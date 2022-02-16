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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Demokrasi inşası irâdesi

Cevher İLHAN
16 Şubat 2022, Çarşamba
Tüm aldatma ve yanıltma çabalarına rağmen altı partinin “demokratikleşme işbirliği”ni ilânı “iktidar cephesi”ni tam bir telaşla paniğe sevketmiş anlaşılan.

Bu panikle, iktidar koltuğunu kaybetme ve hesâba çekilme korkusuyla bir yığın bühtanlı siyasî salvolarla daha önce boşa çıkmış “bayat oyunlar”a yeniden tevessül ediliyor. HDP üzerinden muhalefet kriminalize edilerek “demokratik muhalefet”te çatlak meydana getirilmeye çalışılıyor.  

Ancak her ne kadar “demokratik parlamenter sistem işbirliği” masasında olmayışlarından yakınsalar da HDP’li parti yetkililerinin öncüsü olacağı “yeni ittifak”ta “kesinlikle ‘cumhur ittifakı’nda yer almayacakları”nı vurgulamaları “yandaş medya”nın pompaladığı ifsadın tutmayacağını gösteriyor. 

“Haksızlıkların ve tahribatların tâmiri ile ‘parlamenter demokratik sistem’e geçiş sürecinde cumhurbaşkanlığı seçimi için bütün muhalefetle diyalog ve müzâkereye açık oldukları” çağrıları “Millet İttifakı”yla işbirliğini engelleme saptırmalarını boşa çıkarıyor.  

Aslında “demokratik parlamenter sistem mutâbakatı”nı ahdeden muhalefet liderlerinin zirve sonrası millete ve gelecek nesillere demokrasiyi, adâleti, hürriyet ve refahı getirecek ‘yarının Türkiyesi’nin millete ve memlekete hayırlara vesile olması temennili “teşekkür mesajları” sürecin teminatı oluyor.  

“İstişare ve uzlaşmayı esas alarak, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesâp verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği özgürlükçü, demokratik, âdil bir sistemde siyasî ve ekonomik sorunları çözme kararlılığı”nın taahhüdü olarak kayıtlara geçiyor. 

Ve bu taahhüd, demokrasi ve hukuk devletinin tesisiyle ülkeyi kutuplaşma girdabından çıkaran, hukuk, dış politika ve eğitim gibi önemli alanlarda da birlikte çalışmaların yapılıp, projelerin ve “yol haritası”nın hazırlanmasını deklâre eden demokratik kabiliyet ve kapasitenin ilk adımı oluyor. 

BÜYÜK DEMOKRASİ VE MİLLET İTİFAKI

Bu meyanda öncelikle “Millet İttifakı”nın kurucusu partilerin başında gelen İyi Parti’nin “Maya tutmuştur, hukuk ve demokrasi çerçevesinde güçlendirilmiş parlamenter sistem zeminine en güçlü harç atılmıştır; bu aşamadan geri dönüşün olmayacağı”nın bildirilmesi kararlılığı tescil ediyor. 

Yine SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “Zihni hazırlık tamamdır, yolun önündeki engellerin kalkması için büyük irâde kazandı” sözleri işbirliğinin ikrarı olarak kayda geçiyor.    

Keza DEVA Partisi’nden “Yolda ola ki kazalar yaşansa bile kısa sürede aşılabilecek güven havasına dışarıdan etki artık mümkün değil” teyidiyle “tartışmalı konuların kesinlikle ‘sorun’ haline gelmeyeceği”nin belirtilmesi güçlü bir temelin atıldığını ortaya koyuyor. 

Ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın “herkesin yarınından emin olduğu, işler bir demokratik nizâm ve işleyen bir adâlet sisteminin varlığı için ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ mutabakatı” târifi “demokrasi zirvesi”nin nihâî neticesini hulâsa ediyor. 

Hâsılı, demokratikleşme işbirliği paydaşlarının  “bu sürecin devamında yapıcı gelişmeler bekliyoruz” beyânları, “millet ittifakı”nın başta “işbirliği”ne imza atan partiler olmak üzere yeni katılımlarla daha da genişleyerek “demokrasi ittifakı”na dönüşmesinin işâretlerini veriyor.  

Ve bu Türkiye’de demokrasinin inşasına zemin hazırlayan “millet ittifakı”nın genişlemesiyle seçim sonrasında “parlamenter sisteme geçiş süreci”nin plânlandığı, siyasetin yapılandırıldığı işlevsel ittifak “büyük demokrasi ve millet itifakı”nı tekeffül ediyor. 

Türkiye’nin geleceği için güçlü demokrasiyi inşa irâdesinin daha da güçlenerek devamı gerekiyor…  

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