Deprem “propagandası”

Tam da Marmara depreminin yıldönümünde on bir ili kapsayan deprem bölgesi ile çevre il ve ilçelerdejs 5.3’e varan sarsıntılar 6 Şubat depremlerini yeniden gündeme getirdi.

Afetin ilk üç günü arama-kurtarma ve yardım çalışmalarını başlatamadığından enkaz altında “yardım çığlıkları” atan binlerce, on binlerce depremzedeyi kurtaramamanın vebali iktidardakilerce yine basit politik çarpıtmalarla gürültüye getiriliyor.

Her ne kadar Cumhurbaşkanı “ilk gün bazı aksaklıklar oldu” itirafıyla geçiştirse de üzerinden yedi aya yakın bir zaman geçtiği halde hâlâ depremzedelerin en temel ihtiyaçları karşılanmış, soğuğa olduğu gibi sıcağa da çözüm bulunmuş değil.

Ama hâlâ su ve yemek dağıtımını bile doğru dürüst sağlayamayan “tek kişilik hükümet” depremin maddi ve mânevi vebâlini ve sorumluluğunu tam bir pişkinlikle neredeyse muhalefete yıkıyor.

“DEPREM PARALARI” HÂLÂ CEVAPSIZ…

Mâlum daha depremin ilk gününde “millet ittifakı” - muhalefet belediyelerinin, sivil toplumun, vatandaşların bölgeye gönderdiği başta ekmek- su olmak üzere yiyecek ve ihtiyaç dolu yardım TIR’ları ve kamyonları âfet bölgesine sokulmayıp bekletildi.

Muhalefetin görünür olmasını engellemek uğruna deprem bölgesine gönderilen yardım araçların üzerindeki afişler söküldü, yardım kolilerinin üzerindeki muhalefet belediyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının isimleri silinip üzerine “AFAD” ve valiliklerin etiketleri yapıştırıldı. Muhalefet partilerinin depremzedelere kurdurdukları aşevleri kapatıldı.

Bu arada bir dizi korunma ve barınma yetersizliği sürerken, sel sularının çadır kentleri bastığı vetirede dönemin İçişleri Bakanı’nın “deprem bölgesine yardımları ve seferberlik halini devam ettirelim” çağrısıyla twitterden “ihtiyaç listesi” yayınlayıp “kuru gıda kolisi, hijyen ve temizlik ürünleri, kadın/erkek/çocuk iç çamaşırı-yazlık kıyafet, kahvaltılık, çay-şeker, kadın/erkek/çocuk terlik/ayakkabı göndermeleri” çağrısı, kamuoyunda toplanan 100 milyarların nereye gittiğine dair soruları gündeme getirdi.

YIKIMIN FATURASI DEPREMZEDEYE

6 Şubat depremleri üzerine yandaş müteahhitlerin katıldıkları kanalların ortak yayın “şov”unda toplanan toplam 115 milyar 146 milyonun akıbeti de karambole getirildi.

Özetle. deprem paralarının akıbetine dair muhalefetin Meclis’te verdiği bütün araştırma ve soruşturma önergelerinin AKP-MHP oylarıyla hep reddedilmesiyle âfette bile “ihale ve rant felâketi” tam gaz devam ediyor.

Ve devlet kanalları ile iktidara iliştirilmiş medyada ancak yüzde iki üçü yapılan “deprem konutları” zoomlanarak alây-ı vâlâ ile propaganda ediliyor…

Neticede “fiyaskolu ekonomi politikaları”nın sonucu olan ağır ekonomik çöküşün bedeli millete ödetilirken, depremdeki yıkımın faturası da vicdansızca depremzedeye kesiliyor...