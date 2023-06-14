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14 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Demokratik direnç zamanı…

Cevher İLHAN
14 Haziran 2023, Çarşamba
Siyaset, seçim sonrası tam bir siyasi kargaşa ve saptırma vartasında. Seçimlerden kalan her türlü oyun, tuzak devam ediyor; isnadlar, bühtanlar, saptırmalar gırla gidiyor…

Bir yandan seçim öncesi aylardır baskılanan zam furyası devam ederken, diğer yandan dövizin âdeta zembereğinin boşaltılmasıyla enflasyon azdırılıyor. Ekonomistlerin tesbitiyle, ithalatın, vergilerin arttırılmasıyla, liranın değerinin düşürülmesiyle, ardı ardına fahiş zamlarla sanki el altından anlaşılmış gibi “örtülü IMF programı” dayatılıyor.

Bütün bunların konuşulmaması için “iktidar cephesi” sürekli seçim sonuçlarını gündemde tutmakla ülkeyi sürüklediği ekonomik yıkımı gözardı etme çabasında.

“AĞIR YENİLGİ” PSİKOLOJİSİ

Aslında âdeta bir “kurtarıcı” gibi ekonominin başına getirilen Bakan’ın ilk açıklamasında “Önümüzdeki dönemde şeffaflık, tutarlılık, kurala dayalı öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygun bir ekonomi için Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” ifadesi, her fırsatta “ekonomimin sorumlusu benim ben!” diyen Cumhurbaşkanı’nın şeffaf olmayan, denetlenemeyen, hesap vermeyen, güven sağlamayan “tâlimatlı ekonomisi”nin iflasının ikrarı.

Seçimin üzerinden iki hafta geçmeden dövizin patlaması, pahalılığın bir defa daha tüm zamanların rekorunu kırması, enflasyonun yeniden zirve yapması, pahalılığın kat kat katlanması karartılarak gündemden çıkarılmaya çalışılıyor.

Yine bu maksatla iktidar mihrakları, “millet ittifakı”na “ağır yenilgi psikolojisi”ni pompalamakla demokratik muhalefeti dağıtmaya didiniyor.  

DEMOKRATİK İRÂDE HEDEFİ

Vahim olan, başta ana muhalefet partisi olmak üzere bazı muhalefet mahfillerinin meydana getirilen “travma”da muhalefeti dağıtma oyununa gelmeleri. Bu “şok”la iktidarın değirmenine su taşımaları; iktidardakilerin ekmeğine yağ sürmeleri; bir nevi “iktidara çalışmaları.”

“Muhalif medya”nın da devlet imkân ve araçlarının tepe tepe suiistimaline, onca haksızlığa, hukuksuzluğa, engellemeye, eşitsizliğe, seçim hilelerine, iftiralara karşı milletin en az yarısının demokratik direncini hiçe sayan saptırma tuzağına düşmeleri.

“Millet ittifakı” partileri ve demokratik muhalefet derhal bu cendereden çıkmalı; Türkiye’yi çökerten OHAL altında apar-topar geçirilen “tek kişilik ucûbe otoriter rejim”den kurtulup, millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in yasama yetkisini ve denetim işlevini sağlayan, hukukun üstünlüğünü, yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını, temel hak ve hürriyetleri esas alan “güçlendirilmiş parlamenter sistem” temel hedefinden asla vazgeçmemeli.

Zira Türkiye’nin demokratikleşmesi artık partilerin ve “millet ittifakı”nın değil, topyekûn milletin demokrasi mücadelesidir.

Zaman, demokratik direnç zamanıdır…

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