“Demokratikleşme projesi” devam etmeli

Görünen o ki, Türkiye’nin gerçek gündemini tartıştırmama, ekonomik yıkımı, depremdeki başarısızlığı sorgulatmama hesâbına her türlü katakulliye başvuruluyor.

Çarpıcı olan, bu süreçte iktidarı eleştirme cesâretini gösteremeyip hep güçlüye arka çıkan “her devrin adamı” “yorumcular”ın, muhalefete muhalefetle iktidara yaltaklanma ve yalakalık sergilemeleri. Siyasi kumpaslarda “görev” almaları.

Böylece, bir yığın dezenformasyonla “nefret dilli zehirli kimlik siyaseti”yle toplumu kutuplaştırma politik hesâbı uğruna bütün değerler dejenere edilirken, din istismarına, milletin ortak meselelerinin tepe tepe suiistimaline yenileri ekleniyor.

Maksat, dövizin katlanmasıyla, fahiş zamlarla daha da derinleşen ekonomik çöküşü ve ülkenin gerçek gündemini saptırmak.

En çarpıcısı da seçim sonuçları muhasebesindeki “millet ittifakı”nı, demokratik muhalefeti sindirip yıldırmak. Algı operasyonlarıyla ortalığı bulandırıp mahalli seçimleri de karambola getirmek. Demokrasi, hukuk, temel hak ve hürriyetler eksenindeki “güçlendirilmiş parlamenter sistem” taahhüdünü ıskartaya çıkartmak…

DEMOKRASİ EKSENİNDE BİRLİKTELİK…

YENİ “YOL HARİTASI”

Bütün bunlara karşı “millet ittifakı” ve muhalefetin müteyakkız olması gerekiyor. Bu hususta seçimin hemen akabinde parlamentoda stratejik destekle ortak hareketin devam edeceğini belirten “millet ittifakı” ortak Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun “İttifak ortaklarıyla her zaman görüşüyoruz; ayrışma, kopma, birbirimize sırt dönme sözkonusu değil, bizi ortaklaştıran demokrasi talebimiz ekseninde beraberliğimiz sürüyor” mesajı fevkalâde ehemmiyetli.

Keza SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun, “Ahlâktan ve adâletten hiçbir zaman taviz vermeden yaşanabilir bir Türkiye için kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz” ifâdesi ile GP Genel Başkanı Davutoğlu’nun “her düzeyde istişarelerle başta yerel seçimler olmak üzere yeni siyasi konjonktürdeki yol haritasının belirleneceği” beyânı kayda değer.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan’ın “Tarihin doğru tarafındayız, umutsuzluğa, karamsarlığa asla yer yok, adâlet için başlattığımız demokrasi mücadelesini sonuna kadar hep beraber yapacağız” açıklamasıyla İyi Parti Lideri Akşener’in “Hiç kimse bir yenilmişlik, kaybetmişlik ya da karamsarlık hissetmesin, demokrasiye inanıyorsak demokrasi mücadelesine devam” sözleri de.

Ve DP Genel Başkanı Uysal’ın “omuz omuza ortak çalışma irâdesini ortaya koyacağız” teminatı da.

Bu açıdan, demokratik muhalefetin -yüzde 48’i bulan 25.5 milyon seçmenle- gerçekte milletin en az yarısının onayını aldığı “demokratikleşme projesi”nin ikamesi için demokrasi mücadelesi işbirliğini sürdürme azmi büyük önem taşıyor.

“Millet ittifakı”, günübirlik politik tartışmalar arenasında “güçlendirilmiş parlamenter sistem” eksenindeki “demokratikleşme projesi”nde zaafa düşmemeli; demokratikleşme irâdesini takviyeyle hayata geçirme çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeli…