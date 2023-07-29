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29 TEMMUZ 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Çöküşün faturası depremzedeye!

Cevher İLHAN
29 Temmuz 2023, Cumartesi
TESBİT

Son günlerin en çarpık karartmalarından biri de “deprem konutları” üzerinde yapılıyor.

Bilindiği gibi “cumhur ittifakı” adayı olarak 6 Şubat’ta on bir ildeki depremde yıkılan meskenlerin ve işyerlerinin yeniden inşa edileceğini söylemiş; seçimden önce deprem bölgesinde ve yandaş kanallarda defalarca “deprem bölgesinde 650 bin yapacağız” vaadini tekrarlamıştı. (gazeteler, 12.5.23)

Ancak “millet ittifakı” ortak adayı Kılıçdaroğlu’nun “Devletin ev yapıp teslim etmesi ve karşılığında hiçbir ücret almaması anayasanın, hukukun bir gereğidir. Size sözüm söz, her evi, her dükkanı, her ahırı, bir kuruş almadan yapıp size teslim edeceğiz” taahhüdü üzerine “deprem konutları” sözü “iki yıl ödemesiz yirmi yıl taksitle paraların alınacağı” diye revize etmişti.

Ne var ki seçimden sonra bundan da çark edildiği görülüyor. Çevre vehircilik Bakanı’nın ikrarıyla inşaat maliyetlerinin son beş ayda yeni vergilerle ve zamlarla üçe katlanması karşısında bu kez depremzedelere “500 bin lira hibe veriyoruz, kendi evini kendin yap” dönüşüyle depremde evleri yıkılan vatandaşlar kendi hallerine terk edildi.

Görünen o ki Cumhurbaşkanı’nın da katıldığı ortak yayın “şov”unda deprem için toplanan 115 milyar 146 milyon 528 bin lira ile “deprem vergisi” olarak tahsil edilen 38 milyar 227 milyon doların nereye gittiğinin hesabını vermeden şimdi de inadına iflas eden politikalarla ülkeyi sapladıkları ekonomik çöküş buhranın faturasını depremzedelere kesmenin vicdansızlığı sergileniyor…,

VAZİYET: Zamlar “milletin menfaatine” imiş!

“Tek kişili otoriter rejim”de “iktidara iliştirilmiş yandaş medya”nın bütün olumsuzlukları ve yanlışları muhalefete isnad eden çarpıklıklara başvuruluyor.

Bu çarpıklıkla Maliye ve Hazine Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanı’na “Türkiye, yüksek zamlara rağmen hâlen benzinde de motorinde de Avrupa’da en ucuz dördüncü ülkesi” söylemli propagandası pompalanıyor. En son seçimin ardından -iki ay içinde- akaryakıta yüzde 88’e varan tarihinin en yüksek zammını sanki iktidardakiler değil de başkaları yapıyor” algısı oluşturulmaya didiniliyor.

Bu bakımdan bir iktidar partisi yöneticisinin sosyal medya hesabından akaryakıta bir gecede yapılan yüksek ÖTV zammını değil, zamların duyurulmasının “15 Temmuz gecesine denk getirilmesi”ni eleştirip “bu kirli bir operasyona benziyor; salâlar okunurken bu zamların ilânına kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı” tepkisi dikkat çekici.

Keza AKP-MHP’lilerin oylarıyla reddedilen Meclis’teki genel görüşme talebinde iktidar partisi grubu sözcüsünün, hâlâ “Türkiye, OECD ülkeleri içinde vergi yükü en düşük ülkelerden biridir” diyerek, “Siz olmadığınız için kapandı” isnadıyla Meclis’i kendilerinin tatile soktuğu vakıasını çarpıtarak muhalefete çıkışı vaziyeti ortaya koyuyor.  

AKP’li konuşmacının “cumhur ittifakı”yla beraber, omuz omuza, size rağmen geçen yasama döneminde 310 tane -uluslararası sözleşmeler dâhil- kanuni düzenlemeyi hayata geçirdikleri”ni söyleyip Meclis’i kapatmadan önce “torba yasa”yla vatandaşlara yükledikleri vergilerle, kapanmasının hemen ardından yine Cumhurbaşkanı kararnamesiyle dayatılan zamlarla “övünmesi” ve “milletin menfaati”ne olduğu çarpıtması çarpıklığın son bir tezâhürü oldu…

HAFTANIN SÖZÜ:  “Yaparsa zamları yine AKP yapar”

SÖZÜN ÖZÜ: “Eyyühe’r-rüus ve’r-rüesa! (Ey reisler ve başkanlar!) İşi birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla, yayınındaki aklımızla bize hizmet ediniz…”

Bediüzzaman, Münâzarât, 230

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