“Demokrasi işbirliği” mutabakatı

Türkiye’nin siyasi haritasını kapsayan altı parti liderinin “ortak açıklaması”nda “güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni’nin 28 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşılması kararı Türkiye’de demokrasinin inşası için tarihi bir kilometre taşı oldu.

Bu durum, “iktidar cephesi”nde ve “iktidara ilişik medya”da kasıtlı olarak pompalanan asparagas kara propaganda ile “millet ittifakı”nı dağıtma ve çatlatma çabalarını boşa çıkarırken, bir yığın yanıltma ve dalavereyle ülkenin sürüklendiği “tek kişilik ucûbe sistem”den kurtulup gerçek demokrasiye geçişin ümidini verdi.

Sözkonusu bildiride işbirliği içindeki partilerin “kutuplaşmayı değil, istişare ve uzlaşmayı esas aldığı” kaydedilerek, “Hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir” girişi demokratik irâdeyi ortaya koyuyor.

GEÇİŞ SÜRECİNİN “YOL HARİTASI”

Ortak açıklamada, bu hedefe ulaşabilmek için “sürecin nasıl işleyeceğinin ve bu süreçte ülkemizin nasıl yönetileceğinin yapıcı bir şekilde planlanması gerekmektedir” ibâresi, “geçiş sürecinin yol haritası”nın da çalışılarak “istişare ve uzlaşma”yla üzerinde mutabık kalınacağı taahhüdünü teyid ediyor.

Bu kapsamda, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği normları çerçevesinde temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, inandığı gibi yaşama hürriyetinin, düşünce ve ifade özgürlüğünün tesisi için işbirliğinin belirtilmesi; kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatin sağlanması, yolsuzlukla etkin mücadele edilmesi dikkat çekici.

Bu bakımdan, bu birlikteliğin “işbirliği”ni de aşarak seçimlerin kazanılmasıyla kurulacak “hükümet programı”nın temel parametrelerinin peşinen teminat altına alınması olarak yorumlanıyor.

Altı siyasi parti liderinin bir araya gelip fotoğraf vermesinin meydana getireceği sinerjinin millet nezdinde dalga dalga ilgiyi arttıracağı ve “millet ittifakı”nın genişleyeceği değerlendirmeleri yapılıyor.

Sözkonusu mutâbakatın öncelikle seçim öncesinde Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde güç birliğini esas alan “seçim ittifakı”na kapı açtığı, seçim sonrasında da “tek kişilik ucûbe yönetim”le ortadan kaldırılan demokrasinin, millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yasama yetkisiyle denetim işlevinin etkin kılınması, bağımsız ve tarafsız yargının hayata geçirilmesi olarak okunuyor.

“Demokratik muhalefet”in demokrasi, adâlet, vicdan ve liyâkat” vurguları, “iktidar mihraklarından alevlendirilmek istenen fitne ateşini söndürüyor, daha baştan spekülasyonları ıskartaya çıkarıyor.

Ve güçlü bir ittifakın açık işâretleri olarak görülüyor.

Ki “tek kişilik yönetim”in baskısı altında inim inim inleyen millet bunu bekliyor…