşkanlığı” ve “milletvekilliği” seçim sandıklarının yanına “başörtüsü referandumu” üçüncü sandığını koyup toplumu kamplaştıran fay hatlarını tetiklemek, milleti dini değerler üzerinden kutuplaştırma fitnesini tetiklemekti.  

Bu açıdan, “ortak açıklama”da “insan hakları ve inanç özgürlüğü ile ilgili bir konuyu ve başörtüsü gibi bir sembolü ‘gollük pas’ olarak gören zihniyete de esastan karşıyız” denilerek “inanç hürriyeti” ve “inancını yaşama hürriyeti”ninin siyasette kullanılmasına set çekilmesi önemli.   

KOMPLO VE TUZAĞI AÇIĞA ÇIKARDI

Özetle başörtüsü yasağının bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki teminatın sağlanmasında “tam mutabakat içinde olduklarını” belirten altı liderin “başörtüsü yasağı dolayısıyla ağır mağduriyetler yaşayan kadınlar için hakaret niteliği taşıyan bu tanımlama sayın Erdoğan’ın bu meseleyi bir seçim malzemesi olarak gördüğünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. İktidar samimi ise, bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemelidir” çağrısı fitne ateşini peşinen söndürdü.

Bu bakımdan, siyasi iktidarın bu teklifi hangi maksatla getirdiğini bildiklerini ve yeniden başörtüsünü kullanmaya yeltendiğini gördüklerini belirten Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın, “altılı masa”nın da başörtüsü ile ilgili bir anayasa değişikliği teklifi hazırlayıp önümüzdeki günlerde imzaya açacağını bildirmesi siyasi iktidarın kullanmaya hazırlandığı “siyasi istismar malzemesi”nin elinden alınması açısından anlamlı bir demokratik tavır oldu..  

Altı liderin imzaladığı “ortak açıklama”da “12 Eylül’ün darbeci ve 28 Şubat’ın vesayetçi zihniyetinin eseri olan ve milyonlarca kadının hayatını karartan bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz” ifadesi oynanmak istenen oyunun sahteliğini ifşa etti.

Ve Cumhurbaşkanı’nın “Başörtüsü meselesini sıkıyorsa referanduma götürelim!” restinin “anayasaysa buyrun anayasa” diye görülmesi komplo ve tuzağı boşa çıkardı.

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