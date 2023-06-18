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18 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Bir Papua Yeni Gine parası 7 lira!

Cevher İLHAN
18 Haziran 2023, Pazar
VAZİYET

Ekonominin vaziyeti, Cumhurbaşkanı’nın “Ben ekonomistim, ekonominin sorumlusu benim ben!” övgüsüyle inadına direttiği “yeni ekonomi modeli”nin içyüzünü ifşa ediyor.

Piyasalar alev alev; son bir yılda birilerinin ucuz olduğunu iddia ettiği et yüzde 111 - 137, kuru fasulye yüzde 93, kuru soğan ve beyaz peynir 92, nohut yüzde 83 zamlanmış. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fırınlara ve ekmek üreticilerine buğday unu desteğinin seçimden sonra kesilmesiyle, 5-6 lira olan ekmeğin 8-10 liraya zamlanması yolda.

TÜİK’in “tâlimatlı – makyajlı rakamlar”la yüzde 39 olarak gösterdiği enflasyon ENAG’a göre yüzde 109, özellikle gıdada yüzde 300’lere çıkmış. Enflasyonun tetiklediği zamlarla ve pahalılıkla fahiş fiyat furyası tam gaz sürüyor. Bu durum, Türkiye’yi birkaç haftada yüzde 16 fakirleştirmiş.

Ayrıca örtülü bir faiz olan “kur korumalı mevduat”ın Hazine’ye 200 milyar dolar maliyet getirdiği bildiriliyor. Kredi borçları, mahkemelerdeki icra iflas dosyaları patlamış.

Ekonomistler, döviz kurunu tutmak için Aralık 2021’den bu yana Merkez Bankası’nın “arka kapısı”ndan 199 milyar dolar satıldığını, son 1,5 yılda aylık yaklaşık 12 milyar dolarlık müdahale edildiğini, sadece seçim döneminde 52 milyar dolar harcandığı belirtiliyorlar. (Selva Baziki, Bloomberg Economics, 14.6.2023)

TÜİK’e göre işsizlik Nisan’da yüzde 10.2 diye duyurulsa da gerçek işsizlik oranının yüzde 20’leri aştığı, gençlerde yüzde 30’ları bulduğu, her üç gençten birinin işsiz kaldığı kayıtlarda. İstanbul’da 625 kişinin alınacağı “kâtiplik” için beş binden fazla adayın sınava girmesi çöküşün bir göstergesi.

Keza TL’nin düşüşü tarihinin en dip noktasında, Bir Tunus dinarının 7.5, Gürcistan parasının 9 ve Papua Yeni Gine parasının 7 lira olması vahim vaziyeti ele veriyor.

Buna rağmen hâlâ tam bir pişkinlikle hâlâ “ekonomide uçuyoruz, uçacağız!” asparagasları yine “pes” dedirtiyor…

İKRAR: İllüzyon 

İktidardakilerin dün “doğru” ve “iyi” dediğine bugün “yanlış” ve “kötü” yakıştırmasının iktidara yakın vatandaşlarca alkışlanması yoğun algı operasyonlarıyla tam bir siyasi illüzyonu gösteriyor.

“İktidar cephesi”nden birileri çıkıp “doların, dövizin kat kat artması iyi birşey dese kanacaklar var” yorumları yapılıyor.

“Saray’ın yakını” bir Hazine ve Maliye eski Bakanı’nın bir vatandaşın “Cumhurbaşkanımız çıksa, ‘Ay’a kadar dört şeritli yol yapacağım’ dese, vallahi inanırız!’” dediğini nakleden ikrarıyla “nasılsa ne desek göz ükapalı inanan bir kitle var, alavere – dalavere ile de olsa nasılsa kazanıyoruz” diye fütursuzca her türlü saptırma sürdürülüyor.

Ve bu ikrar, yirmi bir yıllık AKP iktidarında, özellikle “tek kişilik ucube otoriter rejim”de siyasetin ne denli dejenere edildiğini su yüzüne çıkarıyor…

KISACA:  “Asıl kazanç”

“Asıl kazanç, tüm farklılıklara rağmen ortak irâde koyduğumuz diğer partilerle, Millet İttifakı ile omuz omuza Türkiye için çalışabilme, eskisi gibi bir lokma ekmeği bölüşebilme iradesidir. Bizim için ise kazancın başlangıcı burasıdır. Elbet bir gün tarih hükmünü icra edecektir…”

Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı

SÖZÜN ÖZÜ: “Reisler hazineyi boş bıraktılar…”

“İşte o (kısım) reisler, bilerek veya bilmeyerek o havuzun ve o hazinenin etrafında delik melik açtılar, hazineyi boş bıraktılar…”                                                                                     

Bediüzzaman, (Münâzârat, 213)

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