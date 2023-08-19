Deprem yanıltmaları

TESBİT

“Deprem propagandası”, hâlen su sıkıntısının ciddi bir biçimde devam ettiği, NATO çadırı önünde depremzedelerin bir kap yemek almak saatlerce güneş altına bir kilometreye varan kuyrukta bekletildiği ortamda “iktidara iliştirilmiş medya yorumcuları”nın “deprem bölgesinde yaralar hızla sarılıyor” basit övgüleriyle kalmıyor.

Geçen Mart’ta “deprem konutları”nın inşaatına başlanacağı vaadine rağmen TOKİ’nin konut yapımına ancak Mayıs 2024’te başlanacağı gerçeğine karşı iktidardakilerin kendilerinden menkul söylemlerle “deprem bölgesinde çok büyük ilerleme kaydedildiği” yanıltmalarıyla kalınmıyor.

Bölgede kiraların en az 4-5 bin lira olduğu, TOKİ’nin 6 bin 500 lira istediği vartada, devletin depremzedelere 2 bin lira kira bedeli vermesi çarpıklığın bir başka göstergesi.

Bundandır ki hâlen 10 milyon dolayındaki yapı stokunun yaklaşık 7 milyonunun riskli olduğu ülkede, en son 5.3’e varan büyüklükte devam eden depremlerle ağır hasarlı binaların yüzde 30’unun yıkılmasına karşı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “hasarsız”, “az hasarlı”, “orta hasarlı” raporlarına da vatandaşlar artık güvenmiyor. Uzmanların “depremlerin birkaç yıl devam edeceği” açıklamasıyla insanların şehirleri terk ettiği belirtiliyor.

Muhalefetin “deprem için toplanan paralar”ın akıbetine dair Meclis’te verdiği araştırma ve soruşturma önergeleri iktidar partilerince peşpeşe reddedilirken en çarpık yanıltma, âfette derhal çadırların, konteynerlerin, sahra hastanelerinin, jeneratörlerin kurulabileceği, su ihtiyacının karşılanacağı, duş-tuvalet kabinlerinin kurulabileceği, âcil kurtarma âlet ve malzemelerinin depolanacağı “deprem toplanma alanları”nın betonlaştırma rantı uğruna ortadan kaldırılması üzerinde yapılıyor.

Cumhurbaşkanı’nın bina aralarını, kavşakları, kamu binalarının önlerini ve okul bahçelerini katarak “İstanbul’da on binlercesi var” dediği 1999 Marmara depreminden sonra yapılan 493 “deprem toplanma alanı”nın dörtte üçünün yerine gökdelen, plaza, avm, rezidans yapılması çarpıtmaları deprem yanıltmalarının en barizi olarak karşımıza çıkıyor.

Hâsılı, 6 Şubat depremlerine dair çarpıtmalı yanıltmaların ardı arkası gelmiyor.

İKRAR

“Aga bize yüklenme!”

“İktidar cephesi”nden ardı ardına “gaz müjdeleri”nin verilmesi üzerine, “Açın kombileri, açın pencereleri! Doğalgaz bedava, bedava! 2023’te kimse artık doğalgaza para ödemeyecek!” diye seslenen “iktidar destekçileri”nin de tam gaz süren vergi ve zam sağanağından yakınmaları çarpıcı.

Bunlardan biri, “14 ve 28 Mayıs’ta bir yetki verdik. Ve o yetkiden hemen 1-1.5 ay sonra vatandaş bir uyandı. Allaaaah zam zam zam zam. KDV’ye zam, harçlara zam, pullara zam, markete zam, benzine zam, akaryakıta zam. Her şeye zam zam zam zam. Dedik ki ‘Aga biz sana ekonomik sıkıntıyı gidermek için yetki verdik ama millet olarak bunun faturasını bize yükleme. Evet biliyoruz sıkıntılar var. Ama git bunları dışarıdan bul. Doğalgaz mı buluyon, petrol mü buluyon, başka bir şey mi buluyon, bir şey bul aga ama bize yüklenme!” diye şikâyet ediyor.

Bir diğeri de “Müjde, müjde, müjde! Gabar’da petrol bulduk, fışkırıyor, fışkırıyor… Müjde, müjde, müjde! Biz doğalgaz bulduk, kaç milyon metreküp, yedi ceddimize, bir elli sene sonrasına kadar yeter… Bunu söylerken gözlerimin içine bakıyor, seninle alay ediyor. Ne oldu, ‘müjde’ diye verdiğiniz her şeye zam geldi. Hakikaten bunlar size normal geliyor mu? Petrol buluyoruz, petrol fiyatı 20 liradan 30 liraya çıkıyor. 30 da yetmiyor 36’ya çıkıyor. Yarın 40’a dayayacaklar… Ne oldu her şeye zam. Bunu sitem ediyorum, sana sitem edenler var…” hayıflanmasında bulunuyor.

Ve hangi maksatla olursa olsun bu “garip çıkışlar” gerçeğin ikrarı oluyor…

SÖZÜN ÖZÜ

“Hükûmet, kemer sıkmamak için milletin boğazını sıkıyor.”