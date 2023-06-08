"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Demokrasiden kopuş vartası

Cevher İLHAN
08 Haziran 2023, Perşembe
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) seçim gözlem heyetinin raporunun ardından Avrupa Birliği’nin (AB) yasama kurumu Avrupa Parlamentosu’nun (AP) “Türkiye raporu taslağı”nda da 14-28 Haziran seçimlerinin Türkiye’yi demokrasi ve hukuktan uzaklaştırdığı tesbiti dikkat çekici.

En başta iktidardakilerin seçim kampanyasında kışkırtıcı dil kullanıldığı, ifade özgürlüğünün kısıtlandığı, medyanın yoğun taraflılığı, devlet imkânlarının tepe tepe kullanılmasıyla haksız avantajların sağlandığı, her türlü baskının dayatıldığı montaj iftiralı itiraflı antidemokratik, eşit ve âdil olmayan şâibeli seçimlerin Türkiye’nin AB üyelik sürecini daha da zora soktuğu belirtiliyor.

Özellikle 15 Temmuz Hâdisesi’nin hemen akabinde “20 Temmuz darbesi”iyle dayatılan OHAL KHK’leriyle ayyuka çıkan haksızlıkları ve hukuksuzluklarla “Dünya Adalet Projesi Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde temel hak ve hürriyetlerin korunmaması, yargının “siyasetin sopası” haline getirilmesiyle adâlete güvenin en hızlı azaldığı ülkeler arasında kalmasıyla Türkiye’nin “otoriter ülke” durumuna düşürüldüğü ifade ediliyor.

“SİNİK SÜREÇ SÜRDÜRÜLEMEZ”

Gerçek şu ki başta AB olmak üzere sözkonusu demokratik mahfillerden yapılan  bütün uyarılara rağmen, özellikle “tek kişilik rejim”de inadına millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yasama ve denetim yetkisi kısıtlandı, denetim işlevi ortadan kaldırıldı.

Yüzlerce milyarlık yolsuzluklar, hırsızlıklar, rüşvet, ihaleye fesad karıştırma, partizanca yandaşları kayırma, yağma ve gasbın hesâbı sorulmadı.  Kamu harcamalarının yerinde ve doğru kullanımını denetleyen başta Sayıştay’ın ve temel kurumların denetim işlevi budandı.

Ankara’nın “AB müktesebatının üstlenmesi”ne ilişkin taahhütlerinin başında gelen hukukun üstünlüğü ile yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığında hiçbir ciddi atılım atılmadı.    

En vahimi de “tek kişilik yönetim” referandumunun OHAL altında dayatılmasıyla kalınmadı; yine OHAL KHK’leriyle kamudan ve özel sektöre yüz binlerce vatandaş, sorgusuz-sualsiz, hukukta hiçbir kıymeti olmayan “irtibat ve iltisak”la, sahte ihbarlarla, “gizli istihbarat jurnalleri”yle haksızlığa ve mağduriyete uğratıldı, uğratılıyor. Aralarında binlerce çocuğun, kadının ve yaşlının olduğu on binlerce insan tek kelime savunmaları alınmadan yargısız infazla yıllarca içeride tutuldu, tutuluyor.

Bu arada YSK’’nin seçime girme hakkı tanıyıp yüzde 70-80 oyla seçilen belediye başkanlarının yerine hiçbir mahkeme kararı olmadan iktidar partisi adayları “kayyım” olarak atandı.

Bundandır ki AB’nin üyelik sürecinin en temel kurallarının başında gelen “demokrasi için siyasi iradenin gösterilmediği, üyelik sürecinin demokratik kurumları korumadığı”, “tek kişilik hükûmet”te Erdoğan’ın iç politikalarını değiştirip demokratikleştirecek bir faktörün görünmediği” vartada “Türkiye’nin AB üyeliği müzâkere sürecinin devam edemeyeceği, asla sonuca ulaşmayan sinik süreci sürdürülemeyeceği” kanaati teyid ediliyor.

“OTORİTER UYGULAMALARIN VİTRİNİ” 

En son bizzat partili Cumhurbaşkanınca “yargıya gerekli tâlimatı verdik” ikrarıyla “yargının tepeden tâlimatlandırıldığı” vetirede Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “hal ihlâli” kararlarını bile bile yargıya uygulatmayan siyasi iktidarın, AİHM’in beş yılı aşkındır yargısız infazla cezaevinde tutulan Demirtaş’ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlâl kararını umursamaması bunun son tezâhürü.

Özetle, AKP iktidarında, bilhassa “tek kişilik ucûbe yönetim”de Türkiye’nin “dünya demokrasi endeksi”nde “kusurlu demokrasiler”le “hibrit (melez) demokrasiler”den “otoriter rejimler”e düşüşü daha da hızlanarak “demokratik gerileme” devam ediyor.

AP’nin raporuyla “görünüşe göre Erdoğan’ın politikalarını onaylandığı” yanıltmasıyla tartışmalı “seçimler”den sonra AB üyelik sürecinden ve demokrasiden kopuşla Türkiye “otoriter ülkelerin vitrini” olmayı sürdürüyor. 

Nasılsa seçimde “kazanıyor”; her türlü hile, sahte devşirme oy, alavere ve dalavere ile de olsa…

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi sivil toplumla güçlenir

    Seçim bitti, döviz coştu

    Millet İttifakı parlamenter sistem hedefinden vazgeçemez

    Depolama, evleri markete çevirdi

    Deprem bölgesinde halen binlerce cenazeye ulaşılamadı

    Vizede her beş başvurudan birine red

    İnsanlığa yapay zeka tehdidi

    Gaziantep'teki yangın kontrol altına alındı

    New York'ta kırmızı alarm!

    Kurtulmuş TBMM'nin 30. Başkanı oldu

    Aksaray'da sivil eğitim uçağı düştü: 2 kişi yaralandı

    O faturaları silin

    Ukrayna: Barajdaki ciddi hasar nedeniyle su gelmeye devam ediyor

    Haiti'deki afette ölü sayısı 51'e yükseldi

    Pendikspor ile Bodrumspor Süper Lig için karşı karşıya geliyor

    Mehmetçik Kosova'da

    'Havadaki karbondioksit seviyeleri milyonlarca yıldır görülmemiş derecede yüksek'

    Ukrayna ve Rusya BMGK'da birbirini suçladı

    İş yeri kiraları esnafı zorluyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Parlamenter sistem hedefinden vazgeçilemez
    M. Latif SALİHOĞLU

    Adâlet yoksa, kimse güvende değil
    Mikail YAPRAK

    Hükümetler ve Yeni Asya
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kurulu olan ve olmayan bakanlar
    Cevher İLHAN

    Demokrasiden kopuş vartası
    Süleyman KÖSMENE

    Eşyada mükemmellikler zinciri
    Ali FERŞADOĞLU

    Örtülü ödenek, saray, vergi ve seçim!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Gençleri kim dinler?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.