Biden’le son akıbetsiz görüşme

Beş ay içinde ikinci kez yapılan Erdoğan - Biden görüşmesi her ne kadar “iktidar cephesi”nce yine “başarı” ve hatta “zafer!” olarak propaganda edilse de, bu görüşmenin de görüşmüş olmaktan ibaret kaldığı ve hiçbir neticenin alınmadığı değerlendirmeleri yapılıyor.

Önceki görüşmelerin başbaşa yapılıp Dışişleri Bakanı’nın ve hiçbir yetkilinin alınmaması eleştirilerine karşı “Bakanı ben atıyorum, zaten bana bağlı!” tepkisini veren Cumhurbaşkanı’nın son görüşmede Amerikan tarafının delegasyon talebiyle Bakanı toplantıya alması dikkat çekici oldu.

Çarpıcı olan, toplam altmış beş dakika süren görüşme sonrasında her iki taraftan yapılan açıklamaların birbiriyle çelişmesi. Daha da çarpıcısı, sorunların ve konu başlıklarının tek tek sayıldığı Beyaz Saray açıklamasında Suriye’deki siyasi sürecin, Afganlara insani yardım ulaştırılmasının, Libya seçimlerinin, Doğu Akdeniz’deki durumun ve Güney Kafkasya’daki diplomatik çabaların ele alındığı kaydedilirken “ABD’nin Türkiye’den talepleri”nin sıralanmasıyla kalınması.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı “İki müttefike ve stratejik ortağa yakışır şekilde doğrudan diyalog kanallarını etkin ve düzenli şekilde kullanma hususunda mutabık kaldık” dese de, Türkiye ile ABD arasındaki krizlerden hiçbirinin çözülmeyip sürüncemede bırakıldığı görülüyor.

KRİZLER YÜZÜSTÜ BIRAKILMIŞ…

Evvela Türkiye’nin iki buçuk milyar dolar harcadığı ve ABD’nin isteğiyle hangarlarda bekletilen S-400 füzelerine dair hiçbir gelişmenin olmadığı, krizin devam ettiği ikrar ediliyor.

Keza 1.4 milyar dolar ödemesi yapılan altı adet F-35 savaş uçağının verilmemesi ve Eylül ayında üretim programından çıkarılmasıyla Türkiye’nin on üç – on dört milyar dolara varan zarara uğratılmasına da hiçbir önlemin alınmadığı anlaşılıyor.

Bu arada ödenen yaklaşık on üç milyar liranın tazminine dair Milli Savunma Bakanı’nın ileri sürdüğü en azından F-16 savaş uçaklarının verilmesi ve yedek parçalarının temininin ise peşinen bir olumlu sonucun çıkmayacağı bilinen Kongre’ye havale edildiği görülüyor.

Aslında vahamet, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı’nın yine kendisini rahatsız etmeyen sorulara verdiği kısa ve sadece temennide kalan cevaplarıyla da ortaya çıkıyor.

Yine Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda ülkenin bölünüp parçalanması hesâbına Türkiye’nin yanıbaşında “koridor devlet” kurma peşindeki PYD/YPG’ye her türlü silâh ve lojistik destekle yetmiş bin militanını silâhlandıran ABD’nin “müttefikliğe” ve “stratejik ortaklığa” yakışmayan desteğinin kesilmesine ilişkin en ufak bir belirti yok. Cumhurbaşkanı’nın bu konuda sadece “üzüntümüzü ilettik” ifadesi vaziyeti ele veriyor.

Görünen o ki, Suriye ordusuyla savaşan, birbirleriyle çatışan ve başta ABD olmak üzere küresel emperyal güçler adına “vekâlet savaşı” veren taşeron radikal örgütlerin cirit attığı, şehitlerin peşpeşe geldiği ve hâlen “uçuş yasağı”yla hava savunmasından yoksun yedi askeri gözlem merkezinin bulunduğu bölgede de herhangi bir çözüm sözkonusu olmamış.

Yine Cumhurbaşkanı’nın daha önce “mutlaka kalacağız” dediği Afganistan meselesinde de hiçbir gelişme sağlanamamış.

YİNE “STRATEJİK SORUNLAR”A ÇÖZÜM YOK

Türkiye’de dört milyonu bulan göçmen meselesiyle ilgili hiçbir belirgin proje ele alınmazken, Türkiye’yi 30-40 milyar dolara ceza kesilmesiyle karşı karşıya bıraktıracak Halk Bank davası, Zarrap davası ve “Amerika’nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele (CAATSA)” kapsamında dayatılan “ağır ekonomik yaptırımlar”ın kaldırılması gündeme dahi getirilmemiş.

Neticede, “Türk-Amerikan ilişkilerini çözmek için bugüne kadar kurulmamış bir mekanizma kalmadı” diyen diplomatların tesbitiyle başta S-400 ve F-35 olmak üzere ABD ile ilgili bütün krizler, “ne yapacağı, amacı belli olmayan bir ‘ikili ortak mekanizma”ya ihale edilirken, Amerikalıların bu ütopik “mekanizma”dan dahi söz etmemeleri çarpıcı bir detay olarak sırıtıyor.

Uzmanların tesbitiyle, “yandaş medya”nın “pozitif” olarak övdüğü Erdoğan-Biden görüşmesinde “Türkiye’nin stratejik sorunlarının hiçbirine çözüm getirilmiş değil.”

10 ülke büyükelçi krizi “geri adımı”nın ardından yapılan görüşmeye dair Beyaz Saray açıklamasındaki “Türkiye’de demokratik kurumların varlığı, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğünün önemi”nin vurgulanması kalıyor; ki bu hususta iktidardakilerin ve “iktidara iliştirilmiş yandaş medya”nın hiç oralı olmaması bir başka garabet olarak sırıtıyor…