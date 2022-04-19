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19 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Beşinci yılında “tek kişilik yönetim”in iflası

Cevher İLHAN
19 Nisan 2022, Salı
16 Nisan 2017’de bütün ikazlara rağmen 15 Temmuz tertibinin gölgesinde OHAL altında bütün devlet imkânlarının kullanılmasıyla dayatılan “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” perdesindeki “tek kişilik rejim”in beşinci yılında milletçe ağır faturanın bedeli ödeniyor.

Meşruiyet dışılık, öncelikle Anayasanın, hukukun ve demokrasinin ihlâliyle dayatıldı. Anayasanın 6. maddesindeki “egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” esasına ve “egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz” esasına aykırı olarak 7. maddedeki “Yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir, bu yetki devredilemez” hükmü çiğnenerek millet irâdesi gasbedildi.

Bu arada hukukçularla, ilgili meslek kuruluşlarıyla, sivil toplumla ve milletvekilleriyle müzâkere edilmeden farklı alanlardaki “teklifler”in sokulduğu “torba yasalar”la Meclis’in yetkisi by pass edildi.  

Aslında bir yüksek yargı kurulu olması gereken Yüksek Seçim Kurulu, iktidardakilerin denetimine girdi. Kendini “kanun koyucu” Meclis’in yerine koyup “seçim kanunu”na bile bile aykırı olarak “mühürsüz oyları” geçerli saymakla milyonlarca oyun “tek kişilik rejim” lehine sayılmasını sağladı. 

YASAMA VE YARGI DA “TEK KİŞİ” DENETİMİNDE…

Siyasal bilimcilerin tesbitiyle, yasama ve yargı organlarını, yürütmeyi ve idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan Anayasanın 11. maddesinin aksine her türlü kural, kurum, yasal çerçeve yok edilerek kamu bürokrasisi bütünüyle yok edildi.

Kamu yönetimi tamamen şahsa bırakılarak tam bir “merkezi yönetim” getirildi. Bütün “sistem” bir şahıs etrafında toplatıldı. Dar bir bürokratik kadroyla bilgi ve liyakat değil, “kişiye bağlılık”la “merkezileşmiş bir yönetim” garabetine gidildi.  

Kamu politikaları istikrarı da ifna edilip gece yarısı yayınlanan tek imzalı “Cumhurbaşkanlığı kararnameleri”nin yarısından fazlası, bir önceki kararnamelerin düzeltilmesine dair çıkarıldı. O denli ki olmayan bir üniversiteye “Cumhurbaşkanı imzalı kararname”yle rektör atandı! 

“Partili cumhurbaşkanı” aynı zamanda iktidar partisi genel başkanı olduğundan yasama da “tek kişinin kontrolü”ne alındı; tek imzalı şahsi ve indi “cumhurbaşkanlığı kararnameleri” kanun hükmündeki kararnameler olarak dayatıldı.  

Keza hukukçuların tahliliyle, yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerinin önemli bir kısmının atanması “tek kişilik yönetim”ce yapıldı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu üzerinden “denetim” altına alınan yargıda hukuk ve adâlet ıskat edildi.

Türkiye’nin Anayasasında uymayı taahhüd ettiği AİHM kararları uygulanmadı. Yine Anayasaya göre yürütme, yasama ve yargı organlarıyla idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayan Anayasa Mahkemesi kararları bizzat Cumhurbaşkanı’nın “tâlimatları”yla yerel mahkemelerce kaale alınmayıp dinlenilmedi. Kısacası, “Hukuk, siyasetin sopası haline getirildi”, yargı “tek kişilik hükûmet”in denetimine sokuldu. 

“DEMOKRATİK HEDEFLER” FEVKALÂDE ÖNEMLİ

Türkiye “demokraside hibrit-melez yarı demokrasi ülkeler” kategorisine gerilerken, düşünceyi ifade ve basın hürriyetinde dibe vurdu. RTÜK ve BİK aracılığıyla medyaya ağır baskılar uygulandı. 

Bu açıdan, beş yılın sonunda ekonomiden, Dışişleri’nin dışlandığı “dış politika”ya, eğitime ve tarıma kadar bütün alanlarda ülkeyi tam bir çöküşe sürükleyip dibe vurduran “tek kişilik yönetim”e karşı, demokratik muhalefetin deklare ettiği “güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği mutâbakatı” çerçevesindeki “demokratik hedefler”le “demokrasiye geçiş süreci yol haritası,” “ekonomi programı” ve “seçim güvenliği” fevkalâde önemli.

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