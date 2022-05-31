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31 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

“Demokrasi ortak taahhüdü”

Cevher İLHAN
31 Mayıs 2022, Salı
“Güçlendirilmiş parlamenter sistem” işbirliğindeki altı partinin Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde 7 saat 15 dakika süren liderler zirvesi açıklamasındaki “ortak taahhüd”ler millete fevkalâde ehemmiyetli bir irâde beyânı oldu.

Öncelikle kurulan “kurumsal reformlar komisyonu’nun kamu maliyesinin yükümlülüklerini tesbitin yanısıra Stratejik Plânlama Teşkilatı’nın kurulması, Merkez Bankası’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, bağımsızlığının teminat altına alınması, Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yeniden yapılandırılarak işlevsel hale getirilmesine yönelik yapısal reformların çerçevesini oluşturulması” için geliştirdiği önerilerin 13 Haziran’da kamuoyuyla paylaşacağının duyurulması, can çekişen, yeni fahiş zamlarla zirve yapan pahalılıkla ülkeyi çökerten ekonomik çöküşe çözüm perspektifini verdi. 

Bu konuda, dünyanın altıncı yüksek enflasyonuyla sosyal istikrarı bozan ağır tahribatın önlenmesi ve fiyat istikrarının sağlanması; “kur korumalı mevduat”la milletin emâneti olan kaynakların varlıklı yandaş azınlığa adaletsiz servet transferiyle aktarılmasına son verilmesi ve para politikasının normalleştirilmesi büyük önem taşıyor. 

“YOL HARİTASI”NDA SEÇİM GÜVENLİĞİ…

Bu arada “göç politikası”nın geliştirilmesi için partiler arasındaki istişarelerin derinleştirilmesi amacıyla “göç komisyonu”nun kurulması mutâbakatı, son dönemde provokatif açıklamalarla, yanlış uygulamalarla tırmanan göçmenler meselesine kapsamlı çözüm çabasını ortaya koydu.  

Keza her haliyle “yolun sonu”na geldiğini gören “iktidar cephesi”nin vatandaşları yanıltma ve yıldırma propagandalarına karşı “seçim güvenliği ortak taahhüdü” demokratik direnci daha da güçlendirdi.  

Özellikle “seçim güvenliği komisyonu”nun “yol haritası”nda “seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası’ dört safhada belirlenen ve seçim sonuçları YSK tarafından ilân edilip kesinleşene kadar sürecek işbirliğinde plânlama aşamasına geçildiği”nin deklâre edilmesi, baskın-erken ya da zamanında seçim ve sandık güvenliğinde önemli bir adım oldu. 

İTTİFAK VE İŞBİRLİĞİNİN PEKİŞTİRİLMESİ…

Ve demokratik muhalefetin seçimlerin dikkatle izlenmesine ilişkin dijital altyapısının hazırlanması, bütün sandıklarda ve sayımlarda müşâhid ve hukukçu bulundurmakla doğrudan denetimi, ıslak imzalı tutanaklarının alınmasını, sürecin dikkatle izlenmesini ve neticelerin duyurulmasına dair haber ajanslarının oluşturulmasını esas alan “seçim güvenliği”nin güvence altına alınması “iktidar bloku”nun uyduruk algı operasyonlarını etkisiz hale getirecek. “İktidara iliştirilmiş medya”ca kasten yaydırılan, aslında peşinen mağlubiyetin kabulü anlamına gelen “kaybetseler de gitmezler” asparagaslı şâyialarını sonuçsuz bırakacak.

Bu hususta, alınacak tedbirlerin 6 Haziran’da kamuoyuyla detaylı olarak paylaşılacak olması; “bir tek oyun dahi zayi edilmemesi, seçimlerin âdil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alınacağı” vaadiyle yeniden teyidi, tehdit, şantaj, baskı ve hilelerle seçim sonuçlarını çarpıtma dayatma ve işgüzârlıklarını boşa çıkaracak.

Özetle, ülkeyi her alanda çöküşe sürükleyen “tek kişilik ucûbe yönetim”e karşı “parlamenter sistem”e dair hedeflerin hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulan dört komisyonun çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesinde mutâbık kalınması; ve on maddelik “temel ilkeler tutum belgesi”nin “geçiş süreci” ve ülke yönetimindeki ortak çalışmalarda referans kaynağı olarak “millete ve partilere “ortak taahhüt niteliği taşıdığı”nın vurgulanması, demokratik muhalefetin demokrasi ittifak ve işbirliğini pekiştirerek siyasi sinerji meydana getirdi.

Hayırlısıyla…

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