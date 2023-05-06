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6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“Cumhur”a 59 saat, “millet”e 42 dakika!

Cevher İLHAN
06 Mayıs 2023, Cumartesi
TESBİT

AKP iktidarının özellikle “tek kişilik otoriter ucûbe sistem”de devletin imkân ve araçlarını seçimlerde tepe tepe kullanması tam fâcia olarak devam ediyor.

Bunların başında özel kanalların yanısıra kamu kurumlarının tarafsızlık ve siyasetten uzak kalması esasına aykırı olarak bütün milletin vergisiyle yayın yapan devlet kanallarının iktidar partisi propagandasına âlet edilmesi geliyor.

Son mahalli seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim döneminde “tek yönlü ve taraflı yayın yapılmaması ve fırsat eşitliğinin sağlanmasını zorunlu kılan” kararına rağmen, kamu malı olan devletin elindeki medyanın “adaylar arasında fırsat eşitliği sağlanması; ve ‘yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkeleri”ni çok ağır bir şekilde ihlâlle iktidar partisi ve blokuna kullanan TRT kanalları, yine yasaya ve seçim yasaklarına aykırı olarak Cumhurbaşkanı ile bakanların katıldığı toplantıları, açılışları baştan sona canlı verirken, dönemin Genel Müdürünün ifadesiyle TRT’nin muhalefete iktidarın ancak 7’de 1’i oranında yer verdiği resmen tescil edilmişti.

En son TRT Haber’in 1 Nisan-1 Mayıs arasındaki canlı yayınlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 32 saat 42 dakika 47 saniye yer verirken, “millet ittifakı”nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu yalnızca 32 dakika 23 saniye ayırması, TRT üzerinden dayatılan devletin imkân ve araçlarının iktidar partisi lehinde hoyratça suiistimalini açığa çıkarıyor.

Tesbite göre, aynı dönemde “cumhur ittifakı”nın küçük ortağı MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye ise 25 saat 27 dakika 40 saniye canlı yayında yer verilirken, diğer ortak BBP’ye 33 dakika 43 saniye, DSP’ye 13 dakika 11 saniye, YRP’ye 7 dakika, Hüda Par’a 6 dakika 45 saniye ile “iktidar cephesi”ne toplamda 59 saat 11 dakika 6 saniye canlı yayında süre verilirken, buna mukabil “millet ittifakı”nın ikinci ortağı İyi Parti Genel Başkanı Akşener’e sedece 10 dakika 35 saniye yer verilmesiyle “millet ittifakı”nın toplamda yalnızca 42 dakika 58 saniye ekranlarda görülebilmesi TRT’nin fırsat eşitliğini ihlâlle ne denli taraflı ve yanlı yayın yaptığını bariz bir biçimde ortaya koyuyor. Devletin radyo ve televizyon yayınlarında “partizanlığa” ne denli âlet edildiğini ifşa ediyor.

Yazık…

VAZİYET

S-400 hangar sorusu

İktidar koltuğunu kaybetme korkusu ve hırçınlığı, korkuları pompalamakla, tehdit ve şantajlarla kalmıyor; yalana dayalı kirli blok siyaseti bir yığın dezenformasyon ve uydurmayla devam ediyor.

Özellikle savunma sanayii üzerinde dezenformasyonlarla parti propagandası yapılıyor. Bütün dünyanın gözü önünde çıkarma gemisi “uçak gemisi” olarak edilirken, şimdi de troller ve “yandaş medya”ca “millet ittifakı iktidara gelirse İHA’lar SİHA’lar hangara çekilecek” iftarı geliyor.

Doğrusu “iktidar cephesi”nin bu iftirası, 2.5 milyar dolar ödenip Cumhurbaşkanı’nın halka defalarca 2021 Nisan’ında kurulacağını söz verdiği S-400 füzelerinin yıllardır hangarlarda hapsedilmesini gündeme getiriyor.

Gerçekten “İHA’lar, SİHA’lar hangara çekilecek” isnadıyla siyasetin malzemesi haline getirenler, verilen vaadlere rağmen iki yıldır S-400’lerin hangarlarda bekletilmesine ne diyorlar?

Doğrusu merak konusu…

İKRAR

“Erdoğan olmazsa hiçiz!”

Mâlum AKP için her fırsatta “Recep Tayyip Erdoğan’ın partisi” denildi. “Erdoğan olmazsa AKP biter” yorumları yapıldı.

Her ne kadar partinin kurucusu Arınç, “Bu parti Tayyip’in partisi değildir, hepimizin partisidir, bir kişinin şahsi mâmeleki haline getirilemez” tepkisini gösterse de Adalet Bakanı Bozdağ partinin kongresinde “Bu parti Tayyip’in partisidir” diye konuştu.  

Ve partinin Grup Başkanvekili ve Çanakkale milletvekili “Ben biliyorum ki Erdoğansız ben bir hiçim. Erdoğan’la yürürsek kıymetimiz var, vekillerimizin hepsi de aynı kanaatte” ikrarında bulundu.

Bundandır ki “meddah medya”da “tek kişi”yi âdeta sorumsuzlaştırıp âdeta “kutsallaştıran” medhiyelerin ardı arkası kesilmiyor. Çünkü “Erdoğan olmazsa bir ‘hiç’ olacakları”nı düşünüyorlar!..

SÖZÜN ÖZÜ

“Şöhret zâlimedir, insanın malı olmayanı dahi, insana mal eder.”

Bediüzzaman

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