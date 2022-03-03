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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

“Demokratikleşme taahhüdü”

Cevher İLHAN
03 Mart 2022, Perşembe
Hafta başında altı partinin Türkiye için topyekûn “demokratikleşme mukavelesi” olan “güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem” mutâbakatı imza toplantısında idik.

Her ne kadar bu tarihî taahhüt “yandaş medya”da “28 Şubat’ı devam ettirmek istiyorlar!” diye bir yığın uydurmayla çarpıtılmak istense de, demokratik hukuk devletini temelinden tahrip eden otoriter yönetimden ülkeyi kurtarıp tam bir demokrasiye geçişin belgesi olarak büyük takdir gördü. 

MECLİS’İN YASAMA VE DENETİM YETKİSİ

Bu mutabakatta, öncelikle “tek kişilik hükûmet”le “tek kişi”ye geniş ve denetimsiz yetkileri vermekle kişiselleşen, keyfileşen, denetimsizlikle otoriterleşen güç sınırlandırılıp demokratik hizaya çekiliyor.

“Kuvvetler ayrılığı” temelinde yönetimin demokratikleşmesi için yürütme gücü sınırlandırılırken, millet irâdesinin temsilcisi olarak yasama yetkisi “tek kişilik” imza ile çıkarılan kararnamelerle gasbedilen, denetim fonksiyonu işlevsiz hale getirilen Meclis’e güçlü ve etkili yasama ve denetim işlevi veriliyor. 

Buna göre, Meclis’in yürütmeden özgür ve bağımsız, katılımcı, etkin ve şeffaf olarak yapılacak yasama çalışmalarının etkinleştirilmesi hesâbına millet adına “bütçe hakkı” verilecek, katılımcılığı ve müzakereyi etkisiz hale getiren, sivil toplumla, hukuk çevreleriyle görüşülmeden ve milletvekillerinin haberi bile olmadan, farklı konulardaki yüzlerce maddenin sokuşturulduğu “torba kanun” emrivakisine son verilecek; 

Bakanlar Kurulu’nun kanun hükmünde kararname çıkarması, ancak TBMM’de konusu, sınırları ve süresi yetki kanununda açıkça belirtilmesi şartıyla kabul edilebilecek, temel hak ve özgürlükler kararnamelerle düzenlenemeyecek. 

Keza Meclis’in yasama işlevini zayıflatan Cumhurbaşkanı’nın “veto yetkisi” ortadan kaldırılıp yalnızca “uyarı niteliği”yla sınırlı kalınacak, Meclis komisyonlarında muhalefetin etkili temsili sağlanacak, kanun yapma süreçlerinde sivil toplum ile meslek kuruluşlarının görüşlerine başvurulacak.

Yine millet adına yürütmeden bilgi alınması ve hesap sorulması için denetim yetkisi etkin kılınacak, gensoru yetkisi yeniden tesis edilecek, sözlü soru mekanizmasına belirli bir sürede cevap zorunluluğu getirilecek, cevap verilmemesi halinde ilgili bakana yaptırım uygulanabilecek.  

Yolsuzluk, hırsızlık, usulsüzlüklerin önlenmesi, kamu malı harcamalarının denetimi için “devlet sırrı” ve “ticari sır” bahaneleriyle Meclis’in bilgi edinme ve denetim yetkisinin engellenmemesi için, başkanı muhalefetten seçilecek Kesin Hesap Komisyonu kurulacak ve Meclis adına yürütmeyi denetleyen ve bir yüksek mahkeme haline getirilen Sayıştay raporlarının tamamı törpülenmeden Meclis’e sunulacak

“DEMOKRATİKLEŞME DEKLARASYONU” 

“Siyasetin sopası” haline getirilip yürütmenin güdümüne giren yargının bağımsızlığıyla tarafsızlığının temin edilecek; yüksek yargı kurulları ile yüksek yargı organlarının yapıları, bağımsızlıkları ve demokratik meşruiyetler güçlendirilerek yürütmenin müdahalesini engelleyecek tedbirler alınacak.

OHAL uygulamaları OHAL’le sınırlı kalıp, OHAL’ın bitmesiyle sona erecek; mahkeme ve hâkimlik teminatıyla hâkimlere coğrafi güvence sağlanacak; “özel yargılama usulleri”ne ve “özel yetkili mahkemeler”e bütünüyle son verilecek.

Elbette Türkiye’nin demokratikleşmesine dair düzenlemeler bunlarla bitmiyor; düşünce ve ifade özgürlüğünden siyasi partiler ve seçim kanunlarının tâdiline, Siyasi Ahlâk Kanunu’ndan yerel yönetimler ve akademik özgürlüklere dair birçok demokratik düzenleme getiriliyor.

Ve “demokratikleşme deklarasyonu” “tek kişilik yönetim”in sonunu getiriyor. 

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