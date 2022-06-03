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3 HAZİRAN 2022 CUMA - YIL: 53

“Cevaplandırılan sorular” garabeti

Cevher İLHAN
03 Haziran 2022, Cuma
İstibdatlı otoriter “ucûbe sistem”de ağır cezalarla medyayı ve sosyal medyayı sindirme operasyonları sürerken, tam bir “yalaka medya” oluşturulmuş.

Kanuna açıkça aykırı olarak siyasi iktidarın yanlışlarını eleştiren gazetelerin ilân hakkının kesilmesi, buna mukabil “iktidara iliştirilmiş yandaş medya”nın, tirajlarının kat kat üstünde ilânlarla ihya edilmesiyle, kamu bankalarından “kredi” perdesinde yüz milyonlarca dolarla desteklenmesiyle tam bir “besleme meddah medya” meydana getirilmiş.

İktidara övgüler dizen, gerçekleri haber yapmayan “havuz medyası”na her türlü kıyak sunulurken, gerçekleri yazanların, söyleyenlerin susturulmak istenmesi, iktidara övgüler dizmeyen medyaya peşpeşe cezaların yağdırılması çarpıklığı medyaya da tefrika fitnesini sokmuş... 

“MEDDAH MEDYA”NIN TUHAFLIKLARI…

Bundandır ki AKP iktidarında, “tek kişilik otokratik yönetim”de millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in ve tamamen bağımsız ve tarafsız olması gereken yargının yanısıra medyanın da ”siyasi iktidar”ın güdümüne alınmasıyla Türkiye, ifade ve basın özgürlüğü endeksinde 194 ülke arasında 157. sıraya inmiş. Diktayla yönetilen Belarus, Kongo, Brunei ve Ruanda kategorisinde.

Mâlum özellikle “tek kişilik yönetim”de canlı yayında karşısında dizilmiş “seçilmiş gazeteciler”in sorularına Cumhurbaşkanı’nın prompterden cevap vermesi, “soruların cevaplarıyla önceden hazırlandığı”, dahası “soruların cevaplara göre hazırlandığı” skandalını sözkonusu etmişti. 

Zira bilhassa yurtdışı gezilerinde “akredite gazeteciler”in fahiş zamlarla gıdada yüzde 150’lere varan gerçek enflasyonla vahim pahalılığı “teğet” geçerek “Gıda güvenliği konusunda Türkiye’nin ileriye dönük geliştirdiği projelerle iş birlikleri var mı?” ya da “pandemi vardı ve şimdi de savaş var. Bu, dünyada bir ekonomik daralmaya da sebep oldu, Türkiye’de bunun yansımalarını yaşıyoruz” girişlerinden sonra övgülerle dolu çarpıklıklarla muallel “çanak sorular” sorulmuştu.

O denli ki ağır ekonomik çöküşü görmezden gelerek “devlet ve hükümet olarak siz sürekli feragat ediyorsunuz, feragat etmesi gereken sadece devlet mi?” acayip soruları sorma durumuna düşüldü. 

En son Cumhurbaşkanı’nın Azerbaycan seyahati dönüşünde “uçaktaki gazeteciler”in “soru” paravanında yine havada sergiledikleri “meddahlık” dikkati çekti.

HAZIR CEVAPLARA SİPARİŞ SORULAR!

Mesela bir gazeteci, “İsrail’le ilişkiler” sorusunu, “İsrail’le işbirlikleri”ni övdükten sonra İsrail’in Ramazanda Mescid-i Aksa’ya baskınlarından, Filistinlilere zulümden tek kelime bahsetmeden ancak sorabiliyor.   

Özetle “uçaktaki gazeteciler”, Cumhurbaşkanı’na ve iktidara övgüler sıralamadan sorularına başlamıyorlar..

Anlaşılan, sorulara cevap aranmıyor; verilecek cevaplara göre sipariş soruların sorulduğu her haliyle sırıtıyor. Yani “cevapların soruları” veya “cevaplandırılan sorular” tuhaflığına düşülüyor. 

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