“Büyükelçiler krizi”nin akıbeti

Gerçek şu ki Cumhurbaşkanı’nın yine önünü arkasını düşünmeden sırf siyasi sâiklerle âlây-ı vâlâ ile ortaya attığı ve günlerce “Batı’ya meydan okuduğu” propagandası yapılan “bu büyükelçilerin istenmeyen kişi olarak Dışişleri Bakanıma tâlimatımı verdim” çıkışı da havada kaldı.

Tıpkı “Ey Amerika!”, “Ey Almanya!” diye başlayan restler gibi yine günübirlik konjonktürel neticesiz hamasi lâfların ötesine geçilmedi. Maksat, “iktidara ilişik medya” yorumcularının ve paralı trollerin “tek başına on ülkeyi dize getirdi” övgüleriyle pohpohlanmasıydı, bu “maksat” hâsıl oldu.

Ama büyükelçilerin, Türkiye’nin TBMM’den geçen ve Anayasanın 90. maddesinde taahhüd ettiği “temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalara”, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile AB’nin “Türkiye raporları”nda ve Ankara’nın AB Ulusal Programı”nda demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve ifâde özgürlüğünü AB standartlarında uygulama vaadinin yerine getirilmesi çağrısı bile bile “içişlerimize karışamazsınız” diye çarpıtıldı.

Kerâmeti kendinden menkul yakıştırma ve uydurmalarla bir süre de bu manipülatif yanıltmalar üzerinde tepinilecek; ve sonuçta doların patladığı ekonomik yıkım gibi iflas eden “dış politika” çöküşü ile kalınacak; her defasında kalındığı gibi…

KİM “GERİ ADIM” ATTI?

İşin aslı şu ki Cumhurbaşkanı’nın “skandal çıkışı”yla ateşleyip alevlendirdiği krizle içine düşülen çukurdan çıkılması için bir “ara formül” bulunmuş; yoksa “yandaş” ve “merkez medya” kanallarının “medya sahtekârlıkları” ve kelime oyunlarıyla saptırıldığı gibi Amerikan Büyükelçiliği’nin Viyana Sözleşmesinin 41. maddesine atfını onaylayan büyükelçiler “çağrıları”dan vazgeçmemişler.

Keza özür dilemiş de değiller; tam tersine Türkiye’nin “AİHM kararlarına uyması” çağrılarını sürdürüyorlar. Ülkeleri adına Türkiye’nin söz verdiği milletlerarası sözleşmelerin gereğiyle uluslararası yükümlülükleri ve Anayasasıyla uyumlu olarak sözkonusu davaların âcil ve âdil sonuçlanması isteklerini tekrarlıyorlar.

Özetle, Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın da teyid ettiği “on büyükelçinin 18 Ekim’deki ortak açıklama ile “Türkiye’nin taahhüdlerine bağlı kalması” gereğini yineleyen büyükelçilerin değil, Ankara’dakilerin geri adım attığı ortada.

Bunun için bir dizi yanıltma ve saptırma ile yapılan algı operasyonu yine akıbetsiz kaldı.

Diplomatların değerlendirmesiyle Türkiye’yi küresel çapta bir cendereye sokacak, “ancak savaş zamanlarında başvurulan çok ağır ve fevkalâde tehlikeli istisnai bir yaptırım olan “diplomatik misyonun ‘istenmeyen kişi’ ilânı ile sınır dışı edilmesi” çıkışı kısa sürede boşa çıktı…

YİNE “AKIBETSİZ RESTLER”LE…

Aslında Cumhurbaşkanı’nın çoğu AB üyesi on ülke büyükelçisini “istenmeyen kişi ilân etme tâlimatı”nın tedirginliği en evvel “iktidar cephesi”nde baş gösterdi.

Havuz medyasının yorumcuları fevri çıkış ve “rest”in yanlışlığını ve vahametini söyleyemediler; ancak dolaylı cümlelerle bunun Türkiye’yi her yönüyle kalıcı vahim bir vaziyete sokacağı endişesiyle yakındılar.

En “yandaş yorumcular” bile “Türkiye’nin ekonomik ve siyasi ilişkilerinin güçlü olduğu, dünyanın on gelişmiş ülkesiyle etkisi on yıllarca sürecek bir krizin düğmesine basma” raddesine gelmesinden hayıflanarak “savaş döneminde bile diplomasiye şans tanındığı”na dikkat çektiler. “Diplomatik seçeneklerin devreye girmesi”ni salık verdiler.

Diğer yandan, “ABD’ye, on ülkeye geri adım attırdık!” zafer çığlıkları karambolunda gizli pazarlıklarla küresel güçlerin Ankara’dan neyi kopardıkları tartışmaları da sürüyor.

Kısacası, sun’i krizin ömrü bir hafta sürdü, ama büyük tahribatın bedelini bütün Türkiye ödüyor.