“Bütün bunları millet sorar”

Mâlum daha evvel “dünyada en ucuz akaryakıtı kullanıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı’nın “Avrupa’da, Almanya’da, Fransa’da kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar. Amerika’da benzin yok, Türkiye’de böyle bir sorun yok” dediği sırada mazotun-benzinin litresi 7 liradan 20-23 liraya çıkmıştı.

“Amerika’da enflasyon felâket, Avrupa’da da aynı, gıda maddeleri yok!” ifadeleriyle Amerika’daki yüzde 7, Almanya’daki yüzde 5 enflasyonu emsal gösterirken, Türkiye’deki enflasyonun Avrupa ortalamasının onlarca katı olduğunu nazarlardan kaçırmıştı.

Gerçek şu ki Türkiye, hâlen dövizin ve faizin kat kat arttığı, parası savaş halindeki Ukrayna, Rusya ve Yemen’den daha fazla değer kaybeden bir ülke. Venezuela ve Zimbabve sırasında dünyada en yüksek enflasyonun olduğu altıncı ülke, OECD’de birinci.

Büyük iddialarla ortaya atılan “kur korumalı TL mevduatı” üç ayda 40 milyar lirayı aşkın paranın ödenmesiyle fiyaskoyla sonuçlanmış. Kişi başına gelir 12 bin dolardan 8 bin dolara düşmüş. 4.928 liraya çıkan “açlık sınırı” daha şimdiden 4.253 liralık “asgari ücret”i geçmiş.

İşsizler ordusuna milyonlar katılıyor, bir ilde 60 temizlik işçisi için 53 bin 224, 23 güvenlikçi için 4 bin 731, 3 kişilik şoför kadrosuna 6 bin 17 işsizin başvurması bunun bariz göstergesi.

Kısacası, sekiz senedir küçülen Türkiye’de enflasyon, işsizlik, faiz ve döviz sürekli tırmanıyor.

“İŞLER İYİ GİDİYOR”MUŞ…

Buna rağmen, iktidardakiler ve iktidar partisi yöneticileri hâlâ algı operasyonuyla medyatik çarpıtmalarla gerçekleri saptırmaya devam ediyorlar.

“2023 hedefleri” peşpeşe “güncellemeler”le ıskartaya çıkarılırken, defalarca “ekonominin uçtuğu”ndan dem vuran Cumhurbaşkanı, yüzde 150’lere katlanan enflasyona karşı emeklinin bayram ikramiyesini “teğet” geçip “2053 lojistik plânı”ndan, “2071 hedefleri”nden dem vuruyor!

Vahim pahalılığı market zincirlerine yükleyip polisiye müdahaleden bahseden ve vatandaşlara “sabır” tavsiye etmekle kalan Cumhurbaşkanı,gıdada yüzde 200’lere varan enflasyonun çoğunun “mevsim etkisinden kaynaklanan istisnai durum” olarak lanseye çalışıyor.

Ve “ekonomide üretim tarafında işler gayet iyi gidiyor” sözleriyle milletçe ağır bedeli ödenen derin ekonomik çöküşe dikkat çekenleri “felaket tellallığı”yla suçluyor…

“BUNLAR İNSANLARI YARALIYOR”

Bu açıdan, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AKP’nin sendelendiğini belirten AKP kurucusu Arınç’ın, pahalılığı, zamları küçümseyen iktidardakileri eleştirerek, Maliye ve Hazine Bakanı’nın “akaryakıt fiyatları çok çok ucuz!” güzellemesine benzer partizanlıkla ortalığı tozpembe telkinlerinin gülünç kaçtığını” kaydedip “bunlar insanları yaralıyor, haberiniz olsun!” çıkışı çarpıcı.

Ve pahalılığı eleştiren vekillere tahkikat yapılmasını nazara verip, “Bütün bunları millet sorar seçim günü. Zamanı geldiğinde bütün bunları hatırlar. Millete bunları hatırlatacak çok şeyler de çıkar o zaman” ikazı dikkat çekici.

Hâsılı, “yandaş medya”da gırla giden sahte algı operasyonları artık bir işe yaramıyor. Medyatik propagandalarla “kimlik siyaseti” üzerinden nefret dili, düşmanlaştırma, kamplaştırma, kutuplaştırma ve tahrikler artık kâr etmiyor.

Bu tabloda, “millet ittifakı”nın ve “güçlendirilmiş parlamenter sistem işbirliği”nin “ekonomik çözüm programı” büyük önem arzediyor…