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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Demokratik muhalefete HDP desteği

Cevher İLHAN
17 Ocak 2023, Salı
Mâlum daha 2015’te AKP temsilcilerinin ve hükûmetin HDP ile oturduğu “masa”nın bizzat Erdoğan tarafından devrilmesinin ardından Demirtaş’ın “seni başkan seçtirmeyeceğiz!” çıkışı üzerine bu partiyi sürekli terör örgütü üzerinden kriminalize eden iktidar cephesi, altı buçuk milyon oy almış Türkiye’nin üçüncü partisini “düşmanlaştırmak”la kalmadı; sırf “ortak cumhurbaşkanı adayı”na destek verdiği “millet ittifakı”nı ve “altılı işbirliği”ni “zillet”, “terörist”, “gayr-ı milli”, “terör destekçisi”; “terörle işbirliği”, “hâin” isnadlarıyla suçladı.

“HDP de masanın üstünde, altında” diye karalama kampanyası yürüttü.

Bu partinin “demokrasi tutum belgesi” sonrası iktidar mihrakları yeniden bin bir iftiralı, kara propagandalı saldırılarını yoğunlaştırdılar.

İSTİŞARE SÜRECİ BAŞLATILMALI…

Ne var ki bütün bu karalamaların işe yaramayıp toplumda tam tersine bir etki meydana getirmesiyle “yolun sonu”nu gören iktidardakiler birden yüz seksen derece “söylem” değiştirdiler.

“Başörtüsü bahanesi”yle parlamentoda HDP ile işbirliği arayışına girip ziyarette bulundular. “Meclis’teki partilerin birbiriyle görüşmesi son derece doğaldır” dönüşüyle “HDP meşru bir partidir, görüşülebilir” diye çark ettiler.

Ancak bu partinin “altılı masa”nın “ortak adayı”na destek irâdesi kararlılığı “iktidar cephesi”ni yeniden “PKK neyse HDP de odur” vartalı tahkir politikalarına döndürdü. İşte tam bu vetirede “kapatma davası”nı bu partinin üzerinde Demoklesin kılıcı gibi sallandırıp şantaj aracı yaparak, daha dava sürerken yasalara göre hak kazandığı Hazine yardımını bloke ettirme ve kıskaca alma samimiyetsizliğini sergilediler.

En son HDP eşbaşkanlarının “parti olarak kendi Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacakları”nı duyurmaları bu husustaki tartışmaları bir defa daha alevlendirdi. Ardından “Biz kapıları kapatmıyoruz, altılı masa doğrudan kamunun önünde görüşme ve herkesin bilgisi dahilinde bir mutâbakat arayışına girerse hayır demeyiz, bunun sonucunda formüller bulmak mümkündür” diye açık kapı bırakmaları tartışmaları bir başka boyuta taşıdı.

Demirtaş’ın “HDP sonuna kadar mutâbakata açık” çağrısı ve Sancar’ın “Biz ortak adaya karşı değiliz, ortak adayı müzâkereye her zaman açığız” diye konuşması çeşitli yorumlara yol açıyor.

“ORTAK ADAY” İÇİN İŞBİRLİĞİ ŞART

Bundandır ki MİT Müsteşarının İmralı’da terörist başı Öcalan’la görüştüğü haberleri ortasında “İmralı üzerinden AKP lehine Saray’ı kurtarmak için gelen bir telkinle “cumhur ittifakı”nın “millet ittifakı”nı/“altılı işbirliği”ni yalnız bıraktırma ve “HDP’yi yanına çekme” senaryolarından söz ediliyor.  

Keza daha seçim takvimi açıklanmadan ortaya konulan bu aceleci tavırla “ortak aday” belirlemede “Kılıçdaroğlu’nun elinin kuvvetlendirilmesi”nden, “altılı masa”ya rahat hareket alanı sağlanmasından ve iktidardakilerden gelen baskıları yumuşatma ve daha şimdiden seçim sonrasına bırakılacağı söylenen “kapatma kararı”nı öteleme taktiği güdüldüğünden bahsediliyor.

Görünen o ki iktidar partileri görüşünce “normal siyaset ve demokratik müzâkere işbirliği”, muhalefet görüşünce “çifte standartlı çirkin iftiralı çok yüzlü politika” dayatılıyor.  

Bunun içindir ki “altılı işbirliği”nin bu tür komplolara kanmayıp “her türlü uzlaşmaya açık olduğu”nu bildiren HDP ile diyaloga girmesi ve “tek kişilik sistem”in tasfiyesiyle demokrasi ve hukukun inşasını esas alan “parlamenter sistem”in tesisinde ve “ortak aday”ın desteklenmesinde demokratik işbirliğini temini gerekiyor.

Zira siyasetin matematiği ortada. Cumhurbaşkanının, bütün devlet araç ve imkânlarının sonuna kadar hoyratça kullanılacağı ikinci tura kalmadan birinci turda hiçbir hile, seçim sahtekârlığı ve sandık oyununun sonucu etkilemeyeceği açık ara ile seçilmesi ve Meclis’te nitelikli çoğunlukla demokratikleşme reformların yapılması buna bağlı.

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