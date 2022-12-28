"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

“Biz yaptık” terânesi

Cevher İLHAN
28 Aralık 2022, Çarşamba
Seçim yaklaştıkça, bütün anketlerde “cumhur ittifakı”nın Meclis’te ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde açık ara ile kesinlikle kaybettiği ortaya çıktıkça “iktidar cephesi”nce garip algı operasyonlarına, çarpık dezenformasyonlara tevessül ediliyor.

Alây-ı vâlâ ile açıkladıkları “Türkiye’yi ekonomide dünyanın ilk on ülkesi arasına sokma” propagandasının aksine on altıncı sıradan yirmi ikinci sıraya düşürülmesinde açığa çıktığı gibi hiçbir “hedefi” tutmayan ve artık millete vereceği hiçbir vaadi ve sözü kalmayan iktidar, yirmi-otuz hatta yarım asır önceki iktidarların eserlerini kendine mal edip özellikle gençlerin oylarını devşirme peşinde.

En son ildeki öğrencilerin otobüslerle taşındığı Erzurum’daki partisinin mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı’nın 1993’te sivil uçuşlara açılan havalimanı için “Havalimanı mı vardı Erzurum’da?” diye sorup otuz sene önce açılan havaalanının kendi dönemlerinde açıldığını söylemek garabetine düşmesi bundan.

“AKP’DEN ÖNCE YOKTU” SAPTIRMASI…

Cumhurbaşkanı, daha önce 1975’de kurulan Malatya Üniversitesi’ni, AKP’den on beş yıl önce 1998’de hizmete giren İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı, AKP’den 4 yıl önce 1998’de hizmete alınan Adıyaman Havaalanı’nı ve 67 sene evvel 1955’te DP iktidarında inşa edilen Ankara’daki Havalimanını halkın gözünün içine baka baka “biz yaptık” diye konuşmuştu.  

Yine AKP’den otuz yıl önce 1974’te yapılan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ni, aynı yılda Afyon’da kurulan Anadolu Üniversitesi’ni, 1975’de kurulan Malatya Üniversitesi’ni, 1982’de kurulan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ni, 1992 yılında eklerle yenilenen Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni, 1992’de kurulan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ile aynı yıl kurulan yirmi üç üniversiteden biri olan ve 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in adıyla kurulan Isparta’daki üniversiteyi “biz açtık” demişti.

Bununla da kalınmamış; Türkiye’de yarım asrı aşkındır yaygın olarak kullanılan buzdolabı, fırın, çamaşır makinesinin de AKP’den önce olmadığı, kendi dönemlerinde getirildiği sürülmüştü. AKP’den 13 yıl önce 1989’da sağlık kurumlarında kullanılan MR, tomografi, ultrasonografi cihazlarının da AKP iktidarı öncesinde olmadığı iddia edilmişti…

Bunlara, seçme yaşının 1987’de 21’e, AKP’den altı yıl önce 1995’te 18’e indirilmesine karşı “seçme ve seçilme yaşı 30’du, önce 25’e, sonra 18’e biz indirdik” iddiası eklenmişti...

En çarpıcısı da ilk AKP hükûmetinin işe başladığı 2003’te Karayolları Genel Müdürlüğü’nün “Türkiye’de 4 milyon 422 bin 180 otomobil, 8 milyon 903.843 minibüs, otobüs, kamyon, kamyonet, özel taşıt olduğu” resmi istatistiklerine karşı bir iktidar partisi milletvekili “on sekiz yıl önce araba var mıydı?” sorusunu sormuş; bir parti yöneticisi televizyonda “Bir dönem bu ülkede bardak yoktu” demişti.

NASILSA “KANAN BİR KİTLE VAR”  DİYE…

Özetle, AKP, başta merhum Menderes ve Demirel olmak üzere bilhassa Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi iktidarlarında inşa edilen eserleri sahipleniyor.

Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı bir yana daha Erdoğan’ın Belediye Başkanı olmadığı, hatta mahalle takımında top peşinde koştuğu yıllarda yapılan projelerin “AKP iktidarında yapıldığı” uydurmasıyla “biz yaptık” terânesine başvuruluyor.

Ne kadar çarpıtılıp tekrarlansa o kadar etkili olur” diye gerçekler tersyüz ediliyor; AKP’li eski bir Bakanın ikrarıyla, nasılsa “Aya dört gidişli, dört gelişli otoban yaptık’ desek inanacak hazır bir kitle var!” diye.

Oysa Bediüzzaman’ın “hakikat telâkki olunan hayalin -aldatmanın, hilenin- ömrü kısadır” tesbitiyle gerçekler bir bir açığa çıkıyor.

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kosova'nın kuzeyinde son durum?

    Milli Güvenlik istismarı ile demokrasi ve hukuk iğdiş edildi

    BM: 26 Arakanlı mülteci denizdeki zorlu yolculukta öldü

    Hz. Mevlana (rh) insanı insana anlatmış

    Mezara da zam

    Fenerbahçe maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi

    Makedon şehri Vasilevo’da Türkçe resmi dil kabul edildi

    Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması’nın ödülleri verildi

    Kaybedeceğini anlarsa adaylıktan çekilebilir

    Hasta tutuklular niye bırakılmıyor?

    Kiralar yüzde 168 arttı

    Kovid-19 ve grip kaynaklı ölümler artabilir

    Kur ayarı ilaç sıkıntısını bitirmedi

    İsrail 2022’de Kudüslü 600 çocuğa ev hapsi uyguladı

    İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam yapıldı

    Herkes öksürükten şikayetçi

    Bütçeye ödenek ekleme yetkisine iptal

    Tayvan, zorunlu askerlik süresini 1 yıla çıkarıyor

    Japonya'da ölü sayısı 17'ye yükseldi

    İBB'de toplu ulaşıma yüzde 29,10 zam kararı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erdoğan’ın adaylığı ve bir an önce seçim
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Ahirette en büyük pişmanlıklardan biri…
    Süleyman KÖSMENE

    Namaz kılmayanın hain olması
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanına oybirliğiyle muhalefet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalifine kulp takma basitliği
    Ali FERŞADOĞLU

    Şefkat farz, zulüm haram!
    Faruk ÇAKIR

    Yine kabahat vatandaşta mı?
    Cevher İLHAN

    “Biz yaptık” terânesi
    Kadriye Bilgi

    Sılaya gitmek
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Millî şairimiz ve Müslüman kadın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.