TESBİT

Üzerinden bir aydan fazla geçtiği halde hâlâ başta çadır olmak üzere temizlik – hijyen ve barınma ihtiyaçlarının ciddi yetersizliği şikâyetleri ortasında, sivil yardım kurumlarına yiyecek maddesi ve çadır satan Kızılay’ın skandallarına yeni ekleniyor.

Mâlum yöneticilerinin kanuna aykırı olarak on binlerce lira maaşa ek olarak “huzur hakkı” aldıkları Meclis gündemine getirilen Kızılay’ın ne kadar çadır ve konteynır ürettiği ya da satıldığı soruları hâlâ cevap bekliyor.

Özellikle Kızılay’a ait Malatya’da 120 personelle üç vardiya halinde çalıştırıldığında 24 saatte 200 konteynır ile depremzedelerin hâlâ en çok ihtiyaç duydukları duş ve tuvalet benzeri kabinleri üretebilecek kapasiteli fabrikanın âfete rağmen neden çalıştırılmayıp üretim yap(a)madığı, yaptıysa nerelere çadır ve konteynırlerin nerelere gönderdiği tartışmaları devam ederken, son depremlerin ardından kurumlara parayla çadır satan Kızılay’ın 2019 ve 20 yıllarında ikinci el eşyaları da sattığı ortaya çıktı. (Murat Ağırel, gazeteler, 28.2.23)

Kızılay’ın 2021 “faaliyet raporu”nu kaynak gösteren Ağırel’in araştırmasıyla, “2019 yılında 1 milyon 2020 yılında 759 bin ikinci el eşya satmış! Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte 98 bin TL maaş alan genel müdür ve 76 bin TL maaş alan genel müdür yardımcılarının olduğu belirtiliyor.

Yine Ağırel’in tesbitiyle ticaret peşine düşen Kızılay’a deprem sonrasında âcil ihtiyaç olarak yollanan 3.5 milyon euroluk battaniye parasının nerede olduğunun ve Çin’den depremzedeler için gönderilen 20 bin çadırın dağıtılıp dağıtılmadığının bilinmemesi bir diğer skandalı su yüzüne çıkarıyor.

En son Milli Eğitim Bakanlığı’nın deprem bölgesindeki bir ilde satın aldığı çadırları Bursa’ya gönderip üzerlerine bakanlığın logosu basıldıktan sonra bölgedeki okulların bahçelerine kurduğu, insanlar çadır beklerken sırf siyasi propaganda uğruna onca zamanın kaybedildiği ifşa oldu.

Ve bütün bunlar “bu kadarına da pes!” dedirtti.

GARABET

Depremzedelere de faiz!

Mâlum “tek kişilik otoriter rejim” cenderesindeki siyasi iktidar, her fırsatta halka karşı faize karşı olduğu söylemleriyle hep “faiz karşıtlığı” propagandasını yaptı.

Oysa AKP iktidarında tam tersine faizler 5-6’dan yüzde 19’lara çıkmış; bir tek bankaların Merkez Bankası’ndan aldıkları ve yüzde 25-30’larla tekrar devlete sattıkları “politika faizleri” önce yüzde 14’lere, ardından 9’a düşürülmüştü.

Buna karşılık, ihtiyaç kredisi faizi yüzde 23’ten yüzde 29’a, kredili mevduat faizi yüzde 24’ten, taşıt kredisi yüzde 21’den 26’ya, ticari kredi faizi yüzde 21’den 24’e, konut kredisi faizi yüzde 19’dan 36’ya çıkmış; yani enflasyon gibi ihtiyaç ve kredi faizleri de katlanarak milletin sırtına yüklenmişti…

Ancak çarpıcı vahamet, üç kamu bankasının açtığı 6 ay ötelemeli 3 yıllık 0.99 faiz oranıyla 100 bin liralık kredi 72 saat sonra “revize” adı altında Banka 0.99 faiz oranıyla depremzedelere özel açmış olduğu kredi faiz oranının bir gecede 1.59’a çıkarılması oldu.

Sormak lâzım; gerçekten, devam eden zulüm, haksızlık, hukuksuzluğun depremde de iz’ancsızca sürdürülmesi; yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, ihaleye fesadla milletin malının âfette de peşkeşi neyin nesi?

KISACA

“Kriz, felâket üreten tek adam sistemi yüzünden…”

“Ak Parti iktidarında hiç kimse sorumluluk almıyor, hesap vermiyor. Bir Allah’ın kulu bile istifa etmiyor. Ne diyeyim, yazıklar olsun. Onlar zerre utanmıyor ama ben onlar adına utanıyorum. Tüm bu ciddiyetsiz, yüzsüz ve liyakatsiz açıklamalara neden mâruz kalıyoruz biliyor musunuz? Sadece ama sadece kriz üreten, felâket üreten tek adam sistemi yüzünden…”

Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı