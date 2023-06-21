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21 HAZİRAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Demokratik muhalefet tuzağa düşmemeli

Cevher İLHAN
21 Haziran 2023, Çarşamba
Seçim sonuçlarının özeleştirisi elbette yapılmalı. Ancak haksızca ve hukuksuzca bir yığın kumpasla kotarılan seçim sonuçlarının muhasebesi perdesinde Türkiye’nin gerçek gündemini perdeleme taktiğiyle “iktidar cephesi” hesabına karartma ve kafa karıştırma oyunu sahneleniyor.

Geçen dönemde özellikle “tek kişilik ucûbe hükûmet”te kamu malını “vergi muafiyeti”, “borçlarını silme”, “teşvik” ve “kredi” perdesinde milyarlarca doların yandaşlara peşkeş çekilmesine; “yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesad karıştırma”ya dair iddialara tek bir soruşturma açılmazken, muhalefete mensup belediyelere yönelik uyduruk soruşturma ve yargılamalarla, “tepeden tâlimat”la “siyasi iktidarın sopası” haline getirilen yargı üzerinden muhalefeti yıpratma operasyonları dayatılıyor.

Diğer yandan partileşen devlette âdeta “devlet partisi” haline getirilen AKP’ce bütün devlet imkân ve araçlarının seçim kampanyasında hoyratça kullanılmasına, her türlü baskıya, montaja, yanıltmaya, “teröre destek” iftiralı propagandalara rağmen partinin geçen seçimden bu yana yüzde 7 oy kaybı “teğet geçilir”ken “millet ittifakı”nın ve muhalefetin durumu tartışılıyor.

Oysa milleti her alanda felâkete sürükleyen “tek kişilik hükûmet”in tasfiyesi için, hukuk dışı antidemokratik oldubittilere itiraz eden yüzde -her zaman yüzde 50’yi rahatlıkla geçebilme istidadındaki- yüzde 48 oyun arttırılması gerektiğini herkes biliyor. 

YENİ “DEMOKRATİKLEŞME YOL HARİTASI”

Bu bakımdan “tek kişilik otoriter rejim” peşindeki “cumhur ittifakı”nın beraberindeki irili ufaklı bütün partilerle birlikte seçime girmesine karşı, demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü esas alan, “güçlendirilmiş parlamenter sistemi” taahhüd eden “millet ittifakı”nın ve demokratik işbirliğinin Türkiye’nin yerel seçimlerde takviye edilerek sürdürülmesi şart.

“Millet ittifakı” partilerinin öncelikle özeleştirilerini yapıp toplum sosyolojisini hesâba katarak milletin kesimlerini kucaklamakla daha da takviye edilmesi; otoriterleşmeye karşı demokratikleşmede buluşturan ittifakın güçlendirilmesi gerekiyor.

Geç kalınmadan seçim bölgelerinin seçmen profili ve siyasi ağırlıkları nazara alınarak belediye başkanı adaylarını ortaklaşa belirlemeleri; sağduyu ile siyaseti doğru olarak okuma, büyük şehirlerden başlanarak rasyonel bir şekilde stratejik aday gösterilmesi büyük önem taşıyor.

“Millet ittifakı” bileşeni partiler demokratik irâdede en ufak bir zaafa düşmemeli; vakit geçirmeden bir araya gelmeli, âcilen demokratikleşmede “yeni yol haritası”nı bir an önce belirlemeli.

Demokratik muhalefet, malum mihraklarca tahrik edilen oyuna gelmemeli, tuzağa düşmemeli…

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