Batağı milletten kaçırmak…

TESBİT

Mâlum, seçim öncesi “millet ittifakı” Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun dünya finans mercilerinden 300 milyar dolar kaynak bulmasını “Londra’daki tefecilerden dilenme” isnadıyla diline dolayan Cumhurbaşkanı, seçimden sonra aynı zamanda İngiliz vatandaşı olarak finans çevrelerini tanıyan M. Şimşek’i dışarıdan para bulması için ısrarla ekonominin başına geçmeye ikna etti.

Bu uğurda öncelikle peşpeşe bakanları ve Merkez Bankası başkanlarını “söz dinlemedikleri” için feda ettiği çıkışlarla inadına sürdürdüğü “faizlerin düşürülmesi”nden caydı.

Keza Bahçeli’nin -daha 2015’te- partisinin mitinginde Şimşek için “bir kiralık şahıs Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal etmektedir” ağır eleştirileri gözardı edildi. En son görevi devrederken Şimşek’e bakıp “ohhh!..” çeken selefi Nebati’nin seçim öncesinde “beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştırmayın!” açık tepkisi “teğet” geçildi.

Neticede, Şimşek’in yakın çevresine, “zannettiğimden kötü” dediği ‘ekonomik yıkım”ın şimdi de görüntüde de olsa mahalli seçimlere kadar ötelenmesi için bütün “söylemler” yutuldu, yutuluyor.

Ve mahalli seçimlere kadar oyalama oyunuyla ve algı operasyonuyla bu vahim batağı milletin gözünden kaçırmaya canhıraş didiniyor…



GARABET

İkiyüzlü siyasetin çarpıklığı

Bilindiği gibi seçim kampanyasında Kılıçdaroğlu’nun “tersine beyin göçünü başlatma” hedefiyle NASA’nın en önemli projelerinde kritik ürünler ve hizmetler geliştiren Eren ve Fatih Özmen’in Amerika’daki Sierra Nevada Şirketi’nin kapatılan Yeşilköy Atatürk Havalimanında Havacılık ve Uzay Araştırmaları Merkezi kurulması projesi vaadi üzerinde müthiş dezenformasyonlar yapıldı.

İktidar mihrakları, “yandaş medya”, yanıltıcı asparagaslarla “Türkiye yabancılara, CIA ajanlarına teslim edilecek” diye hakaret dolu kışkırtıcı polemiklerle sürekli menfi propagandayı pompaladılar; tâ ki seçimden sonra 2012’de First Republic Bank’ın fon bürosunun şefliğini, 2021’de CEO’luğunu yapan Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanlığı’na atanması çarkına kadar…

Bu çarkla “Artık bunları pek yutmuyoruz, gerek Bakanımız gerek Merkez Bankası Başkanımız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum” diye ihtiyatlı konuşan Cumhurbaşkanı, “Goldman Sachs’tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarını bize söylediler. Ve Merkez Bankası’nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye bu adımı hayırlısıyla attık. Kendisine de gerekli olan beklentilerimizi söyledik” diye övgülü takdirini açıkladı.

Ve bu yaman çelişkili çarpık garabet, kendileri yapınca “iyi”, başkaları yapınca “kötü” diye damgalayan “meleği şeytan, şeytanı melek” yapan siyasetin ikiyüzlülüğünü bir defa daha ifşa etti…



VAZİYET

Vatandaş ancak borcunun faizini ödüyor

Ekonomik çöküşte yılbaşından bu yana tüketici kredilerinin 292 milyar lira artarak 1 trilyon 411 milyara, kredi kartı borçlarının 287 milyar lira büyüyerek 741 milyara çıktığı belirtiliyor.

Bu konuda ana muhalefet partisi milletvekili Burhanettin Bulut’un daha Haziran ayında vatandaşların bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının bu yılın ilk altı ayında 579 milyar lira (yüzde 36,8 oranında) artarak 2,2 trilyon liraya çıktığı uyarısı dikkat çekici. (gazeteler, 21.6.23)

Buna göre, vatandaşların kredi kartı ve tüketici kredisi borçları için bankalara yılın ilk dört aylık döneminde ödenen faize geçen yılın aynı dönemine oranla 38 milyar lira artarak 87,7 milyar liraya çıkmış. TOKİ’ye taksitli borcu 46 milyar liraya ulaşmış. Kredi kartı ödemeleri son bir yılda yüzde 125 artmış. İcra dairelerinde biriken kart sayısı 33 milyonu aşmış.

Sonuçta “neredeyse icralık olmayan kalmamış.” Borç ve faiz girdabında “vatandaşlar, kredi borçlarına çalışıyor, enflasyonist ortamda ancak temel ihtiyaçlarını zar zor karşılarken borçlara sıra gelemiyor. Paranın pul olduğu vartada maaş ve ücretler kat kat katlanan kredi borçları faizine gidiyor.”

HAFTANIN SÖZÜ

“Durmak yok, zamlara devam!..”

SÖZÜN ÖZÜ

“Milletin hazinesini boşaltan başlar…”

“… bir şahs-ı mânevî olan bir milletin kuvvet ve malının havuzu ve hazinesini boşaltan başlar, o milleti serseri, perişan ve mevcudiyetsiz edip, parça parça ederler.”

Bediüzzaman, (Eski Said Dönemi Eserleri, 197-198)