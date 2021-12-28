Bu da fos çıkarsa…

Türkiye’de gündem hızla değiştiriliyor. Şimdi de İstanbul Belediyesi hakkında isnad ve ithamlarla yeni bir gündem tetiklenip alevlendirilse de “dolar faizli TL mevduatı” tartışmaları devam ediyor.

Öncelikle “tek kişilik yönetim”in ekonomide hiçbir plân ve programının olmadığı, başta “Çin modeli”nin kamuoyunda makes bulmaması üzerine “düşük faiz, yüksek kur, ihracatın arttırılması, ihracata dayalı büyüme, cari açığın azaltılması” iddialarıyla ilân edilen “yeni ekonomi modeli”nden bir gecede cayılması ve“örtülü - gizli faiz”e gidilmesiyle bir kez daha açığa çıktı.

Doğrusu daha henüz açılan bir hesap yokken, bu konuda Hazine’nin “ek bütçe” çıkarmamasıyla yasal bir dayanağı bulunmazken, “ekonomik istiklal savaşı”ndan dem vuran Cumhurbaşkanı’nın “sistem başarılı”, “tuzağı bozduk”, “amacına ulaştı” diye konuşması, asıl amacın algı operasyonuyla dayatılan oldubittileri parlatmak ve günü kurtarmak olduğunu ele veriyor.

Görünen o ki üç ay önce 8 lira olan doların birkaç gün içinde 10-12 liraya, akabinde hızla 18 liraya çıkartıldıktan sonra 11 liraya düşürülmesi “büyük başarı” olarak sunulurken, tam bir keyfilikle faizin Amerikan dolarıyla sigortalanıp garantilenmesine başvurulmuş.

YENİ VERGİLER, ZAMLAR VE SÜPER ENFLASYON

Aslında “döviz patlar” diye yapılan bütün uyarılara rağmen, uzun süre “dolar/döviz kurunun artışıyla piyasalar denge bulacak” inadıyla, “dövizin başını alıp gitmesi daha iyi”, “döviz nereye giderse gitsin” söylemleriyle doların/dövizin fırlayıp kat kat katlanmasını seyrettikten sonra ani bir çarkla “doların düşürülme-si”ne sarılmaları, siyasi iktidarın hiçbir çözümünün olmadığını ifşa ediyor.

Bir yandan “yerli” ve “milli”likten dem vurulur ve “yandaş müteahhitler”e Londra mahkemelerinde güvence altına alınan dolar garantili ihaleler bağlanırken, bankaların Merkez Bankası’ndan aldığı “politika faizleri”nin dışında iş adamlarının, esnafın, çiftçinin, tüketicinin, öğrencinin kredi borcu faizlerinin düşmeyip artması, Hazine’nin borçlanma faizinin yükselmesi, bir tek bankalara ve bir avuç insana kazandırılması, borsa düşerken bankacılık endekslerinin yükselmesi ve “faiz lobisi”nin iktidara medhiyeler dizecek derecede memnun olması vaziyeti su yüzüne çıkarıyor.

Hazine Bakanı, “Her türlü riski analiz ettik, en kötü senaryoda bile Hazine’nin üzerine bir yük yüklenmiyor” diye konuşuyor; lâkin ekonomistler, “faiz + dolar kuru farkı” ile Hazine’ye çok ağır bir yükün yüklendiğini bildiriyorlar.

İthal girdi mâliyetlerinin düşürülmediği kırılganlıkta 21 Aralık 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Tebliğlere göre, yılbaşı itibarıyla Emlak Vergisine yüzde 18.1, Motorlu Taşıtlar Vergisine 25, Damga Vergisi, harçlar, çevre temizlik vergisi ile Özel İletişim Vergisi’ne 36.20 zamla, başta elektrik ve doğalgazda otomatiğe bindirilecek yeni kademeli peşpeşe zam yağmurunun dayatılmasıyla, -bazı cüz’i düşüşler dışında- “tâlimatlar” ve göstermelik “denetimler”le fiyatların düşmeyeceği, aksine başta temel gıda maddeleri olmak üzere enflasyonun azıp “süper enflasyon”a varacağı, faizlerin yükseleceği, dövizin patlayacağı, iflasların ve işsizliğin artacağı uyarıları yapılıyor.

YİNE MİLLET ŞAŞIRTILIYOR…

Bundandır ki bir yandan “millet ittifakı” ve “demokratik parlamenter sistem”de işbirliği yapan demokratik muhalefete komplolar kuruluyor. BBDK, “20 Aralık gecesi kumpasında neler oldu, kimler vurgunu vurdu” sorusuyla birilerine fahiş rant vurgunu sağlanarak ekonominin uçuruma sürüklendiğine dair endişelerini açıklayan ekonomistler hakkında “suç duyurusu”nda bulunuyor. Muhalefete “ya tutarsa” diye “terör destekçisi” iftiraları yeniden devreye sokuluyor.

Bu açıdan son göz boyama “deneme”sinin de fos çıkmasıyla, üç- beş ay kısa vadeli suni - sahte bir “rahatlama” algısıyla ekonomide bir “yalancı bahar” meydana getirdikten sonra baskın seçime gitme senaryoları kotarılmaya uğraşılıyor.

Hulâsa, bütün milleti bile bile ateşe atma, ülkeyi felâkete sürükleme pahasına “dolar kuru faizi garantili mevduat oyunu”yla göz göre göre millet şaşırtılıyor.

Sırf iktidar koltuğunda kalmak uğruna, insafsızca ve pervâsızca…