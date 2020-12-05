Bütün vebâl başkasına atılıyor!

VAZİYET

“Ekonomiyi ben yönetiyorum, ben!” diyen Cumhurbaşkanı’nın salgına dair vatandaşlara sitem edip iktidarın başarısızlığını peşinen “halka yükleme” söylemleriyle kalmayıp, daha şimdiden “tedbirlerle ilgili sorumluluğu” birinci derecede Bilim Kurulu'na ait olduğunu ifadesi dikkat çekici.

"Birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hâlâ kapalı mekânlarda bu işlere hiç dikkat etmediklerini, kapalı mekanlarda sigara içtiklerini, maske takmadıklarını görüyoruz” diyen Cumhurbaşkanı’nın, “danışma kurulu” olarak görev yapan ve bütün önerilerini Sağlık Bakanlığı’na ve Saray’a bildiren, hatta demokratik ülkelerdeki gibi bir temsilci seçip kararlarını bağımsız ve özgür olarak kamuoyuna bildirmekten kaçınan ve bütünüyle hükûmetin güdümünde kaldığı için eleştirilen Bilim Kurulu’nu hedef gösterip bütün vebâli kurulun üzerine atılması çarpıcı.

Oysa Kurulun baştan beri hiçbir yetkisinin olmadığı, aldığı kararları Bakanlığa sunduğu, medyaya çıkan bazı kurul üyelerinin de siyasi iktidarı açıklamaları çerçevesinde kaldıkları herkesçe biliniyor.

Ne var ki son günlerde “Bakanlık tablosu”nda bile günlük vakaların otuz bini, hasta sayısının altı bini aşması üzerine “vaka sayılarının ve vefâtların artması”nı kabul etmek durumunda kalan Cumhurbaşkanı’nın bu vaziyeti, Türkiye’yi “salgınla mücadele”de kötü yönetimde Avrupa’da birinci ve dünyada da dördüncülükten birinci duruma düşürmekten kurtaramıyor.

Ve Bakanlığın ülke genelinde en son 187 vefâtın olduğunu duyurduğu günde, İstanbul Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün defin kayıtlarıyla bir tek İstanbul’da 190 vatandaşın bulaşıcı hastalıktan hayatını kaybettiği gerçeğindeki vahim çelişkideki istifhamı gideremiyor.

TESBİT

“Yandaş medya”nın çelişkisi

Bir muhalefet partisi milletvekilinin, Tank Palet Fabrikasının Katar’a satılmasıyla ilgili olarak daha programda on saniye içinde ve ardından defalarca “asla orduyu kastetmediği, kastının Tank Palet fabrikasının Katar’a satılması olduğu”nu düzeltip deklâre etmesine rağmen, iktidar mihrakları konunun siyasette istimalini fütursuzca sürdürüyorlar.

Belli ki salgınla mücadeledeki başarısızlığın, ekonominin çöküntüyle dibe vuruşuna, Hazine boşaltıldığından, Merkez Bankası rezervinin eksi 40 milyar dolara düşürülmesiyle kapatılan yüz binlerce işlerine, kepenk kapatmak zorunda kalan esnafa ve küçük işletmelere doğrudan hiçbir mâli desteği yapamamasına karşı siyasi iktidar ve “iktidara ilişik medya” mahfilleri bu tür tartışmaları alevlendirmekle Türkiye’nin gerçek gündeminin üstünü örtmeye yelteniyor.

Bundandır ki AKP’lilerin “İyi ki bu ordu ile savaşa gitmemişiz” sözüne en ufak bir tepki verilmemesinden 4 Temmuz 2003’te Süleymaniye’de Conilerin Mehmetçiğin başına çuval geçirilmesiyle tahrikine karşı muhalefetin en azından “bir nota verilsin” çağrısına dönemin Başbakanı Erdoğan’ın tek kelime kınamayıp “Ne notası, müzik notası mı?!” çıkışıyla meseleyi önemsemeyip geçiştirmesine kadar iktidar partisi mensuplarının bigâneliğine suskun kalan iktidar partisi yöneticilerinin ve “yandaş medya”nın ikircikli çelişkili tavrı sürüyor.

Ve Tank Palet Fabrikasının satılmasına bu denli infiâl gösterenlerin, “Katar, ekonomik olarak Türkiye'yi neredeyse en kritik dönemlerde besliyor para aktarıyorlar" cümlesine, “Biz Katar'ın beslemesi miyiz? Tank palet fabrikası kaç dolara satıldı, bedava mı verildi, ne alındı, ne verildi?” diye sormayan “iktidar yorumcuları”nın içine düştüğü çıkmazı bir defa açığa çıkarıyor.

İLGİNÇ

28 Şubat “post-modern darbe” benzeri

Bazı STK’ların, odaların ve sendikaların Milli Savunma Bakanlığı’nı ziyaretle kalmayıp Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlarını ziyaretle “biz görev adamıyız, tâlimatınızı bekliyoruz!” demeleri, 28 Şubat “post-modern darbe süreci”nde “beşli çete” olarak bilinen işveren kuruluşlarının, sendikaların, yüksek yargı temsilcilerinin, bürokratların Genelkurmay karargâhına gidişlerini hatırlattı.

Sözkonusu “sivil” kuruluşları temsilcileriyle ve yargı mensuplarının “irtica brifingleri”ni dakikalarca ayakta alkışlayıp askerlere “temennâları”nı sunmalarını sözkonusu etti.

Sırf siyasi rant ve hesâplar uğruna, siyasi rakiplerini âdeta linç eden, her türlü tahkir, “tehdit” ve “şantajı” savurarak askerin sıcak siyasi tartışmalara karıştırılması vahametini gündeme getirtti.

Bilinmelidir ki “askerin siyasette istismar edilmesi”nin, “politik propaganda” ve “koz” olarak kullanılmasının kimseye bir faydasının olmadığı ve bumerang gibi dönüp bunu işleyenleri vurduğu uzak ve yakın tarihin kayıtlarında.

HAFTANIN SÖZÜ

“Sanki ölmemek için bu dünyaya gelmişler, gitmemek üzere iktidar koltuğuna oturmuşlar…”

Gültekin Uysal (Demokrat Parti Genel Başkanı)