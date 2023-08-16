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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Bütün yollar işbirliğine çıkıyor

Cevher İLHAN
16 Ağustos 2023, Çarşamba
Seçimin akabinde muhalefetin hararetlenen iç problemlerine yoğunlaşması başta derin ekonomik çöküş olmak üzere Türkiye’nin gerçek gündemini perdelediğinden iktidardakileri daha da pervâsızlaştırdı.

Bir eski Bakan’ın “Ay’a dört gidişli – dört gelişli otoban yaptık’ desek inanacaklar!” ikrarıyla halkın önemli bir kitlesinin her propagandasına kanması “iktidar cephesi”ni âdeta şımarttı. Muhalefetteki dağınıklığı fırsat bilen “tek kişilik hükûmet” fütursuzca yeni vergilerle zam sağanağını dayattı. Mahalli seçimler kampanyasında yeni yeni iftiralı montajları ve uydurmalarla müthiş algı operasyonlarına heveslendirdi.

Bu hevesle tıpkı 14-28 Mayıs seçimlerinde “Kandil’dekiler ‘millet ittifakı’nın adayını destekliyor” benzeri asparagaslarla muhalefeti kriminalize edip her ilin, hatta ilçenin, etnik-sosyolojik hassasiyetine göre yeniden güncelleştirilecek “kutuplaştırma siyaseti”yle tabanı konsolide eden “ötekileştirme” - “düşmanlaştırma” senaryolarına soyundu.

SAĞDUYULU GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRILARI

Buna göre yine “menfi siyaset” devreye girecek; gündemi saptırma stratesisiyle yine sınırsız vaadler,i “yeni paketler”i sıralamakla bir “sanal gündem” oluşturulacak; ve yine “negatif kampanya” ile “millet ittifakı” / muhalefet belediyelerine “yetersizlik” isnadıyla yıpratılmaya hazırlandı.  (Nuray Babacan, Gazete Pencere, 8.8.23)

Hatta tam bir politik cerbezeyle iktidarın birkaç maskeyi dağıtamadığı salgına, Türkiye tarihinin en vahim ekonomik krizine, ülke nüfusunun beşte birinin mâruz kaldığı on bir ildeki yıkıcı depremdeki hizmetleri görmezden gelinecekti.

Yani devletin bütün imkân ve araçlarının hoyratça suiistimaliyle muhalefete yüklenilecek; Cumhurbaşkanı’nın daha şimdiden başörtüsünden bahisle açığa çıkan haliyle dini değerlerin siyasette istismarına yeltenilecekti. 

Ancak son günlerde Meclis’i iki kez olağanüstü toplamayı başaran başta “millet ittifakı” partileri olmak üzere muhalefette muğlaklığın giderilmesiyle mahalli seçimlerde de sağduyulu güç birliği çağrılarının çoğalması bu plânı akim bıraktı.

Her ne kadar “logomuzla seçimlere gireceğiz” deseler de “millet ittifakı” partilerinin “otoriter ucûbe sistem’de yer almamız mümkün değil” çıkışları, başta İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının bir defa daha adaylık mesajları iktidarın plânlarını bozduğu görülüyor. 

“DEMOKRASİ BLOKU” TOPARLANMALI

Özellikle Kılıçdaroğlu’nun “Türkiye’nin geleceğini esas alan muhalefet partileri bir araya gelip işbirliğine yönelirler” tesbiti; seçime doğru 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve dört yüze yakın beldede ortak adaylarla belediye meclisleri için ittifaka kapının açık olduğunu vurgulayıp “birleşerek kazanma” irâdesini bildirmeleri, iktidarın canını oldukça sıkmış.

Ve son dönemde ortaklarının ağır ekonomik bunalım ve pahalılıkta yeni vergi ve zamlarla emekli maaşlarına tepkiyle uç veren memnuniyetsizlikler, tam tersine “cumhur ittifakı”nda krizin büyüdüğü belirtiliyor. Muhalefete tehevvürle saldırmaları bundan.   

Bu bakımdan muhalefetin, öncelikle siyasi iktidarın kamuoyunu yanıltan algı operasyonlarını boşa çıkaran etkili ortak bir programla geliştirmesi; ülkeyi her alanda çökerten “tek kişilik ucûbe rejim”e mukabil millete taahhüd ettikleri “güçlendirilmiş parlamenter sistem” ekseninde demokratikleşme referandumu havasını oluşturması gerekiyor.

Demokratik muhalefet, “otokratik iktidar”ı cüretlendiren iç tartışmaları bir an evvel aşıp  “yeni yol haritası”yla demoralize olmuş kızgın-küskün seçmeni yeniden harekete geçirmeli; “demokrasi bloku”nu mâkulde derleyip toparlamalı…

Başka çâresi yok; zira bütün yollar mahalli seçimde de işbirliğiyle ittifaka çıkıyor… 

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