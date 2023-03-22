Çözümün yolu demokratikleşme ve Meclis

illet ittifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu siyasi partileri ziyaret kapsamında en son Meclis’te HDP’yi ziyaretinde “Başta Kürt sorunu olmak üzere bütün sorunların çözüm adresi, Türkiye’nin en temel sorunlarının milletin irâdesiyle çözüldüğü TBMM’dir” çağrısı yaptı. (gazeteler, 11.3.22)

Daha önce açıkladığı “ikinci yüzyıl beyannâmesi”nde de “Kürt sorununu”nun çözüm adresinin Meclis olduğunu, barış ve huzur için hatalarımızla yüzleşme ve helalleşmenin gerektiğini, “güçlendirilmiş parlamenter sistem”de demokrasi ortak paydasının esas alınacağını belirten Kılıçdaroğlu’nun, çifte standardın “emperyal güçlerin Türkiye’ye oynadığı bir oyun” olduğuna dikkat çekerek, siyasi iktidarın düşmanlaştıran, kamplaştırıp kutuplaştıran “kimlik siyaseti”ne karşı “ahlâklı ve demokratik yeni bir başlangıç” vaadi ülkenin bütünlüğü ve milletin birliği eksenini ortaya koyuyor.

Eylül 2021’de HDP’nin bir “Türkiye partisi” olarak millete deklare ettiği “demokrasiye, adâlete, barışa çağrı deklarasyonu” başlıklı on bir maddelik “demokrasi tutum belgesi”nde, “Türkiye’nin önemli sorunlarının çözümü için Meclis’te diyalog ve çözüm zeminini kurarak, demokratik müzakere yöntemleriyle tüm toplum için geleceğin kazanılması” çağrısıyla da “demokratik çözüm”ün kapısı aralanmıştı.

MEŞRU MUHATAP SİYASETTİR

“Tek kişilik otoriter sistem”e karşı demokrasiyi, hukuku, yargının bağımsızlığıyla tarafsızlığını, “parlamenter sistem”i esas aldıklarını bildiren partinin eski eşbaşkanı Demirtaş’ın “çözümde meşru muhatap siyaset ve Meclis’tir” ifadeleriyle “demokratik çözüm” perspektifi belirlenmişti.

Ve bu eksen, altı buçuk milyon oy almış Meclis’in üçüncü partisi olarak “Kürt sorunu’nun Cumhuriyetin demokratikleşmesiyle doğrudan bağlantılı olduğu, “savaş politikaları, silâh ve çatışma yerine, Meclis’in diyalog ve müzâkere yolunun aşikâr olduğu” temel bakışıyla “çözüm mercii”nin Meclis olduğu önerisiyle teyid edilmişti.

Bundandır ki “millet ittifakı”nın demokratikleşme şiârıyla ortak demokratik mücadele plâtformunu genişletmesinin büyük demokratik değeri var. “İktidar cephesi”nin “çözüm”ü akamete uğratmakla siyasi rant maksatlı, meşru siyaseti kriminalleştiren, Türkiye’yi etnik ve mezhebi tefrikalarla bölüp parçalamada, “hâriçteki düşmanların parmak karıştırmalarına tam bir zemin hazırlama”da kullanılan terör örgütünün tekelinden kurtarılıp, topyekûn demokratikleşme ve hürriyetler ekseninde Meclis’in ve meşru siyasetin uhdesine verilmesi fevkalade ehemmiyetli.

Bu bakımdan “millet ittifakı”nın “ortak politikalar mutâbakat metni”nde “demokratik çözümünün TBMM çatısı altında olacağı” esası bu konuda büyük önem taşıyor…

“ÇÖZÜMÜN YOL HARİTASI”

Bu açıdan Kılıçdaroğlu’nun “Meclis dışında çözüm denendi ve başarısız oldu. Çünkü adres yanlıştı. Çözüm yeri de muhatap da Meclis’tir, Meclis’teki siyasettir” temel görüşüyle, Demirtaş’ın “Meclis’in diyalog ve müzâkere seçeneklerinin tarihsel ve güncel olduğu aşikârdır” tesbiti “çözüm”ün yol haritası”nı belirliyor.

Bunun içindir ki “Kürt meselesi”nin topyekûn demokratikleşme ve hürriyetler ekseninde Meclis’in ve meşru siyasetin eliyle çözülmesi icâb ediyor.