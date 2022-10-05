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5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

“Demokratik işbirliği”nin tahkimi

Cevher İLHAN
05 Ekim 2022, Çarşamba
“Parlamenter sistem işbirliği” partilerinin son toplantısında öncelikle “geçiş süreci yol haritası”nın açıklanıp cumhurbaşkanı adayı isminin seçim takvimi başına bırakılması iktidar mihraklarının çarpıtma ve saptırmalarının önünü kesti.

Buna göre “geçiş süreci yol haritası”nın “ortak çalışma grubu”nda “ortak mutabakat metni”ne dönüştürülerek kamuoyuna deklâre edilmesi, akabinde de açıklanacak cumhurbaşkanı adayının “yol haritası”nı kendine “program” yapması öngörülüyor. 

Bu perspektifle bütün komisyonların çalışmalarının dönüştürüldüğü sözkonusu “mutabakat”, seçim sonrası kurulacak hükûmetin “ön protokolü” taahhüdünün esaslarını oluşturuyor.  

“parlamenter sistem işbirliği” partilerinin MeclisTe daha fazla milletvekiliyle temsil edilmeleri, en azından grup kurmaları için siyasi iktidarın “cumhur ittifakı” için getirdiği, ancak sırf “millet ittifakı”nı - demokratik muhalefeti etkisiz hale getirme maksadıyla içini boşalttığı “yeni seçim yasası” engelini aşma irâdesi de devam ediyor. 

MECLİS ÇOĞUNLUĞU, CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

Bu arada öncelikle ekonomik yıkımı ve pahalılığı bir tweetle eleştirenlerin gece yarısı derdest edildikleri baskı vartasındaki “korku iklimi”nde vatandaşların anketlerde gerçek tercihlerini izhardan kaçınmalarına rağmen sekiz anketin yedisinde AKP’nin oyunun yüzde 26’lara indiği, “cumhur ittifakı” partilerinin yüzde 30’larda kaldığı belirtiliyor. 

Yine bu kapsamda Türkiye çapında başta otuz büyükşehir olmak üzere en az kırk bir ilde tek başına, geri kalan kırk ilde “ortak listeler”le seçime gidilmesi hesaplanıyor. 

Bu hususta yapılan analizlerde demokratikleşme irâdesini sergileyen “altı parti”nin seçim sonrası “geçiş süreci” stratejisi ve yol haritasının yanısıra “yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, anayasal-yasal reformlar, siyasi ahlâk yasası, ekonomi, göçmen, eğitim, iletişim, sağlık, tarım ve diğer temel alanlardaki ülke meselelerine dair projelerle seçim güvenliği tedbirlerini ortaklaştırıp kamuoyuna deklâresi hedefleniyor. 

“SİSTEM İŞBİRLİĞİ”NDEN SEÇİM İTTİFAKINA…

Özetle seçim sath-ı mailinde ülke problemlerine ortak demokratik çözüm söylemiyle sahada ortak cumhurbaşkanı adayı etrafındaki seçim çalışmalarının ve ortak mitinglerin büyük sinerjiyi daha da arttıracağı belirtiliyor.   

Belli ki altı partinin, aday tartışması tuzağına düşmeyip partiler üstü konumda “demokrasiye geçiş yol haritası”nı ve programını “ortaklaştırma stratejisi”, öteden beri masayı dağıtma ve muhalefeti parçalama peşindeki “iktidar cephesi”nin oyununu bozmuş. 

Bundandır ki “iktidar cephesi” tam bir panikte. Bu yüzden her türlü saptırmaya başvuruluyor. Belki bir işe yarar diye yine galiz tahkirler savruluyor. 

Ne var ki canhıraş çırpınışlarla kurulan komplolar artık kâr etmiyor; zira bu kez “atı alanın Üsküdarı geçmeyeceği” görülüyor. Ve “tek kişilik otoriter ucûbe”ye karşı “demokratikleşme işbirliği” irâdesinin  “seçim ittifakı”na dönüşmesi iktidardakilerin uykularını kaçırıyor. 

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