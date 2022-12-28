“Biz yaptık” terânesi

Seçim yaklaştıkça, bütün anketlerde “cumhur ittifakı”nın Meclis’te ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara ile kesinlikle kaybettiği ortaya çıktıkça “iktidar cephesi”nce garip algı operasyonlarına, çarpık dezenformasyonlara tevessül ediliyor.

Alây-ı vâlâ ile açıkladıkları “Türkiye’yi ekonomide dünyanın ilk on ülkesi arasına sokma” propagandasının aksine on altıncı sıradan yirmi ikinci sıraya düşürülmesinde açığa çıktığı gibi hiçbir “hedefi” tutmayan ve artık millete vereceği hiçbir vaadi ve sözü kalmayan iktidar, yirmi-otuz hatta yarım asır önceki iktidarların eserlerini kendine mal edip özellikle gençlerin oylarını devşirme peşinde.

En son ildeki öğrencilerin otobüslerle taşındığı Erzurum’daki partisinin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı’nın 1993’te sivil uçuşlara açılan havalimanı için “Havalimanı mı vardı Erzurum’da?” diye sorup otuz sene önce açılan havaalanının kendi dönemlerinde açıldığını söylemek garabetine düşmesi bundan.

“AKP’DEN ÖNCE YOKTU” SAPTIRMASI…

Cumhurbaşkanı, daha önce 1975’de kurulan Malatya Üniversitesi’ni, AKP’den on beş yıl önce 1998’de hizmete giren İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı, AKP’den 4 yıl önce 1998’de hizmete alınan Adıyaman Havaalanı’nı ve 67 sene evvel 1955’te DP iktidarında inşa edilen Ankara’daki Havalimanını halkın gözünün içine baka baka “biz yaptık” diye konuşmuştu.

Yine AKP’den otuz yıl önce 1974’te yapılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ni, aynı yılda Afyon’da kurulan Anadolu Üniversitesi’ni, 1975’de kurulan Malatya Üniversitesi’ni, 1982’de kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni, 1992 yılında eklerle yenilenen Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni, 1992’de kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ile aynı yıl kurulan yirmi üç üniversiteden biri olan ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adıyla kurulan Isparta’daki üniversiteyi “biz açtık” demişti.

Bununla da kalınmamış; Türkiye’de yarım asrı aşkındır yaygın olarak kullanılan buzdolabı, fırın, çamaşır makinesinin de AKP’den önce olmadığı, kendi dönemlerinde getirildiği sürülmüştü. AKP’den 13 yıl önce 1989’da sağlık kurumlarında kullanılan MR, tomografi, ultrasonografi cihazlarının da AKP iktidarı öncesinde olmadığı iddia edilmişti…

Bunlara, seçme yaşının 1987’de 21’e, AKP’den altı yıl önce 1995’te 18’e indirilmesine karşı “seçme ve seçilme yaşı 30’du, önce 25’e, sonra 18’e biz indirdik” iddiası eklenmişti...

En çarpıcısı da ilk AKP hükûmetinin işe başladığı 2003’te Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “Türkiye’de 4 milyon 422 bin 180 otomobil, 8 milyon 903.843 minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, özel taşıt olduğu” resmi istatistiklerine karşı bir iktidar partisi milletvekili “on sekiz yıl önce araba var mıydı?” sorusunu sormuş; bir parti yöneticisi televizyonda “Bir dönem bu ülkede bardak yoktu” demişti.

NASILSA “KANAN BİR KİTLE VAR” DİYE…

Özetle, AKP, başta merhum Menderes ve Demirel olmak üzere bilhassa Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi iktidarlarında inşa edilen eserleri sahipleniyor.

Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bir yana daha Erdoğan’ın Belediye Başkanı olmadığı, hatta mahalle takımında top peşinde koştuğu yıllarda yapılan projelerin “AKP iktidarında yapıldığı” uydurmasıyla “biz yaptık” terânesine başvuruluyor.

Ne kadar çarpıtılıp tekrarlansa o kadar etkili olur” diye gerçekler tersyüz ediliyor; AKP’li eski bir Bakanın ikrarıyla, nasılsa “Aya dört gidişli, dört gelişli otoban yaptık’ desek inanacak hazır bir kitle var!” diye.

Oysa Bediüzzaman’ın “hakikat telâkki olunan hayalin -aldatmanın, hilenin- ömrü kısadır” tesbitiyle gerçekler bir bir açığa çıkıyor.