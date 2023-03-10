“Demokratik muhalefet” ekseni

“Altılı işbirliği”nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenip parti liderlerinin Cumhurbaşkanı yardımcılıklarının peşinen deklfre edilmesiyle daha da güçlenen “millet ittifakı”nın öncelikle demokratik muhalefetle daha da tahkimi icâb ediyor.

Yapılacak olan, bütün kamuoyu araştırmalarında Cumhurbaşkanlığı seçimini ve Meclis’te nitelikli çoğunluğu açık ara ile kazanacağı şimdiden ortaya çıkan “millet ittifakı”nın “güçlendirilmiş parlamenter sistem”le demokrasiyi inşa ortaklaşmasına yeni demokratik paydaşları katmak.

Yelpazenin daha da genişletilmesiyle demokratik değişim ve dönüşümü topyekûn milletin ortak irâdesi haline getirmek. Meclis içi ve dışı muhalefetin, özellikle altı buçuk milyon oy almış Türkiye’nin üçüncü partisi HDP’nin desteğini temin etmek.

HDP ÜZERİNDEN SİYASİ ŞANTAJ

Bilindiği gibi, AKP iktidarı her fırsatta “Türkiye partisi olduğu”nu ve “çözüm yerinin Meclis olduğunu” ilân eden, yetkili kurullarınca en üst düzeyde “şiddete karşı çözümü siyasette aradığı”nı, “Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü esas aldığı”nı bildiren, terör örgütüne mesâfe koyan HDP’yi terör örgütü üzerinden kriminalize etmekle kalmadı; bu parti üzerinden “millet ittifakı”na “zillet”, “terör destekçisi”; “ “terörist”, “terörle işbirliği”, “hâin” isnatları yaptı.

Ne var ki aynı iktidar “başörtüsü istismarı” atraksiyonuyla “partilerin birbiriyle görüşmesi normaldir”, “HDP meşru bir partidir, görüşülebilir” diye çark ederken, bu partinin “millet ittifakı”nın “ortak adayı”na destek irâdesi kararlılığını yenilemesi üzerine yeniden PKK neyse HDP de odur” tahkirlerine döndü, yasal hakkı olan Hazine yardımını blokeyle kıskaca aldırdı, “kapatma davası”nı bu partinin üzerinde Demoklesin kılıcı gibi sallandırarak siyasi şantajda kullanma sürecini başlattı…

“DEMOKRASİ İTTİFAKI” ŞİÂRIYLA

HDP’nin yetkili kurullarıyla kararlaştırılıp kamuoyuna açıklanan on bir maddelik demokrasiyi, adâleti, barışı deklâre eden “demokrasi tutum belgesi”nde “demokrasi ittifakı” şiârıyla “ucûbe sistem”e karşı en geniş birliktelikle ortak mücadele zemininde çoğulcu demokratik irâdesi ortaya konulmuştu.

En son partinin eş başkanlarının “millet ittifakı”nın ortak adayı Kılıçdaroğlu’nun adaylığının hayırlı olması dileğiyle “doğrudan görüşmeler sonucu bir ortak noktada uzlaşma ve ortak ilkeleri müzâkere” çağrısı, “ortak adayı destekleme” demokratik perspektifinin tezâhürü oldu.

Diğer yandan İyi Parti Lideri Akşener’in “HDP ile görüşmesini anlayışla ve saygıyla karşılarım, bu net” ifadesiyle ana muhalefetin “Bir cumhurbaşkanı adayı tüm siyasi partileri ziyaretle görüşüp Türkiye’yi nasıl yöneteceğini anlatmakla yükümlüdür. Çünkü seçmenleri ve siyasi partileri ayırması sözkonusu olmaz” tavrı demokratikleşme çabası açısından oldukça önemli.

Bu demokratik inisiyatifle‘demokratik muhalefet” ekseninin yüzde 60’ı aşacağı, buna mukabil “otoriterlik”in yüzde 40’lardan da aşağıya düzeceği simülasyonları yapılıyor.

“Parlamenter sisteme geçinceye kadar farklılıkları muhâfaza edip müşterekleri ortaya çıkarmak” esasından hareketle, son yirmi yılda, özellikle beş yıllık “tek kişilik rejim”de daha da otoriterleşen iktidara karşı “demokratik parlamenter sistem”in tesisi için bütün muhalefetin demokratik işbirliği ve ortaklığının sağlanması gerekiyor.