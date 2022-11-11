Bayat vaadler ambalajlanıp servis ediliyor

Son “Türkiye yüzyılı” ve motoru, bataryası, entegrasyonu, mekanik aksamı, tasarımı ithal edilen aracın “yüzde 100 yerli-milli” yine propagandasında yine bir yığın “hedef” sıralanıyor.

Ne var ki “demokrasi endeksi”nde 179 ülke arasında 149., “hukuk endeksi”nde 140 ülke arasında 116., “basın özgürlüğü”nde 180 ülke arasında 96., “yolsuzluk”ta 180 ülke arasında 96. ve İkinci Dünya Savaşından bu yana rekor seviyede hızlanan “sefalet endeksi”nde 93.3’le “dünya birincisi” olan Türkiye’de AKP iktidarı hiçbir “hedef”i tutturamamış.

TÜİK’in “Türkiye’nin G-7 ülkeleri arasında Çin’in ardından en çok büyüyen ülke olduğu” iddiasının aksine, son sekiz yılda aralıksız küçülen Türkiye’yi 16. ekonomi olarak devralan siyasi iktidar, 22. sıraya gerileterek G-20’den düşürmüş.

2008’de 12 bin 600 dolar olan milli gelirde 2023 hedefi “25 bin dolar” olarak ilân edilirken, “tek kişilik hükûmet”in açıkladığı “orta vadeli program”da 10 bin 700 dolara düşürülmesi “Türkiye’nin büyüdüğü” iddiasının altının boş olduğunun en bâriz göstergesi.

2015’te Cumhurbaşkanı “Hedefimiz 2023’te 2 trilyon dolar milli gelire ulaşmak” derken, son raddede 2023 için 867 milyara, 2024 için “1 trilyon dolar”a düşürülerek yüzde elli sapmayla on yıl geriye gidilmesi de“büyüme hikâyesi”nin mesnedsizliğini su yüzüne çıkarıyor.

HİÇBİR “HEDEF” TUTTURULAMAMIŞ…

Aslında ekonomistlerin, 2021’de yüzde 9 ilân edilen “büyüme tahmini”nin 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024 yıllarında yüzde 5,5’a gerilemesi de “hedefler”in hiçbirinin tutturulamadığının tescili oluyor.

Yıllardır Cumhurbaşkanı’ndan Hazine ve Maliye Bakanlarına kadar en üst düzeyde “enflasyon tek rakama inecek, 2022’de yüzde 9.8 olacak” vaadlerinin aksine yüzde 20’lerden alınan enflasyonun akademisyenlerin hesaplamasıyla yüzde 186’yı, bilhassa enerji ve gıdada yüzde 300-400’leri aşmasıyla “hiper enflasyon” girdabına düşülmesi, TÜİK’in rakamlarıyla 85’leri geçmesi “enflasyon hedefi”nin de tutturulamadığının en açık göstergesi.

İşsizlikte “yüzde 4.6” sözü verilirken, resmi rakamlarla yüzde 10.4 olması; gerçekte yüzde 20’lerle katlanması, her dört gençten ikisinin işsiz kalması, bir yıl içinde bir milyon vatandaşın işini kaybetmesi, istihdamın hızla düşmesi, işgücünün sürekli küçülmesi “işsizlik hedefi”nin de tutturulamadığının bir diğer tescili.

Keza bankaların Merkez Bankası’ndan aldıkları “politika faizi” yüzde 12’ye indirilip, kredi faizlerinin yüzde 30’ları bulmasıyla “faiz lobisi” ve bankalar kârlarını katlarken, 180 milyardan 330 milyara çıkan faiz ödemesinin 2023’te daha şimdiden 550 milyar lira olarak öngörülmesi vahameti ele veriyor.

“2023” OLMADI, ŞİMDİ DE “2053!”

Bu arada bizzat Bakan’ın itirafıyla yüzde 45 değer kaybeden TL en dibe düşerken, mesela 2002’de 1 lira 78 kuruş olan doların “tek kişilik yönetim”in başında 4.75’i ve 2022’de 18.60’ı aşması “döviz iddiası”ndaki fiyaskonun en basit göstergesi.

Diğer yandan yılbaşından bu yana bir milyon artan icra dosyaları sayısının 25 milyona çıkması; TOBB’un Haziran’daki tesbitiyle, yılın ilk beş ayında kapanan şirket sayısı 7 bin 597’yi bulurken, ekonomik krizle yüz binlerce esnafın kepenk indirmesi, binlerce kooperatifin kapısına kilit vurması; kapanan şirket sayısının yüzde 74, kooperatif sayısının yüzde 128,1 oranında artması “Türkiye’nin küçüldüğünün bir diğer tescili.

Yılın yarısından sonra üç ayda bir ek bütçe çıkarılması, bütçe açığı beklentisinin peşinen 659 milyar lira olarak belirlenmesi bir diğer iflas işareti.

Ve daha bir yıllık “enflasyon hedefi”ni tutturamayan iktidardakilerin “bayat vaadleri ambajlayıp ‘vizyon belgeleri’yle pazarladıkları nutuklarla sanki yeni iktidara gelmiş gibi yirmi yıl sonra şimdi de “2053”den dem vurarak otuz yıl sonrasını “hedef” göstermeleri garabeti sergileniyor.

Kısacası yine “hayal” satılıyor; tabiî müşteri bulabilirse...