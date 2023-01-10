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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Demokratik işbirliği mimarisi

Cevher İLHAN
10 Ocak 2023, Salı
“Altılı masa”nın onuncu toplantısı, “dağılıyor, dağılacak” asparagaslarının aksine demokratikleşmede ortaklaşma ve demokratik mekanizmaları güçlendirme irâdesinin tescili oldu.

“Güçlü parlamenter sistem” işbirliğindeki altı parti liderinin on saati bulan en uzun toplantıda daha sık toplanma kararıyla sonraki görüşmenin 26 Ocak’a alınıp akabinde iki yüz sayfayı bulan “seçim bildirgesi” niteliğindeki dokümanla hangi alanda nelerin yapılacağını belirleyen “ortak politikalar metni” ile “geçiş süreci yol haritası”nın 30 Ocak’taki ortak basın - tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklanacak olması, fevkalâde önemli bir safhaya girildiğini gösteriyor.

Altı liderin imza attığı “ortak metin”de öncelikle “otoriter düzeni sürdürmek için seçimlere olağanüstü şartlarda gitme senaryolarına karşı âdil ve objektif seçim şartlarının korunması çabalarının yoğunlaştırılacağı” vaadi ile çeşitli oyun ve entrikalarla seçimlere hile karıştırılmasına ve sandık sahtekârlıklarına fırsat verilmeyeceğinin teminatı kamuoyunu rahatlatıyor.  

Çalışmalarını aralıksız sürdüren ortak heyetlerin başında gelen “seçim güvenliği komisyonu” sandıkların tamamında her oyu güvenceye alan tedbirleri detaylarıyla sıralıyor.

“ORTAK ADAY” İSTİŞARESİ VE MECLİS ÇOĞUNLUĞU

Keza “ortak açıklama”da “ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti için istişarelere başlama” kararının yanısıra Meclis’te nitelikli çoğunluğun elde edilmesi için milletvekili seçimlerinde alternatiflerin araştırılıp belirlenmesinde uzlaşmaya varılması, “parlamenter sistem”e geçişte gerekli Anayasa reformu ve demokratikleşme düzenlemeleri açısından önemli..

Bu arada özellikle “seçimlerden sonra hem yürütmede, hem yasamada yeni bir dönem başlatılacağı”nın bildirilip “demokratik işbirliği”nin seçimlerle sınırlı kalmayacağı, 2024’teki mahalli seçimleri ve peşinden “parlamenter sistem süreci”ni kapsayacağı teminatının verilmesi “altılı işbirliği”nin geniş demokratik işbirliği vizyonunu ortaya koymakta.

Nitekim “kritik bir eşik ve tarihi bir toplantı” olarak tanımladığı son görüşmeler sonrası yaptığı ilk açıklamada açık yüreklilikle her şeyi konuştuklarını ve bir yılın muhasebesini yaptıklarını söyleyen toplantının ev sahibi Davutoğlu’nun “Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan stratejik karar süreçlerinde imza yetkisine sahip olacaklar” ifadesi, “tek kişilik ucûbe sistem”den “güçlendirilmiş parlamenter sistem”e geçişte bütün plân ve projeleri peşinen ortaklaştırıp sahiplenme ve paylaştırma stratejisini açık örneği olmakta.  

Buna göre, kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcıları ile istişare edilerek yürütülecek ortak süreçte, bakanların yetkileri, kaldırılacak bakan yardımcılıklarının yerine getirilecek müsteşarlıkların ve üst düzey bürokratların atanması benzeri işlerin yine mütâbakatla yapılacağı kaydı dikkate değer.  

BAŞARI ÜMİDLERİNİ ARTTIRIYOR

Bir başka işbirliği kararlılığı ise altı liderin “seçim ittifaklarına suikast” olarak dayatılan ve bir “siyasi mühendislik” çabası olarak devreye sokulan yeni seçim yasasıyla yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyecekleri, buna mukabil 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek -yani 6 Nisan’dan önce yapılacak- bir erken seçime hazır olduklarını ortak kararla deklâre etmeleri. 

Ayrıca İmamoğlu hakkındaki siyaset yasağını da içeren yargı kararı ve mesnedsiz uyduruk “terör soruşturması”nda açığa çıktığı gibi “yargının siyasallaşmasına karşı Saraçhane’de sergiledikleri dayanışma” benzeri demokratik direnç ve tepkiyle seçimlere müdahale katakullilerine karşı demokratik dayanışma kararlılığını yeniden teyid etmeleri.

Kısacası, iktidar koltuğunu kesinlikle kaybettiğini gören “iktidar cephesi”nin sırf Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı aday olamayacağına dair Anayasanın açık hükmünü aşma ve Ramazanda dini değerleri istismar hesâbına seçimleri “azıcık öne çekme” atraksiyonuyla kurulan komplo ve tuzaklara gelmeyeceklerini bariz bir biçimde bildirmeleri.

Ve demokratik uzlaşma kültürüyle, her icraatın istişare ile yapılacağı taahhüdü, siyasi işbirliği mimarisi, demokratik muhalefetin başarı ümitlerini daha da artırıyor...

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