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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Demokratik muhalefetle işbirliği

Cevher İLHAN
06 Aralık 2022, Salı
Bir dizi çarpıtma ve kısır polemikli isnadlarla “güçlü parlamenter sistem işbirliği”nde çatlak meydana getiremeyip dağıtamayan “iktidar cephesi” yeni komplolar peşinde.

Mâlum “millet ittifakı” adayının sekiz yüz bin oy farkıyla seçildiği iptal edilen son İBB seçimlerinde açığa çıktığı gibi iktidardakilerin terörist başından getirttikleri “mektub”un, terörist elebaşı kardeşiyle röportajın devletin ajansıyla televizyonunda propagandası türü tertiplerin de işe yaramadığının gören iktidar partisi yeni algı operasyonlarına girişti. 

Bu süreçte öncelikle AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen altı yıldır yargısız infazla hukuksuz tutukluluğu sürdürülen partinin eski eş başkanı Demirtaş’ın “Edirne’deki İmralı’dakine hesap verecek!” diye, kırk bin insanın katlinden sorumlu olarak müebbet hapse mahkûm “terörist başı Öcalan’la tehdit”ten bir şey çıkmadı.  

SAHTE VE SATHİ SİYASİ KOMPLOLAR…

Keza MHP’nin artık iktidar koltuğunu “kurtaramadığı”nı, kesinlikle kaybedeceğini gören iktidar partisi saplandığı çıkmazı “HDP legal bir partidir” çarkıyla aşmaya kalkıştı; ancak Bahçeli’nin “HDP, PKK’dır, kapatılmalı” çıkışlı karalama kampanyasına dönüşle, Erdoğan’ın “zillet ittifakı terörle işbirliği yapıyor” suçlamasıyla kısa sürede fiyaskoyla sonuçlandı. 

Yine yasaların verdiği hakka rağmen hasta olan anne ve babasıyla şimdiye kadar görüştürülmeyen Demirtaş, cezaevinden özel bir jetle Diyarbakır’daki hastaneye götürülüp görüştürüldü; ve “bu uygulamanın Adalet Bakanlığı’nı aştığı” söylenerek el altından “bizzat Saray’ın direktifiyle olduğu” şâyiası, Demirtaş’ın “Beni uzay mekiğiyle Mars’a da götürseler durum değişmez” ifadesiyle “atraksiyon” da boşa çıkarıldı. 

En son heyetlerin İmralı’ya gidip geldiği dönemde MİT Müsteşarı’nın görüşme isteğini kabul etmediğini söyleyen Demirtaş’ın “Bana Öcalan’ın yerine geçme teklifi yapıldı, reddettim” sözleri, baştan beri dayatılan manipülasyoların ifşaatı oldu. 

Kısacası düşmanlaştıran ikiyüzlü sathi ve sahte siyasi komplolar hep akıbetsiz kaldı.  

TOPYEKÛN MUHALEFETİN MEŞRU DESTEĞİ 

Aslında altı partinin “anayasa teklifi”nde deklare edilen “siyasi partilerin ifade ve örgütlenme hürriyetleri, daha güçlü garantilere kavuşturularak keyfî gerekçelerle kapatılmalarını önleyecek etkili hükümlerin getirilmesi; kapatılmalarına ilişkin hükümlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri, AİHM içtihatları ve Venedik Komisyonu raporları ile Avrupa Konseyi standartları ışığında, çoğulcu demokrasinin güvencesini oluşturacak biçimde yeniden düzenlenmesi” taahhüdü siyaseti demokratikleşmenin iyi niyet beyânı.  

Zira siyasi iktidarın bu seçimde de devlet imkân ve araçlarını hoyratça kullanması ve seçim hilelerine karşı “altılı demokratik işbirliği”nin en az yüzde on-on beş oy açık ara ile seçimleri alması, başta HDP ile muhalefetteki partilerin desteğine bağlı olduğu ortada.

Kaldı ki Taksim’deki son patlatmada açığa çıktığı gibi “Türkiye partisi” olarak terör vahşetini alenen lânetleyen HDP’nin, terör örgütü ile arasına mesâfe koyup şiddete karşı Meclis bünyesinde “siyasi çözüm”ü esas alması demokratik muhalefetin elini rahatlatmış.

Ve “Bahçeli’nin onayı”yla AKP’nin “görüşülebilir” deyip görüştüğü Meclis’in üçüncü partisi HDP’nin muhalefete meşru desteğine artık söyleyeceği tek bir lâfı kalmamış.

Bunun içindir ki “altılı masa”, “seçimin bir matematik hesabı olduğu” gerçeğiyle Türkiye’de ekonominin çöküşünden iflas eden dış politikaya bütün krizlerin kaynağı olan “tek kişilik otorite”ye karşı topyekûn demokratik muhalefetle mutlaka işbirliğine gitmeli.

Demokratikleşme irâdesine demokratik sinerjiyi katmanın, Meclis’te nitelikli çoğunluğu sağlayıp istişâreyle belirleyeceği ortak adayın birinci turda seçilmesinin öncelikli şartı bu.

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