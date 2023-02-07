Deprem felâketi

Türkiye’nin yarısını sarsan, Gürcistan’dan Suriye, Irak ve Mısır’a uzanan, özellikle Güney Doğu’daki on il ile onlarca ilçeyi şiddetle sarsan, milyonlarca vatandaşı etkileyen Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli 7.7’lik deprem herşeyin önüne geçti.

Öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı’nın 912 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 5 bin 383’inin yaralandığını bildirip, “ölü ya da yaralı sayısının nereye kadar artacağını bilemiyoruz” demesi felâketin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Kışın ortasında, yoğun kar ve soğukta meydana gelen depreme dair uzmanlar Kızıldeniz’den Doğu Anadolu’ya uzanan “fay hattı kırılması” yorumları yaparken, tam da seçim sürecinde siyasetteki gerginliği tahrikle toplumda meydana getirilen sosyal fay hattı kırılmasını gözler önüne seriyor.

Ve bu durum, ‘Japonya’da 8-9 şiddetindeki bir depremde kimsenin burnu kanamıyorken, burada insanlar neden ölüyor?” sorusunu yeniden sordururken, yirmi yıllık iktidarın ‘deprem için hangi tedbirler aldığı”nı gündeme getiriyor.

TEDBİRLERİN ALINMAMASINI SORGULATIYOR…

Bu durum, ilk belirlemelere göre hâlâ vatandaşların enkazı altında kalıp kurtarmayı beklediği, 1710 binanın yıkıldığı, hatta hastaneler ve polis evleri başta olmak üzere kamu binalarının çöktüğü, verilen can sayısının gittikçe arttığı sırada, son yıllarda muhalefetin “deprem paralarının akıbetinin araştırılması, aktif fay hatları bölgelerinde beş yıllık seferberlik ilânı” önerilerinin iktidar partilerince reddedilmesini söz konusu ediyor.

Muhalefet partilerin peşpeşe verdiği “depremlerde ihmallerin araştırılması, alınması gereken önlemlerin görüşülmesi amacıyla âcil bir çalışma yürütülmesi” için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması ve sadece AKP iktidarı döneminde “deprem vergisi”yle toplanan “36 milyar dolar deprem vergisinin kalem kalem nereye harcandığı”yla “felâketlere tedbir” önerilerinin kaale alınmaması vahametini ele veriyor.

Devlet denetim görevini yerine getiremediği, denetim mekanizmasını kuramadığı için iktidardakilerin meydana gelen can ve mal kaybından sorumlu olduğu gerçeğini hatırlatırken; deprem paralarının yerinde harcanıp harcanmadığını ve “deprem gerçeği”ne karşı gerekli tedbirlerin alınmamasını sorgulatıyor.

YİNE ÜSTÜ ÖRTÜLMESİN

Ve felâkette dahi “iktidar mahfilleri”nce ve “siyasi iktidara ilişik medya”da hâlâ iktidara övgüler dizme sorumsuzluğu sergilenirken, muhalefet belediyelerinin ilk etapta felâket bölgesine sevkettikleri kurtarma ekipleri ve yardımlardan, “millet ittifakı” temsilcilerinin deprem bölgesini ziyaretlerinden tek kelime söz edilmemesi politik hazımsızlığının sergilenmesi dikkat çekiyor.

Ülkenin her tarafında maddi - mânevi destekle tam bir dayanışma ruhunun tezâhür ettiği vasatta, muhalefet liderlerinin milletçe birlik ve beraberlik mânâsını vurguladığı bir havada bu felâketin de “siyasallaştırılması”na çalışılması bir başka “felâket” olarak yeniden ifşa oluyor.

Temenni odur ki yine “ağır hasarlı ve oturulamaz” denilen binaların çatlaklarının sıvanarak üstünün örtülmesinde olduğu gibi, arama ve kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmaları perdesinde iktidarın sorumluluğunun, tedbirsizlik ve ihmallerinin üstü örtülmesin…