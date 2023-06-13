Demokratik işbirliği irâdesi yenilenmeli

Seçim sonrasında dövizin rekor üstüne rekor kırmasıyla tetiklenen zam sağanağıyla ülkenin tam bir ekonomik çöküş felâketine sürüklendiği vartada siyasette tam bir “psikolojik savaş” sürüyor.

Öncelikle ana muhalefet partisindeki seçim tartışmalarının peşinen “değişim” perdesinde genel başkanlık yarışı olarak propaganda edilip “ağır mağlubiyet psikolojisi” telkinine kendilerini “muhalif” olarak nitelendiren medyanın da alelacele katılması dikkat çekici.

“MİLLET İTTİFAKI”NIN GEREĞİ DEVAM EDİYOR

Oysa “millet ittifakı”nın sadece bir “seçim ittifakı” olmayıp “demokrasiyi inşa projesi” olduğu gerçeği duruyor ve “tek kişilik otoriter sistem”e karşı “güçlendirilmiş parlamenter sistem” ekseninde demokratikleşmeyi esas alıyor.

“Demokrasi işbirliği” ekseninde hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetlerin hayata geçirilmesi hedefiyle “güçlendirilmiş parlamenter sistem” ortak çalışması ve bu kapsamdaki “Anayasa değişikliği önerisi”yle demokratikleşme stratejisi ve programı deklâre ediliyor.

Keza “millet ittifakı”nı oluşturan altı partinin ortak komisyonlarının bir yıllık yoğun çalışmasıyla, geniş iştişârelerle hazırlanan “ortak politikalar mutâbakatı”nda yasamadan yürütmeye, kamu yönetiminden yargıya ve temel özgürlüklere, bilimden eğitime, sağlıktan savunmaya, sanayiden tarıma bütün alanlarda köklü reformlar ittifak liderlerinin imzasıyla taahhüd ediliyor.

Bu açıdan her ne kadar seçim bitse de “millet ittifakı”nın demokratik parlamenter sistemi ve hukukun üstünlüğünü sağlama birlikteliğinin gereği devam ediyor…

DEMOKRATİK DİRENÇ PEKİŞTİRİLMELİ

Aslında her ne kadar zaman zaman bazı ittifak ortaklarından “tek başına seçime girecekleri” ya da “ittifaktaki yerlerinin gözden geçirileceği” açıklamaları gelse de, dokuz ay sonra yapılacak mahalli seçimlerde, özellikle büyük şehirlerde başarıyı yenileyip daha da genişletmenin yolunun yine “millet ittifakı”ndan geçtiğini herkes biliyor.

Zira seçim sonrası partilerde iç hesâplı günübirlik atraksiyonların aksine “millet ittifakı” partilerinin demokratik parlamenter sistem irâdesinden caymalarının hiçbir siyasi mesnedi bulunmuyor. Seçim öncesinde olduğu gibi seçim sonrasında da “ayrılığı” halka ve seçmene izâh edecekleri hiçbir mâkul gerekçenin olmadığı ve millet nezdinde kabul görmeyeceği ortada.

Bunun içindir ki “millet ittifakı”, “iktidara iliştirilmiş medya”ca pompalanan, ideolojik saplantılardan kurtulamamış kimi sözde “muhalif medya”nın “kaybetme psikolojisi”ni telkin eden ve “seçimin muhasebesi” perdesinde iktidarın değirmenine su taşıyan dezenformasyonlarla ortalığı bulandırmalarına bakmamalı; yüzde 48’i temsil eden gücünü pekiştirip demokratik direncini yenilemeli.

Bütün seçim hilelerine, onca baskıya, montaja, yalana ve dolana rağmen milletin yarısının desteğini alan demokratik muhalefetin değeri bilinmeli; ülkeyi bâdireden bâdireye atan “tek kişilik ucûbe otoriter rejim”e karşı demokratik işbirliği irâdesini genişletip tahkim etmeli.