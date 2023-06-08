Demokrasiden kopuş vartası

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) seçim gözlem heyetinin raporunun ardından Avrupa Birliği’nin (AB) yasama kurumu Avrupa Parlamentosu’nun (AP) “Türkiye raporu taslağı”nda da 14-28 Haziran seçimlerinin Türkiye’yi demokrasi ve hukuktan uzaklaştırdığı tesbiti dikkat çekici.

En başta iktidardakilerin seçim kampanyasında kışkırtıcı dil kullanıldığı, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, medyanın yoğun taraflılığı, devlet imkânlarının tepe tepe kullanılmasıyla haksız avantajların sağlandığı, her türlü baskının dayatıldığı montaj iftiralı itiraflı antidemokratik, eşit ve âdil olmayan şâibeli seçimlerin Türkiye’nin AB üyelik sürecini daha da zora soktuğu belirtiliyor.

Özellikle 15 Temmuz Hâdisesi’nin hemen akabinde “20 Temmuz darbesi”iyle dayatılan OHAL KHK’leriyle ayyuka çıkan haksızlıkları ve hukuksuzluklarla “Dünya Adalet Projesi Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde temel hak ve hürriyetlerin korunmaması, yargının “siyasetin sopası” haline getirilmesiyle adâlete güvenin en hızlı azaldığı ülkeler arasında kalmasıyla Türkiye’nin “otoriter ülke” durumuna düşürüldüğü ifade ediliyor.

“SİNİK SÜREÇ SÜRDÜRÜLEMEZ”

Gerçek şu ki başta AB olmak üzere sözkonusu demokratik mahfillerden yapılan bütün uyarılara rağmen, özellikle “tek kişilik rejim”de inadına millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yasama ve denetim yetkisi kısıtlandı, denetim işlevi ortadan kaldırıldı.

Yüzlerce milyarlık yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvet, ihaleye fesad karıştırma, partizanca yandaşları kayırma, yağma ve gasbın hesâbı sorulmadı. Kamu harcamalarının yerinde ve doğru kullanımını denetleyen başta Sayıştay’ın ve temel kurumların denetim işlevi budandı.

Ankara’nın “AB müktesebatının üstlenmesi”ne ilişkin taahhütlerinin başında gelen hukukun üstünlüğü ile yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığında hiçbir ciddi atılım atılmadı.

En vahimi de “tek kişilik yönetim” referandumunun OHAL altında dayatılmasıyla kalınmadı; yine OHAL KHK’leriyle kamudan ve özel sektöre yüz binlerce vatandaş, sorgusuz-sualsiz, hukukta hiçbir kıymeti olmayan “irtibat ve iltisak”la, sahte ihbarlarla, “gizli istihbarat jurnalleri”yle haksızlığa ve mağduriyete uğratıldı, uğratılıyor. Aralarında binlerce çocuğun, kadının ve yaşlının olduğu on binlerce insan tek kelime savunmaları alınmadan yargısız infazla yıllarca içeride tutuldu, tutuluyor.

Bu arada YSK’’nin seçime girme hakkı tanıyıp yüzde 70-80 oyla seçilen belediye başkanlarının yerine hiçbir mahkeme kararı olmadan iktidar partisi adayları “kayyım” olarak atandı.

Bundandır ki AB’nin üyelik sürecinin en temel kurallarının başında gelen “demokrasi için siyasi iradenin gösterilmediği, üyelik sürecinin demokratik kurumları korumadığı”, “tek kişilik hükûmet”te Erdoğan’ın iç politikalarını değiştirip demokratikleştirecek bir faktörün görünmediği” vartada “Türkiye’nin AB üyeliği müzâkere sürecinin devam edemeyeceği, asla sonuca ulaşmayan sinik süreci sürdürülemeyeceği” kanaati teyid ediliyor.

“OTORİTER UYGULAMALARIN VİTRİNİ”

En son bizzat partili Cumhurbaşkanınca “yargıya gerekli tâlimatı verdik” ikrarıyla “yargının tepeden tâlimatlandırıldığı” vetirede Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “hal ihlâli” kararlarını bile bile yargıya uygulatmayan siyasi iktidarın, AİHM’in beş yılı aşkındır yargısız infazla cezaevinde tutulan Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlâl kararını umursamaması bunun son tezâhürü.

Özetle, AKP iktidarında, bilhassa “tek kişilik ucûbe yönetim”de Türkiye’nin “dünya demokrasi endeksi”nde “kusurlu demokrasiler”le “hibrit (melez) demokrasiler”den “otoriter rejimler”e düşüşü daha da hızlanarak “demokratik gerileme” devam ediyor.

AP’nin raporuyla “görünüşe göre Erdoğan’ın politikalarını onaylandığı” yanıltmasıyla tartışmalı “seçimler”den sonra AB üyelik sürecinden ve demokrasiden kopuşla Türkiye “otoriter ülkelerin vitrini” olmayı sürdürüyor.

Nasılsa seçimde “kazanıyor”; her türlü hile, sahte devşirme oy, alavere ve dalavere ile de olsa…