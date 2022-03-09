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9 MART 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Demokrat siyaset rayına oturuyor

Cevher İLHAN
09 Mart 2022, Çarşamba
Bilindiği gibi 27 Mayıs ihtilâlinde Demokrat Parti’nin verâsetini devralan AP’ye karşı Yeni Türkiye Partisi’nin, 12 Mart muhtırasının ardından Demokratik Parti’nin kurdurulması; ve 12 Eylül darbesinin ardından AP’nin siyasi misyonunu devralan ve tek başına iktidara geleceği anlaşılan Büyük Türkiye Partisi’nin ancak on bir gün yaşamasına müsaade edilip “darbe Konseyi”nce kapatılması ile peşinden veto üstüne vetolar ve hukuksuz yasaklarla seçime sokulmak istenmeyen Doğru Yol Partisi’nin engellenmesi için bir dizi muvazaa partisi uyduruldu.

Merhum Demirel’in yakın dâvâ arkadaşı değerli AP milletvekili Recep Özel’in mülâkatlarımızda ortaya koyduğu -ve ilk kez Yeni Asya’da yayınlanan- belgeler, DP-AP-DYP kulvarının nasıl siyaseten tasfiye edilmek istendiği tezgâhını açıkça ifşa ediyor. (Yeni Asya, 12-15. 9.2015)

Bu hususta 12 Eylül darbesinden sonra ilk kez Çankaya’da yapılan görüşmede millet irâdesinin gaspıyla gadre uğramış Başbakan olarak Demirel’in darbenin hesabını sorduğu 13 Mayıs 1988’deki konuşmalar önemli. 

Demirel’in “Büyük Türkiye Partisi’ni niye kapattınız?” sorusuna darbe lideri Evren’in “Herkes o tarafa aktı, iktidar olur, intikam alırsınız diye kapattık” çarpık cevabıyla, “Doğru Yol Partisi’ni niye seçime sokmadınız?” sorusuna “Koalisyon olurdu” garip ifadesi, DYP’nin içinde olduğu bir hükûmeti istemediğinin açık ikrarı olurken, darbecilerin AP ve DYP’yi siyaseten tasfiye operasyonlarının ilginç bir itirafı olarak kayda geçiyor. 

Buna mukabil Demirel’in “İşte ülkeyi de bugünkü hükûmete (12 Eylül hükûmetlerine) teslim ettiniz. Millet perişandır. Hem bize haksızlık yaptınız, hem de millete haksızlık yaptınız. Millî Müdafaa Caddesi’nin bir tarafında Meclis, öbür tarafında Genelkurmay. Meclis ‘Acaba askerler ne zaman gelip bizi buradan çıkaracaklar?’ korkusu içinde. Genelkurmay ‘Ne zaman şu Meclis’i kapatsak?’ düşüncesi ve plânı içinde… Bu senaryo ortadan kalkmadıkça, devlet de işlemez rejim de” tepkisi, Demokrat misyonu tasfiye eden darbe ve ara rejimlerin arka plânını açığa çıkarıyor. 

DP-AP-DYP ZEMİNİ İŞGAL EDİLDİ…

Nitekim daha sonra 12 Eylül’den kalma “yüzde 10 seçim barajı”nı aşan partileri, barajı aşamayanların oyları üzerine oturtma komplosuyla millî irâdenin doğru tecellisine mani olunan ve yüzde 48 oy Meclis dışında bırakıldığı 3 Kasım 2002 seçimlerinde DYP’ye yüzde 9.7’le“barajı aştırmama” oyunuyla 65-70 milletvekilinin gasbedilmesi kumpası da “plân”ın bir senaryosu olarak sergilendi. Keza AKP’nin yüzde 34,29 oyla 363 milletvekili çıkarıp Meclis’in yüzde 65’ini doldurarak tek başına iktidar yapılması da.  

Özetle, saptırmalarla, manipülasyonlarla, algı operasyonlarıyla gerçekler tersyüz edilerek Bediüzzaman’ın “bu vatanda şimdilik dört parti var” tesbitiyle belirlediği ülkenin “siyasi denklemi”ni bozmak hesâbına Demokrat Parti istikametindeki “demokrat misyon” partilerinin önüne hep bariyerler konuldu. DP-AP-DYP siyasi zemini işgal edildi.

Bu siyasi kargaşada “milli görüş gömleği’ni değiştirmek”le başlanan “yenilikçilik” mâcerasıyla kurulan AKP döneminde Merhum Menderes’le Demokrat Parti değerleri hep istismar ve istimal edildi. Merhum Demirel’in meşhur tâbiriyle “AP-DYP tapulu arazisine gecekondu konuldu.” Demokratik siyasetin siyaset sahnesi dışına itilmesiyle vahim bir siyasi çıkmaza girildi… 

İşte son DP kongresi, siyasetteki kumpasın boşa çıkarılması, siyasi kulvarın gerçek rayına oturması ve siyasetin demokratikleşmesiyle demokratik zeminin yeniden tesisinin açık işâretlerini verdi, veriyor. 

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